Enrique Cruz y Yeray Mujica repiten victoria en el Rallye Internacional bp Villa de Adeje Tenerife Trofeo CICAR

El equipo formado por Enrique Cruz y Yeray Mujica (Ford Fiesta R5 MK II) repiten victoria en el Rallye Internacional bp Villa de Adeje Tenerife Trofeo CICAR, que concluía este sábado tras dos días de competición por las carreteras del sur de la isla. Al igual que hicieron el pasado año, Cruz y Mujica se han proclamado vencedores de la cita canaria de la Copa de España de Rallyes de Asfalto (CERA-Recalvi), en cuyo podio final les han acompañado Jorge Cagiao-Javier Martínez (Alpine A110) y los rusos Alexey Lukyanuk-Yury Kulikov (Hyundai i20N Rally2). La edición trigésimo tercera del evento fue puntuable también para los campeonatos de Canarias, Provincial y AON de Tenerife.

Enrique Cruz salió a por todas desde el primer tramo del rallye, colocándose en una primera posición con su Ford Fiesta R5 MK II que no abandonó hasta el final. Pero no lo tuvo fácil, porque sus diferencias con el segundo clasificado nunca llegaron a los ocho segundos y; de hecho, a falta de sólo una cronometrada para el final era de sólo 2,4 respecto a Jorge Cagiao y su Alpine A110 R-GT.

El balance de Cruz no puede ser más positivo, pues se llevó una victoria crucial para sus aspiraciones en la Copa de España y en el Campeonato de Canarias; ya que, además de apuntarse el triunfo absoluto, también fue el más rápido en el TC Plus del rallye (“Adeje bp 1”), por lo que sumará los puntos extra que otorga éste, señala la organización en un comunicado de prensa.

Enrique Cruz y Yeray Mujica repiten victoria en el 33º Rallye Internacional bp Villa de Adeje Tenerife Trofeo CICAR.



El líder de la CERA-Recalvi, Jorge Cagiao, lo intentó hasta el último momento. Llegó a ganar dos especiales e incluso a rodar a menos de 2 segundos de Enrique durante la segunda etapa, pero finalmente debió conformarse con subir al segundo escalón del podio, por delante del doble campeón de Europa, Alexey Lukyanuk (Hyunai i20N Rally2). El ruso se dejó bastante tiempo en la primera pasada por el tramo San Miguel-Vilaflor-Granadilla y, aunque intentó recuperar la segunda posición en la que acabó el viernes, no pudo recortar los 6,5 segundos que finalmente le separaron del piloto del Alpine.

Los vigentes campeones regionales, Miguel Suárez y Eduardo González fueron cuartos a la postre y segundos entre los equipos canarios con su Citroën C3 Rally2, dejando tras de sí a Sergio Fuentes-Ariday Bonilla y a Yeray Lemes-Daniel Sosa, quintos y sextos, respectivamente.

Lemes, actual líder del Campeonato Autonómico, sufrió el pinchazo de una de las cubiertas de su Citroën nada más comenzar el rallye, un incidente que le apeó de la lucha por la primera posición de la carrera, dedicándose el resto de la competición a ir recuperando puestos en la general para al menos poder capturar algunos puntos de cara al certamen autonómico.

Luis Vilariño-Borja Odriozla (Skoda Fabia R5) y Iago Caamaño-José Rodríguez (Ford Fiesta R5 MK II) mantuvieron su particular lucha por el puesto séptimo y octavo de la general, que ocuparon por ese orden y sin llegar a inquietar a los tres pilotos canarios de Citroën. Manuel Mesa y Néstor Gómez, por su parte, terminaron novenos con el Suzuki Swift S Rally2 Kit, dando paso a los vencedores de la Rally & You bp Ultimate Plus Car Cup, Héctor Mederos-Miguel Reverón. Estos últimos, con su Peugeot 208 Rally4, fueron décimos de la tabla clasificatoria y no dejaron escapar la oportunidad de hacerse con su primer triunfo de la copa frente a Giovanni Fariña-David Rivero, también con 208 Rally4, a quienes dejaron a 3,6 segundos. Además, Mederos y Reverón se llevaron el trofeo Junior de la CERA-Recalvi.

En el Campeonato de Promoción Tenerife despierta emociones, Josef Beltrán-Yeray Rodríguez fueron finalmente los vencedores con un Citroën Saxo VTS, con una amplia diferencia sobre José Afonso y Gustavo Martín, con otro Saxo.

En el Villa de Adeje también se produjo el debut de la Sandero Eco Cup, en la que participaron los hermanos Adrián y Yeray Vargas, campeones del Trofeo de Promoción 2023 y que este año participarán en la citada copa con un Dacia Sandero Stepway becados por la FIASCT.