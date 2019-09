La huelga en el sector primario divide a las organizaciones agrarias en Canarias

La huelga general de ámbito estatal en el sector primario, convocada por asociaciones locales y provinciales para los días 18 y 19 de septiembre, ha provocado una división entre las principales organizaciones agrarias en Canarias.

La Coordinara de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) o la Unión de Uniones (a la que ha remitido la Plataforma Agraria Libre de Canarias) descartan sumarse a la paralización del sector porque en este momento no lo consideran indicado, ya que las demandas de las asociaciones convocantes forman parte del trabajo diario de estos colectivos.

Solo la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Las Palmas ha confirmado que se une, según ha manifestado a este periódico su presidente, Roberto Goiriz. Hasta la fecha, es la única de las organizaciones más representativas del sector que ha decidido sumarse a los paros.

De hecho, en el ámbito estatal, ninguna de las principales organizaciones del sector ha decidido sumarse a la huelga. Pepe Monagut, presidente de la Asociación de Agricultores de Nules (Comunitat Valenciana), ha estado desde el principio intentando movilizar a otros colectivos para que la convocatoria tenga éxito. “La huelga nació por un escrito de un grupo de agricultores de Nules que reclamaba movilizaciones”, explica.

Monagut relata que, una vez se “sumaron ocho o diez asociaciones”, enviaron escritos a las principales organizaciones agrarias para que “encabezaran las movilizaciones”, pero no recibió ninguna contestación. “Parece que no les importa el genocidio de la agricultura, es un sector que se ha sacrificado y el Gobierno habla mucho, pero no hace nada, y aquellos que deben defender el campo, no lo hacen”.

El presidente de una de las asociaciones convocantes también dice que ha mandado escritos a importadores, exportadores, cooperativas, sindicatos, asociaciones vecinales -“para que hagan boicot en los supermercados y no compren productos de terceros países mientras los de aquí se pudren”-, e incluso, “en el ámbito internacional”. El objetivo que persigue es, fundamentalmente, “que el Gobierno se dé cuenta de que el sector está muy mal y que las organizaciones agrarias se movilicen”.

Monagut asegura que algunas organizaciones agrarias han lanzado un mensaje diciendo que los convocantes de la huelga son “radicales” y que partidos como VOX están detrás de la misma. “Nosotros nos hemos reunido con todas las opciones políticas que hay y les hemos trasladado el mismo mensaje”, pero “no hay elementos políticos detrás”.

Para el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, tenga o no tenga éxito la huelga, lo importante es que “el día 20” las organizaciones agrarias “pierdan credibilidad” ante la sociedad, porque considera que la única posibilidad de “enderezar” la situación en el campo es empezar desde cero con unos representantes que atiendan a las necesidades del sector, algo que, a su juicio, no ocurre a día de hoy.

Abandono del campo y escasa rentabilidad

Según el Instituto Nacional de Estadística, la agricultura aporta el 5% del Producto Interior Bruto en España. Las asociaciones convocantes exponen la “crisis” que a su juicio sufre el sector primario por el abandono de las actividades tradicionales por parte de la población, que tiene su causa principal, según estos colectivos, en “los precios”, que, en muchas ocasiones, están “por debajo de los costes de producción” ante la “sobreoferta de productos que llegan de países que no son socios de la Unión Europea (UE) -sobre todo Marruecos, Sudáfrica, Egipto o Turquía- con los que se están firmando tratados de libre comercio”.

Así, critica que las instituciones no regulen la entrada de productos foráneos “para evitar que las grandes distribuidoras de la alimentación o los intermediarios paguen por debajo del coste de producción”. Para ello, piden que se respeto el acuerdo de la Comunidad Económica Europea firmado en Roma que establece que tengan prioridad los productos locales.

Además, “si el sector primario desaparece, nos vamos a encontrar con incendios terribles en España porque, sin cultivos, el campo se llena de combustible y una pequeña chispa es gasolina”.

Por ello, las asociaciones, que proceden sobre todo de la Comunitar Valenciana y de Andalucía, esperan paralizar las tareas de producción, recolección y transformación de productos desde las 00.000 horas del día 18 hasta las 24.00 horas del día 19.