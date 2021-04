Martina Reino, tercera en Pollença

Finalizó este domingo en aguas de Pollença la Copa de España de ILCA 6 (International Laser Class Association). Martina Reino, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, fue la representante de las islas más destacada en Mallorca con una tercera plaza en la categoría Absoluta y Absoluta Femenina.

Martina Reino, más cerca de Tokio

No fue el único podio conquistado por el Náutico de Gran Canaria, pues Margarita Less acababa también tercera en Sub 21.

La próxima cita para Martina Reino será el clasificatorio olímpico de Vilamoura (Portugal), entre el 17 y el 24 de abril, donde se decidirá la representa de España en los Juegos en Laser.