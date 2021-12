Construir un futuro de cuidados

El pasado lunes el Teatro Guiniguada fue el escenario de la presentación del Plan Estratégico Canarias te Cuida, el resultado del esfuerzo del equipo de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias para dar forma a un proyecto que construye cuidados y que construye futuro para nuestra tierra.

Canarias afronta un reto demográfico sin precedentes. Las personas mayores de 65 años, que ahora representan el 16% de nuestra población, serán el 25% de los habitantes del archipiélago en 2035, es decir, una de cada cuatro personas de Canarias estará en la llamada tercera edad. A esto tenemos que añadir lo que la pandemia nos ha demostrado: hace falta otra política de cuidados. Y en Canarias especialmente, donde se estima que tenemos un déficit de más de 7.000 plazas en residencias de mayores.

Hay un dato especialmente relevante, y es que solo un 40% de estas residencias son de financiación pública. Las causas de esta situación son múltiples y no es momento de evaluar ni buscar culpables. Porque lo que es realmente imprescindible es que seamos conscientes de que es tiempo de mirar hacia delante y trabajar en las soluciones de futuro: no solo pensando en la gente mayor, también pensando en nuestra juventud, que necesita alternativas de trabajo de calidad y un porvenir, algo que por desgracia hace demasiado tiempo en esta tierra es más que difícil. Seis de cada 10 jóvenes en Canarias no tienen trabajo. Por no hablar de la calidad del empleo de aquellos que sí tienen la suerte de tener uno.

Por eso queremos que este Canarias te Cuida pueda generar trabajos de calidad, en lo que hemos llamado la economía de los cuidados: no solo en la construcción de infraestructuras, que también. En un importante tejido de trabajadores y trabajadoras sociales. En fisioterapeutas. En médicas. En informática e ingenieros.

Los fondos de recuperación de la Unión Europea nos van a dar la oportunidad de construir un nuevo futuro para Canarias. Gracias a esta financiación vamos a hacer realidad aquello de que toda crisis es una oportunidad y aprovechar esta oportunidad que la crisis de la COVID nos ha abierto. Y vamos a hacer real, también, aquella frase de que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo.

Esta tierra ha estado demasiado tiempo a la cola de todos los indicadores sociales. Esto no lo vamos a arreglar en un año, ni dos, ni en una legislatura. Para esto necesitamos más tiempo y la implicación de todas las instituciones.

Este Plan Canarias te Cuida tiene el impulso de nuestra consejería y de todo el Gobierno, con la implicación directa del presidente Ángel Víctor Torres, pero por supuesto se construye de la mano de los ayuntamientos, de los cabildos, del Tercer Sector, de las asociaciones o de los colegios profesionales.

Y en ese futuro de cuidados hay algo en lo que también repara este plan: que las personas mayores de nuestra tierra elijan el futuro que quieren tener. Porque sí, las personas mayores tienen futuro.

No solo queremos cambiar el modelo de residencias, saliendo del tradicional de macroresidencias para ir hacia un modelo más cercano y más amable. No solo vamos a invertir en un modelo de cohousing que permita compartir espacios entre personas, y el coliving que permita compartir incluso entre generaciones. Queremos además que quien quiera pueda seguir viviendo en su casa, en su entorno, cerca de los suyos.

Para eso tenemos también una apuesta por la tecnología, y la domótica, que permita llevar esos cuidados a la casa de cada persona mayor que así lo desee. El nuevo modelo residencial comienza en casa. Esa fue una de las principales conclusiones del documento que presentó hace unos meses la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales.

Y sin duda, es algo que quienes hemos tenido o tenemos personas mayores cerca lo sabemos de sobra: nuestras personas mayores quieren, preferentemente, seguir cerca de sus recuerdos y sus entornos.

Decían en ese informe también que hay que dejar de “infantilizar” a las personas mayores, que “tienen una trayectoria vital y una experiencia que no se puede denigrar en su edad adulta, tratándolas como personas inmaduras, a las que se tiene que entretener con actividades repetitivas o aburridas”. Por eso, es de vital importancia desarrollar un plan de actividades de vida cotidiana y de ocio y tiempo libre, diseñado en base a los gustos y aficiones de cada persona, tales como jardinería, huerto, maquillaje, música, literatura, cine…

En definitiva, que esa política de cuidados se vea cada día, y sirva para construir ese futuro del que hablamos.