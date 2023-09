Tres medallas para Canarias en la Copa de España de squash

Tres medallas para la selección de Canarias en la Copa de España Sub 11, Sub 15 y Sub 19 de squash, celebrada del 22 al 24 de septiembre en Barcelona, en el Mèlich Sports Club.

En Sub 11, plata de Miguel Hernández; y bronce de Roberto Elías. En Sub 15, oro de Alberto Mateo. En esta misma categoría, María Hinojal, 7ª. En Sub 19: Danila Medina, 5ª; Álvaro Cotter, 15º; Daniel González, 22º; Giovani García, 18º; y Javier Suárez, 19º. Los jugadores y jugadoras estuvieron acompañados por Samuel Sosa y Carmelo Mateo.