TECH proporciona las claves para una planificación atlética de élite en su Máster en Alto Rendimiento Deportivo

Nombres como Michael Phelps, Serena Williams, Cristiano Ronaldo o Usain Bolt son sinónimos por sí mismos de excelencia en el deporte. Casi cualquier persona podría identificarlos como atletas de Alto Rendimiento solo con base en su continua aparición en las noticias y las referencias a sus múltiples récords. Sin embargo, para ser incluidos en esa categoría no es imprescindible ser famoso, ni haber ganado la mayoría de las medallas y trofeos de una disciplina.

El Comité Olímpico Internacional define a los deportistas de Alto Rendimiento como aquellos que han logrado alcanzar un gran nivel de habilidad y éxitos a nivel nacional o internacional. Al mismo tiempo, conseguir esos resultados no depende exclusivamente del atleta y se requiere de una capacitación continua y cuantiosos recursos.

En España, por ejemplo, esa denominación puede solicitarse a través de las federaciones locales al Consejo Superior de Deportes, siempre y cuando se acredite dicha condición a partir de resultados concretos. El país europeo apuesta por la vanguardia en ese sentido y ha otorgado 49 millones de euros para modernizar las instalaciones dedicadas a la actividad física profesional y a la investigación relacionada con las capacidades de entrenamiento.

Otras naciones, como Estados Unidos, sustentan su medallero olímpico (2.525 preseas después de Tokio 2020) en un sólido vínculo entre el deporte y la educación. En particular, aplica un modelo donde los estudiantes universitarios reciben becas de mérito por sus resultados.

Dicho de otro modo, el panorama deportivo experimenta un período de gloria donde el afán por lo máximos y mejores resultados son motivo de inversión económica para países de todo el mundo. Al mismo tiempo, es obligado reconocer que los mayores fondos son destinados a atletas y entrenadores que basan sus habilidades en la última evidencia científica y aplican métodos avanzados para la evaluación del rendimiento en el campo práctico.

Ante este contexto, TECH Universidad Tecnológica ha diseñado un completísimo Máster que ahonda en los entresijos del Alto Rendimiento Deportivo. Todo ello, con el objetivo de lograr que los egresados se especialicen en las técnicas, protocolos y estrategias más efectivas para el entrenamiento físico de alto nivel.

Un Máster para mejorar la labor de atletas y entrenadores

El programa de Alto Rendimiento Deportivo de TECH cuenta con diversos módulos académicos que permitirán al estudiante adentrarse en las claves del entrenamiento neuromuscular y del control motor. El itinerario académico también recoge los aspectos teóricos que definen a la fuerza y sus componentes. Igualmente, examina aquellas pruebas y test más apropiadas para evaluar, monitorear, tabular y fraccionar cargas de trabajo aeróbico.

La titulación, con una duración de 1.500 horas educativas, permitirá a cada alumno aprender como diseñar estrategias de actividad física anual y plurianual. A su vez, conocerán como implementar tecnologías de la biomecánica y estabilizadores para perfeccionar la educación física y fomentar un mejor desarrollo del ejercicio. Para fomentar la adquisición de esas competencias, TECH se apoya en planteamientos didácticos totalmente disruptivos.

El método de casos de Harvard es uno de ellos. Este fue creado con el objetivo de ayudar a la adquisición activa de habilidades mediante la reproducción o simulación de situaciones que pueden acontecer en la vida cotidiana. En otras palabras, gracias a su aplicación, los estudiantes consiguen una enseñanza más apegada a los requerimientos y conclusiones del mundo real en torno al Alto Rendimiento Deportivo.

“Los métodos didácticos empleados por TECH, como el Relearning y el análisis de casos reales, potenciarán habilidades prácticas del alumno, lo que le ayudará a enfrentar las diferentes complejidades en el Alto Rendimiento Deportivo”

Otros aspectos incluidos en el plan de estudios de este Máster son los trastornos alimenticios y la adecuada nutrición en el atleta. El programa profundiza en la importancia de poder manejar adecuadamente la ingesta de comidas pues, a través de ella, se pueden prevenir lesiones y muchas otras dificultades relacionadas con la actividad física. Asimismo, el máster también realiza un recorrido completo por los diferentes tipos de análisis estadísticos y su uso para comprender mejor fenómenos que ocurren durante el entrenamiento.

Todos esos contenidos han sido dispuestos en una plataforma de aprendizaje 100% online y a partir de una amplia variedad de formatos. A través de textos, mapas conceptuales, vídeos, ilustraciones, animaciones y otros recursos interactivos, los estudiantes afianzarán los conocimientos de un modo más orgánico y efectivo.

En cuanto a la metodología de estudio, TECH emplea un novedoso método: el Relearning. Se trata de un sistema pedagógico disruptivo que basa su funcionamiento en la repetición guiada de conceptos claves, lo cual propicia una revisión continua de los aspectos más importantes de la titulación y propicia un aprendizaje mucho más natural y que se afiance con mayor fuerza a lo largo del tiempo.

Igualmente, un claustro de amplia trayectoria profesional estará presente para asesorar al alumnado a lo largo de toda titulación. El prestigio de esos docentes está avalado por el minucioso criterio de selección de TECH, así como por sus años de experiencia en el entrenamiento de alto nivel. Nombres como Dardo Rubina, preparador físico con más de 20 años de experiencia o Pablo Añon, preparador físico de la selección femenina de voleibol para los JJOO componen el cuadro de esta titulación y reafirman la calidad de los contenidos aportados.

Es este criterio de máxima calidad docente, aunado con el alto nivel de los materiales pedagógicos lo que han valido a TECH para conseguir el aval de la NBA y convertir a la institución académica en la “universidad online oficial” de la prestigiosa liga de baloncesto para América Latina.

Estudios superiores a medida para cada alumno

Desde su irrupción en el panorama educativo en 2015, TECH apuesta por la personalización del aprendizaje. Sus programas no están sujetos a horarios predefinidos ni cronogramas evaluativos que interfieren en la vida cotidiana del estudiante. Por el contrario, cada uno de sus cursos se adapta a las necesidades individuales y permite compaginar el estudio con otras labores o el empleo.

A su vez, los métodos de enseñanza implementados por la universidad son garantía de altos índices de empleabilidad. consultora KMPG, tras realizar una rigurosa encuesta entre sus egresados, afirmó que el 99% de ellos consiguió un puesto de trabajo acorde con sus capacidades en el primer año tras completar sus capacitaciones os resultados ya han beneficiado a más de 500.000 estudiantes de 150 países del mundo.

“TECH cuenta con más de 10.000 programas en 10 idiomas diferentes cuyo estudio ya ha beneficiado a medio millón de alumnos”

Sin embargo, la entidad no da sus objetivos por cumplidos. Por eso, amplía de manera constante su catálogo donde ya existen más de 10.000 títulos universitarios, disponibles en más de 10 idiomas diferentes y para cerca de una veintena de facultades. Esa labor no ha pasado inadvertida en el plano internacional y la revista Financial Times la consagró como una de las “200 empresas europeas con mayor crecimiento en la última década”. Además, la suma de esos méritos conllevó a que Forbes señalará a TECH como “la mejor universidad digital del mundo”.