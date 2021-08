La Organización Reporteros sin Fronteras (RSF) acaba de publicar una galería de retratos que denomina sombríos. RSF promueve y defiende la libertad de información cada día, en todo el mundo, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan acceso a información independiente, plural y libre de censura. Y puedan decidir sobre su vida y su futuro. Se inspira en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las principales declaraciones y cartas sobre ética del periodismo, especialmente la Carta de Múnich. Su trabajo es promover la libertad periodística, el pluralismo y la independencia. Esto incluye defender a quienes encarnan estos ideales.

La serie engloba los 37 jefes de Estado o de gobierno que, según ha sido acreditado, imponen una represión masiva contra la libertad de expresión o de prensa. En RSF les llaman depredadores. Un hecho llamativo en este listado de 2021: incluye por primera vez a dos mujeres y al primer ministro de un país de la Unión Europea (UE). Diecisiete aparecen por primera vez. La edición anterior es de hace cinco años. Los depredadores imponen una represión masiva mediante maquinarias de censura, encarcelamiento arbitrario de periodistas o incitación a la violencia contra estos. Algunos incluso tienen sangre de periodistas en sus manos por haber alentado directa o indirectamente su asesinato. Según informa la periodista Concha Moreno, que ha seguido muy de cerca la tragedia de los profesionales de la información en México, quienes aparecen en la galería cuentan con una media de edad de 66 años, proceden en buena parte de la región de Asia y el Pacífico, que por sí sola proporciona trece de los 37 tiranos incluidos en la lista.

El secretario general de Reporteros sin Frontetras, Christophe Deloire, es muy contundente al respecto: "Cada uno de estos depredadores tiene un estilo particular. Algunos siembran el terror con órdenes irracionales y paranoicas, y otros ponen en marcha estrategias muy elaboradas y basadas en leyes liberticidas. Un desafío importante hoy en día es que estos depredadores paguen el precio más alto posible por la represión. No permitamos que sus métodos se conviertan en el new normal, en la "nueva normalidad".

¿Cuáles son los nuevos rostros? El príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, 35 años, es uno de ellos. ¿Recuerdan el asesinato de Jaml Khasoggi en 2018? Pues puede darnos idea de cuáles son sus métodos. Su monarquía no tolera a los medios libres. Se consigna también al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con un discurso permanentemente beligerante con la prensa. Y por supuesto, al presidente húngaro, Viktor Orbán, autoproclamado partidario de la democracia antiliberal. Enemigo declarado del pluralismo y la idependencia de los medios.

Entre los históricos, el sirio Bachar el Asad, Vladimir Putin y el bieloruso Alexander Lukashenko. De Africa, Teodoro Obiang (Guinea), Isaias Afeworki (Eritrea) –cuyo país ocupa el último lugar en la clasificación anual mundial de la Libertad de Prensa- y Paul Kagame (Ruanda). Y finalmente, dos mujeres depredadoras: Carrie Lam, jefa ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Honk Kong; y Sheikh Hasina, que gobierna en Bangladés desde hace más de una década y sobre la que cabe el dudoso honor de haber llevado a los tribunales a más de setenta periodistas y blogueros.