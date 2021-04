Dos oros para Canarias en el Campeonato de España de 420

Este domingo finalizó el Campeonato de España de la clase 420 en Santander con títulos para los canarios del Real Club Náutico de Arrecife (RCNA) Alberto Morales y Alejandro Bethencourt en Masculina Sub 19; además de para Gabriela Lodos y Tomás Bello (Real Club Nautico de Gran Canaria) en Mixta Sub 19. A ello hay sumar los subcampeonatos de Morales y Bethencourt en Absoluta Masculina; y de Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín (RCNA) en Sub 17 Masculina.

Tercer cajón del podio para Paula Laiseca e Isabel Laiseca en Absoluta Femenina, y Jaime Ayarza y Mariano Hernández en Sub 17 Masculina, ambas tripulaciones del Náutico de Gran Canaria. Tercer puesto también en Mixta Sub 19 para Andrea Stinga y Gabriel Gallego, del Náutico de Arrecife.

👉 En categoría mixta, los campeones han sido Vlada Stashkevych y Pau Català (CMSAP) en Sub 17 y Gabriela Lodos y Tomás Bellos (RCN Gran Canaria) en Sub 19. — RFEV (@oficial_rfev) April 11, 2021

Alberto Morales y Miguel Bethencourt cerraron de manera extraordinaria su participación logrando dos primeros, un tercero y un cuarto puesto este domingo en el grupo oro, lo que les llevó a dar al salto desde el sexto puesto anterior para lograr el título de campeones de España Sub 19 Masculina, informa la Federación Canaria de Vela en sus canales oficiales.

Situación contraria vivieron Wichy Hernández (Náutico de Gran Canaria) e Ignacio Balaguer (Real Club Náutico Valencia) que perdían la segunda plaza Absoluta Masculina que mantenían desde el primer día de regatas y pasando a quedar a un solo paso del podio. Tampoco fue un buen día para Paula e Isabel Laiseca que habían defendido en las jornadas anteriores la segunda plaza Absoluta Femenina. En el grupo oro no tuvieron su mejor día cayendo a la tercera posición al superarles las baleares María Perelló y Marta Cardona que finalizaban segundas.

Por comunidades Baleares se proclamó campeona siendo la segunda plaza para el equipo de la Federación Canaria de Vela.