El caso lagunero

La Laguna es el reducto principal en Tenerife en el que se escuda la izquierda frente a los pactos suscritos entre CC y PP. Eso, más Gran Canaria, es la trinchera de defensa para los próximos cuatro años. Con todo, La Laguna tiene un aroma especial en la política canaria: es ahí donde Santiago Pérez y Fernando Clavijo han protagonizado las pugnas más trascendentales a nivel local. En la ciudad universitaria se ventilaron (hasta el aforamiento obtenido amén de irse Clavijo al Tribunal Supremo en 2019) tanto el caso Grúas como el caso Reparos. Aunque ambos ya son pasado. Y a todo esto hay que añadirle que fue la antesala local de Ana Oramas para luego foguearse parlamentariamente en Madrid. Pronto tendrá voz en la Cámara canaria.

Sin embargo, ni Unidas Podemos ni el partido de Alberto Rodríguez están por la labor de darle alfombra roja al PSOE. Si al final el pacto de progreso no sale: nadie en la izquierda lo va a entender. Pintan tan mal las cosas en el Estado para encima estar con presiones en La Laguna. Luis Yeray Gutiérrez también tendría su cuota de responsabilidad si no hay pacto. Dos no bailan si uno no quiere. Y si los dos lo desean, el acuerdo viene y se consolida. No es periodo para añadirse presiones mutuas sino para facilitarse las cosas unas siglas a las otras en la bancada de la izquierda. Ni se puede aspirar a una alcaldía lagunera en soledad, con apoyos desde fuera del gobierno, ni tampoco a pedir más ámbitos de poder del que se espera en función del número de actas cosechadas en las urnas.

Este sábado se constituyen los ayuntamientos en Canarias, como en el resto del Estado. Las realidades electorales comienzan a materializarse en las instituciones. Vox en el archipiélago no representa lo que significa en la meseta. Pero ha llegado. No es determinante en las aritméticas respectivas. Pero está presente en las islas. Y es síntoma del alcance reaccionario que los próximos comicios generales, a este paso, puede reflejar.

Por lo tanto, no es de extrañar que la falta de acuerdo todavía en La Laguna sea una realidad. Las cuitas entre Yolanda Díaz y Unidas Podemos desconciertan. La misma noche electoral se comprobará quién estaba equivocado. Pero habrá que contrastarlo solamente porque no ha habido generosidad previa. La generosidad facilita todo. La empatía y la buena fe son herramientas muy poderosos; en lo personal como en la política.

La Laguna no merece ser presa de la incertidumbre. Los que han votado a las fuerzas de izquierdas no esperan que esté sujeto su consistorio a los vaivenes durante cuatro años. Ni el PSOE puede gobernar en soledad ni los otros aprovecharse de la fragilidad socialista. Las mezquindades no llevan a ningún lado; solo a posteriores fracasos que irrumpen más temprano que tarde. Perderían todos.