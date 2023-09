Rafael Rodríguez gana la Copa de España de squash

Dos medallas para Canarias en la Copa de España de squash Sub 13 y Sub 17 celebrada en Vigo entre el 15 y el 17 de septiembre. Rafael Rodríguez logró el oro en Sub 13 masculino y Ainhoa Gómez el bronce en Sub 13 femenino.

Tres medallas para Canarias en el Campeonato de España Sub 11 y Sub 15 de squash

Más

Los otros resultados de los canarios desplazados a tierras gallegas fueron: Sofía Sansón, cuarta en Sub 13 femenino; Miguel Ripollés, quinto Sub 13 masculino; Danila Medina, quinto Sub 17 femenino; Alberto Mateo, quinto Sub 17 masculino; Pedro Rodríguez, 12º Sub 17 masculino; Leandro Martínez, 21º Sub 17 masculino; y Javier Encinoso, 25º Sub 17 masculino.