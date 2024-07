El órgano de control de la IGP Plátano de Canarias, que gestiona Asprocan, suspende temporalmente a un madurador de Alicante

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), que agrupa a las seis entidades tipo OPP que operan en las islas y a su vez es la gestora del distintivo de calidad indicación geográfica protegida (IGP) Plátano de Canarias, ha comunicado la decisión del órgano de control de la reseñada IGP de suspender de forma temporal la actividad de maduración de esta fruta isleña con calidad certificada por parte de la empresa Bonnysa Agroalimentaria, SA, una sociedad mercantil con sede social en Alicante, donde realiza la maduración, y con filiales en otras partes de España, entre ellas la isla de Tenerife, con la SAT Bonnysa. Es, según las fuentes consultadas, la primera vez que una medida de ese tipo con tanta duración se adopta con un madurador en Península.

Esa sociedad mercantil produce y comercializa plátano de Canarias (al menos el que recolecta la SAT Bonnysa en Tenerife), en este caso dentro de la OPP Europlátano, a la que pertenece Bonnysa Agroalimentaria desde el 1 de enero de 2021, según consta en una información oficial servida por la citada OPP. En esa provincia peninsular, maduran plátano tanto Bonnysa, en sus cámaras, como la propia OPP Europlátano, que también tiene instalaciones propias, entre otras ofertas presentes.

La decisión adoptada por el órgano de control de la reseñada IGP que gestiona Asprocan, en su condición de aquel como ente que debe velar por el uso correcto de la marca IGP Plátano de Canarias, en aplicación del reglamento de gestión de ese distintivo alimentario de la UE, se adoptó hace varias semanas y supone la prohibición temporal de la autorización para la maduración de la fruta IGP Plátano de Canarias desde el 20 de junio pasado hasta el 30 de agosto de este mismo año. La razón de tal suspensión supuestamente tiene que ver con problemas detectados en la comercialización de esa fruta canaria desde instalaciones de maduración radicadas en la provincia de Alicante propiedad de Bonnysa Agroalimentaria.

Consultada la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias acerca de esta suspensión temporal, fuentes del gabinete de prensa se limitaron este viernes a señalar que “estamos colaborando con la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana en esta cuestión, recabando toda la información”, lo que demuestra que hay un proceso abierto y este forma parte de la inspección realizada por los servicios adscritos a la Comunitat Valenciana, al tratarse de una localidad de Alicante, que han sido los que han dado la voz de alarma. La Consejería canaria además afirmó que “no podemos ofrecer más información por el momento porque pueda afectar al desarrollo de estas actuaciones”.

Asprocan da explicaciones de lo sucedido

Sobre este mismo particular, Asprocan, que es la entidad gestora de la IGP Plátano de Canarias, ha indicado este viernes, a petición de este medio digital, que “la suspensión de certificación ha sido comunicada a Asprocan por parte de la entidad de certificación que realiza el control (la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de la IGP Plátano de Canarias) a este operador. Según la comunicación recibida, se trata de una suspensión temporal. Entendemos que son no conformidades detectadas en los procesos habituales y rutinarios de control. Los motivos de la suspensión no se especifican en la comunicación que la entidad de certificación ha trasladado a Asprocan”, indican.

Además, añade esta asociación que “las inspecciones o auditorías se han realizado en Alicante al estar ubicadas allí las instalaciones de maduración correspondientes a este operador. Dichas inspecciones, auditorías o peticiones de información que han motivado la suspensión temporal del certificado de este operador han sido realizadas por una entidad de certificación acreditada que tiene delegado el control de la IGP por parte de la autoridad competente”. También informa de que “ha habido suspensiones temporales de certificado anteriormente que se han resuelto en menos de 48 horas. En este caso, la mayor temporalidad ha llevado a dicha publicación para información de los operadores”.

Asprocan explica que como “órgano de gestión de la IGP Plátano de Canarias ha informado al ICCA y a la Consejería de Agricultura de la suspensión del certificado”, lo que “no implica sanción económica”. Esta “suspensión temporal se limita únicamente al operador de maduración en Alicante, no afectando al operador productor que nos indica [SAT Bonnysa] ni a la OPP que nos indica [Europlátano]”.

La información del problema con Bonnysa Agroalimentaria en relación con la comercialización de plátano de Canarias se conoce a través de una información oficial de la propia Asprocan publicada en el Tablón de anuncios de su sitio web con fecha de 27 de junio, bastantes días más tarde del de inicio de la suspensión de la autorización, el 20 de junio pasado.

Fuentes del sector platanero preguntadas sobre este mismo problema, han incidido en que esas supuestas irregularidades se conocían desde hacía meses, tras las inspecciones realizadas por la Generalitat Valenciana cuyo resultado fue conocido luego por el gestor de la marca IGP Plátano de Canarias, Asprocan, y por la propia Consejería de Agricultura canaria. También sostienen que el supuesto incumplimiento debió ser grave porque es la primera vez, desde la puesta en marcha de la IGP, que se suspende la autorización de maduración por tanto tiempo a un comercializador al por mayor de plátano de Canarias en Península.

Bonnysa Agroalimentaria, SA, es la sociedad matriz, entre otras, de la SAT Bonnysa, una entidad productora y comercializadora de plátano canario dentro de la OPP Europlátano y con sede e instalaciones en Granadilla de Abona. Esta firma agrícola, tras la crisis del tomate de exportación en Canarias, de manera más profunda en el sur de Tenerife, adoptó como línea estratégica la entrada en el cultivo del plátano, lo que hizo con la preparación y puesta en explotación de fincas en la zona meridional de la isla.