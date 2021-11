COVID, obsolescencia y mediocridad

Las tres mayores debilidades que nuestra principal industria tiene en estos momentos son la COVID-19, que sigue castigando a nuestras islas y mucho mas a los países emisores de los turistas que nos visitan, la obsolescencia de algunas de nuestras infraestructuras (sobre todo públicas) y la mediocridad de algunos responsables que tratan de justificar lo injustificable de la situación en la que se encuentran algunas de las infraestructuras que deslucen el gran esfuerzo empresarial que se ha hecho y se sigue haciendo para actualizar nuestra importante oferta hotelera, extra hotelera y de ocio y restauración.

No voy a hacer ninguna lista de las deficiencias de nuestros destinos porque no quiero redundar en algo que todos los medios de comunicación y las redes sociales están constantemente denunciando y que parece no servir para nada a tenor de los resultados, pero lo que si estoy dispuesto a hacer es una propuesta concreta y sencilla que no es otra que aplicarnos aquella célebre frase de JFK: no te preguntes qué puede hacer el turismo por ti, pregúntate mas bien, qué puedes hacer tú por el turismo.

Tenemos un gran destino, pero como sigamos por este camino lo vamos a devaluar tanto que pronto empezaremos a lamentarlo.

Nuestros clientes aman nuestras condiciones climáticas, nuestras playas, nuestros paisajes, nuestras gentes, nuestros profesionales, nuestra cultura, nuestros magníficos hoteles, pero ya se empieza a notar un cierto descontento con lo que ven por la calle. No diré nada en concreto, pero espero que se me entienda y que cada uno de nosotros, de los que nos dedicamos al turismo y los que no, empiece a pensar en lo que puede hacer por mejorar nuestra gran industria turística y así paliar el gran daño que la pandemia nos está ocasionado a todos. Vamos a intentarlo. Gracias.