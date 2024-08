Deporte, religión y política: un luchador cubano olímpico brindó su victoria a Fidel y a la revolución

Se dice con mayor o menor razón que el deporte no debe tener que ver con la política. Lo cierto es que el fundador francés de los modernos Juegos Olímpicos proclamaba el propósito político (no partidista) de hermanar a los deportistas y contribuir a la Paz entre la naciones.No está de más recordar que los juegos olímpicos fueron prohibidos por la Iglesia Católica tras la consolidación del cristianismo en el Imperio romano porque pensaban que era un culto religioso pagano.

Transcurrieron 15 siglos hasta que, a finales del siglo XIX, la insistencia e influencias de Pierre de Frédy, barón de Coubertin, consiguieron poner de nuevo en el paisaje mundial a los Juegos Olímpicos. Así los Juegos Olímpicos de la era moderna concebidos por el barón Pierre de Coubertin y gestados en 1894 en la Universidad de la Sorbona en París, dan un largo recorrido para desembocar con todos los honores de nuevo en Francia, en París, que se convierte así en Capital del Mundo del Deporte durante esos días.

En junio del ahora lejano año 1894, la Universidad de la Sorbona de París acogió un encuentro entre el berón de Coubertin y los representantes deportivos de 11 países. Ese fue el germen que dio fruto a los planes de restauración de los Juegos Olímpicos modernos.

En la Antigüedad, Grecia no era un Estado unificado y contaba con un sinfín de competiciones deportivas, todas ellas celebradas en lugares con una fuerte impronta sagrada. Tales juegos tenían lugar en ciudades como Olimpia, Delfos, Corinto y Nemea, pero fue en los juegos organizados cada cuatro años en Olimpia donde las competiciones hípica y atlética se consagraron como grandes espectáculos multitudinarios. En ellos, únicamente atletas griegos masculinos podían competir, por lo que con el declive de Grecia, la tradición se perdió en el año 393 d.C cuando fueron prohibidos por el emperador cristiano romano Teodosio. Los juegos se entendian como un culto religioso pagano tras la consolidación del cristianismo en el Imperio romano. La religión jugó un papel negativo desde un punto de vista Deportivo actual.

Pero la Política también ha jugado un papel negativo en los recientes Juegos Olímpicos. Especialmente en estos del 2024 en Francis, ya que se ha prohibido a Rusia su participación por el conflicto en Ucrania, cosa que no se hizo con los Estados Unidos durante sus bombardeos y Guerra de Vietnam.

Luchador cubano se convierte en el único olímpico con cinc medallas de oro

Mijaín López, atleta cubano hizo historia en estos Juegos 2024 de París. Mijaín López se convirtió en el único deportista del mundo, en cualquier disciplina, que ha logrado cinco medallas de oro consecutivas. Su primera clasificación fue en Atenas 2004, el único año donde no ganó ni se subió al podio. Pero dos décadas – 20 años - después se desquitó, obtuvo su última victoria y la celebró con un gesto tradicional de la lucha que llamó la atención en las redes sociales. Se quitó los botines de lucha a la vista del público que le aplaudía. Ese gesto significa su retirada futura de las competiciones.

Ganó el oro en París y dejó una ofrenda sobre el tapiz para anunciar su retirada de las competiciones.

En el combate de lucha grecorromana se tiene un objetivo: hacer que el rival toque con ambos hombros el tapiz para eliminarlo. Eso hizo Mijaín López a nivel olímpico durante 20 años. En Atenas 2004, llegó siendo una promesa cubana. Pero tendría que esperar cuatro años de entrenamientos y luchas para alcanzar la medalla de oro por primera vez en Pekíng (Beijing 2008). Luego le siguieron otras medallas en competiciones internacionales en una larga lista dorada hasta este año 2024 en París. Ganó el oro olimpico en Londres 2012, en Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2020.

En los Juegos de Tokio despliega la bandera cubana y proclama: “Tengo que agradecer este resultado a nuestro Comandante en Jefe (Fidel Castro) y a la Revolución Cubana”. Y afirmó que no era resultado de “talento individual”, sino también de la política del gobierno cubano que permite a las clases populares practicar los deportes.

Ya cuando tenía cuatro medallas de oro consecutivas, el cubano y castrista Mijaín López era parte de la historia grande del olimpismo. A su altura solamente los norteamericanos Michael Phelps, en natación; Carl Lewis, en salto de longitud; y en Alfred Oerter, en lanzamiento de disco. También lograron esa proeza, el regatista Paul Elvstrom, de Dinamarca, y la peleadora de lucha libre Kaori Icho, de Japón.

Todos eran unos “fuera de serie”, ahora superados por el Cubano que es el único en lograr 5 medallas de oro en Juegos Olímpicos. En cada una de esas cinco ocasiones acabó en lo más alto del podio en la categoría de 130 kilos de lucha grecorromana. Su balance en los Juegos: un asombroso 22-1.

Tras su oro en Tokio 2020, se convirtió en el segundo atleta cubano en conseguir cuatro oros, y el primero en el mundo en lograrlo en categoría masculina de lucha.

En los últimos tiempos ha tenido que seleccionar los encuentros de lucha para cuidar de su físico ya que, según sus preparadores, ha sufrido cuatro hernias discales. Los Juegos de París los tenía como objetivo. Tanto es así que no competía desde la medalla de Tokio en 2021. Ha estado tres años preparándose para el asalto al quinto oro consecutivo, lo que nadie había conseguido hasta ahora. Disciplina, tesón y continuidad en los entrenamientos.

Nuestro luchador cubano creció persiguiendo animales y cargando cajas de fruta en Herradura, su localidad natal. Así empezó a ganar fuerza hasta que se entró en el mundo de la lucha cuando tenía 10 años. Empezó en la escuela de su provincia, Pinar del Río, y posteriormente se trasladó a La Habana, donde estudió Educación Física y fue forjando una carrera escalonada también con cinco campeonatos (no olimpicos) del mundo.

A París llegó ya siendo un mito en Cuba e Hispanoamérica. Junto a su enorme tamaño (1,96 metros y los 130 kilos de peso), imponía un aura de ganador que impresiona y seguramente atemoriza a sus rivales. Con la edad ha perdido agilidad, pero lo ha compensado con la experiencia del luchador veterano que se las sabe todas. La fuerza sí que la ha conservado pese al paso de los años.

Mijaín López estaba igualado con cuatro oros seguidos con los atletas estadounidenses Carl Lewis (salto de longitud) y Al Oerter (lanzamiento de disco), los nadadores Michael Phelps (200 estilos) y Katie Ledecky (800 libres), el danés Paul Elvstrom (vela) y la japonesa Kaori Icho (lucha). El luchador cubano ya está en solitario con sus 5 medallas de oro en lo más alto del Olimpo. Aunque los Juegos Olimpicos actuales no son religiosos, nuestro héroe ocupará un lugar junto a los dioses, bueno, eso si creemos como los antigüos griegos que los vencedores eran elevados a la categoría divina. Yo no tengo tales creencias religiosas, pero si este luchador de casi dos metros de estatura y con 130 kilos de peso insistiese en su divinidad no seré yo quien- imprudentemente - se lo discuta.