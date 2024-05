Colmenas en Tenerife tras el incendio: importar reinas y alimentar

He leído con mucha atención la transcripción de la intervención del diputado regional y alcalde de La Orotava, sr. Linares, en el ParCan, el día 7 de mayo de 2024, con la posterior respuesta del consejero y me han llevado a algunas reflexiones encontradas. En primer lugar volver a dejar constancia de mi (nuestra) solidaridad con los colegas apicultores afectados por el incendio y con todos los tinerfeños por la pérdida de biodiversidad en una zona tan amplia; en segundo lugar felicitar a Apitén por su persistencia ante la administración en la búsqueda de ayuda para paliar los efectos de este gran incendio forestal; y en tercer lugar felicitar al alcalde de La Orotava por la sensibilidad mostrada con este gremio.

El alcalde de La Orotava ha destacado que hablar de abejas y colmenas es un tema identitario y de canariedad y esto hace que el tema trascienda del ámbito insular tinerfeño e implique a otras geografías canarias, mucho más cuando otros hemos sido los primeros quemados en grandes incendios forestales, léase GIF-GC2019, GIF-LP2019 y erupción volcánica en La Palma.

El GIF de 2019 en Gran Canaria produjo en la apicultura unas consecuencias análogas al recientemente ocurrido en Tenerife en 2023, más de 1.000 colmenas quemadas y mucho más de 3.000 las afectadas por falta de zonas de pecorea o floraciones. El GobCan no intervino, sino que fue el Cabildo de GC el encargado de establecer un plan de choque en coordinación con los ayuntamientos, de esta manera el sector primario recibió ayudas para instalaciones agrarias, restitución de cultivos, compra de árboles, redes de riego, etc. e incluyendo las «cajas» de colmenas.

Francisco Linares menciona los dos problemas, bajo su punto de vista, del sector: las necesidades de importación de reinas para restituir la cabaña y de alimentación para mantener las colmenas afectadas por zonas quemadas.

El Cabildo de GC arrendó, tras el incendio de 2019, una explotación apícola que le sirvió como centro propio de reproducción y cría, de manera que poco a poco se fue distribuyendo de forma gratuita entre los apicultores un millar de nuevos núcleos bien poblados y reina fecundada de abeja negra canaria de producción propia. No fue necesario «importar reinas» de otros lugares. Con ello se consiguió no solo mantener la raza autóctona, sino también no atentar contra la biodiversidad de nuestros ecosistemas con abejas foráneas, que los dineros de este proceso permaneciesen en la isla y que la recuperación de la cabaña fuese acompasada con los ritmos de la recuperación de las zonas afectadas por el incendio.

La cría y tenencia de abejas foráneas obliga a la reposición de reinas cada uno o dos años desde el exterior y una mayor necesidad de alimentación, constituyendo un círculo vicioso que nos lleva a un dependencia del exterior y un aumento de los costes, lo que a la larga significa un empobrecimiento para los apicultores. Muy lejos de la soberanía alimentaria tan proclamada por nuestros políticos. Así pues, esta acción solo beneficia a los importadores de reinas y alimentación que estén bien situados y para colmo los cruces entre razas generan abejas agresivas.

Pese a la desgracia, Tenerife tiene una oportunidad para liderar y distribuir colmenas con abeja negra canaria, lo contrario sería un desastre ecológico de irreparables consecuencias. Sr. consejero está a tiempo, por favor, paralice esta importación masiva de abejas foráneas.

El Cabildo GC también repartió alimento para las 3.000 colmenas situadas en un radio de 3km del perímetro incendiado, pero habría que pensar si la enorme dependencia de tanta alimentación artificial en Tenerife sea debida a que son razas foráneas o híbridas. Debemos diferenciar la alimentación de mantenimiento de la colonia a la de una alimentación artificial de abejas en una explotación intensiva, donde se pretende aumentar artificialmente la productividad de las colmenas mediante una estimulación constante de la puesta rompiendo los ciclos naturales de las abejas. Nuestra abeja negra canaria sabe regular la puesta y por eso no demanda los exigentes aportes de alimentación artificial de las abejas foráneas, y eso diferencia la práctica intensiva en Tenerife de la práctica de una apicultura extensiva en La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, las islas que protegen a nuestra raza autóctona; esto si es identitario y canariedad.

También se refiere el Sr. Linares al envejecimiento del sector, que no de Apitén. Es un problema instalado en Tenerife que ya es hora de ser abordado. En Gran Canaria, el cabildo en colaboración con la universidad ha creado una Escuela de Apicultura que provee dos titulaciones: un experto universitario para graduados y un certificado de profesionalidad, ambos de un curso académico de duración. Las ventajas de esta escuela son muchas y no solo ha contribuido a rejuvenecer el sector, puesto que salen jóvenes con una excelente formación, sino que ha favorecido una mayor presencia de la mujer y una mejor tecnificación de los manejos apícolas. Algunos de estos titulados participan ya en órganos directivos de las asociaciones grancanarias.

Por último, a nivel asociativo el incendio hizo que las asociaciones se pusiesen las pilas, se mejoró en la contratación de las pólizas de seguro, en sanidad y análisis de los problemas del gremio. El sector estaba atomizado en muchas asociaciones, como viene sucediendo desde hace tiempo en Tenerife, pero tras el incendio en Gran Canaria han ido convergiendo en dos grandes asociaciones. El futuro de la apicultura de toda Canarias depende mucho de que en Tenerife se unifique a los apicultores y se abandonen viejas rencillas entre asociaciones e intereses individuales. La existencia de hasta 15 asociaciones lastra al sector tinerfeño y dificulta el diálogo con las otras islas. Esto también es un tema identitario y de canariedad.

Mientras que en Tenerife solo hay dos problemas, en palabras de la intervención parlamentaria, las asociaciones de apicultores de las islas no capitalinas tienen serios problemas para su funcionamiento, no les está llegando el dinero para medicamentos y asistencia veterinaria del Plan Sectorial Apícola, la isla de El Hierro ni siquiera las solicita desde hace años, la isla de La Palma no está recibiendo las ayudas por el volcán, en Gran Canaria se cumple un año de brotes continuados de una enfermedad tan grave como la loque americana sin que sean abordados por la consejería y a Fuerteventura y Lanzarote llegan cada año núcleos para polinización sin garantías sanitarias que mueren o son abandonados al final de la campaña agrícola.

Señor Quintero, sr. consejero, somos respetuosos con su tiempo, y por ello nuestro interlocutor es el director general de ganadería que vd. nombró y con quien mantenemos un diálogo fluido y de quien estamos seguros que le ha trasladado nuestras inquietudes. Por supuesto que somos solidarios con Tenerife, toda ayuda es poca a pesar de haber cobrado del seguro, recibido ayudas del Cabildo y dos veces del GobCan, pero señores del gobierno, si hablan de dineros públicos, de sequía, falta de floraciones, pérdida de colonias y merma de cosechas en Tenerife, abran los ojos y desparramen la vista porque pareciera que se avecinan tormentas en otras islas.