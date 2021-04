Juan Espino: “Tengo buenas sensaciones”

Juan Espino (Las Palmas de Gran Canaria, 1980) quiere seguir haciendo historia en la Ultimate Fighting Championship (UFC). Fue el primer español en lograr una victoria en la meca de las artes marciales mixtas y este sábado tiene la oportunidad de colarse en el ‘top 15’ de la competición si, como asegura que ocurrirá durante una entrevista con EFE, vence al moldavo Alexander Romanov (13-0).

Juan Espino vuelve al octágono

“Tengo buenas sensaciones. Va a perder él”, comenta a EFE desde Las Vegas, un lugar especial para él ya que fue donde empezó a derribar el techo de cristal español en la UFC. La velada, que se podrá ver a través de DAZN, comenzará a las 2:00 horas CEST de la madrugada del sábado al domingo.

Pregunta: Vuelve a Las Vegas, donde debutó en la UFC. ¿Supone esto que sea todavía más especial para usted?

Respuesta: Por supuesto. Cualquier cosa que tenga que ver con Las Vegas es increíble. Venir aquí a competir en nombre de tu país es increíble. A veces me pongo a ver las fotos que me sacan y pienso que es un sueño, que es otra persona (ríe). Me gusta mucho.

P: ¿Cómo llega a la pelea?

R: Llego bien físicamente, aunque no entrené todo lo que quise porque tuve algunas lesiones, pero no creo que me suponga un gran problema.

P: Se ha preparado en Estados Unidos en uno de los mejores gimnasios que hay como es el American Top Team. ¿Qué diferencias ha encontrado respecto a preparaciones previas en España?

R: El nivel de los ‘sparring’, es increíble porque tienes a varios campeones del mundo para poder entrenar. Los niveles de entrenamiento son muy altos. En España siempre nos traemos a alguien de fuera, pero nunca tienen la calidad técnica de los que podemos encontrar en este gimnasio. Respecto a los entrenadores, sí que es verdad que en España te prestan mucha más atención; hay una diferencia. Me hubiera gustado traer a algunos de mis entrenadores, pero por la situación de la pandemia no fue posible. Pero me siento muy bien con los entrenamientos que hice.

P: Bueno, de esto se aprende por si monta su escuela en España cuando se retire, ¿no?

🇪🇸 El ganador de TUF @juan_espino_ofi desde España enfrentará a Alexandr Romanov pic.twitter.com/ZO0oag8MYm — UFC Español (@UFCEspanol) 16 de abril de 2021

R: Bueno, no tengo mucha intención (ríe). Tengo un gimnasio donde al principio sí daba clases, pero luego me di cuenta de que era inviable dar clases y competir al más alto nivel. No creo que después de esto, cuando acabe mi carrera, me queden ganas de seguir este ritmo de entrenar mañana y tarde; ya veremos, pero ahora no es mi idea.

P: Volvamos al presente. ¿Cómo se le gana a alguien como Romanov con un récord de 13-0?

R: Es un buen peleador, pero el récord lo ha hecho en su país en un evento que ha sido para él, que le han ido ayudando. Que estés invicto, en este deporte, no significa gran cosa porque mucha gente llega invicta a la UFC. Prefiero los invictos así que campeones que ya tienen derrotas (ríe).

Por otro lado, cuando estás invicto, parece que tienes más presión, pero no. Peor sería que fueras 0-13 y que no hayas ganado ningún combate. No me da mucho miedo esa parte del invicto, yo en algunos deportes soy invicto y no condiciona mi nivel de luchador.

P: ¿Por dónde cree que puede ganar la pelea? ¿Qué puntos débiles ha detectado?

R: Eso no te lo puedo decir que a ver si lo va a leer… Pero creo que tiene algunas carencias, las hemos trabajado bastante y vamos a ir por ahí. Somos estilos similares porque venimos de la lucha, tenemos un buen control de suelo, carencias en golpeo… Hay muchas cosas a tener en cuenta. Las hemos preparado y creo que va a salir bien; tengo buenas sensaciones.

P: Esta es una pelea importante para usted. De ganar, se metería en el ‘top 15’, ¿no?

R: No estoy totalmente seguro de que sea así, pero casi seguro porque ambos estamos con 2-0 y todos los 3-0 entran entre los 15 primeros. Todas las peleas en UFC son difíciles. Mi anterior pelea, tras dos años sin luchar por la lesión, la anterior fue la primera que un español ganó en la UFC… siempre son peleas difíciles. Luego, otra cosa que hay que sumar es que, pase lo que pase, todos tenemos una gran proyección de futuro. Va a perder él, pero igualmente va a llegar al ‘top 15’.

P: Como dice, dos años sin pelear, logró volver con victoria y ahora afronta este reto con 40 años. ¿Cuánto Juan Espino nos queda?

R: Yo siempre digo que no es un tema de edad. Es de momentos y de no tener lesiones. Ahora mismo me encuentro genial, no tengo muchos dolores. Hay luchadores que tienen más edad que yo y están en ese ‘top 15’. Tal vez, por ser español me ha costado más llegar a la UFC y romper esa barrera; puede que haya perdido varios años en el camino, pero mientras yo me sienta bien y la cosa siga así no voy a tener problemas para seguir unos cuantos años más dando un buen rendimiento.