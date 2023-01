La generosidad: la mejor de las oportunidades

Se llama coste de oportunidad a la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión; en ella se incluyen los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa.

Una valoración de un coste de oportunidad puede ser determinante en las próximas elecciones de 2023 en el archipiélago canario. Si no se lucha por conseguir la unidad de la izquierda que está más allá del PSOE, podríamos estar perdiendo la posibilidad de tener unos resultados nunca antes vistos.

Bien al contrario, y de no lograrlo, estaríamos tomando una oportunidad con un coste muy elevado, que no es ni más ni menos el que el 9% de la estimación de voto a las opciones progresistas se vea repartido entre los definitivos agentes políticos que se conformen, lo cual significaría no tener ningún tipo de peso en las políticas de los próximos cuatro años, así como no poder resarcirnos de errores y repetir virtudes dentro de los gobiernos de las islas.

Sin duda alguna, no es una cuestión baladí de la que podamos apartar nuestra mirada y son de vital importancia las decisiones que tomemos en las próximas semanas y meses.

Podemos tener las mejores intenciones, que, sin el apoyo mutuo, todas esas intenciones no producirán ningún impacto en la vida de las canarias y los canarios. Le daríamos así una oportunidad más a la destrucción del territorio, a los especuladores y al descontrol turístico, a la pobreza, a los servicios sociales erráticos, a una movilidad colapsada y sin opción pública sostenible, a los vertidos ilegales y a un largo etcétera.

Ahora bien, ¿qué es necesario para que esto acabe?

Pues, como dijo el filósofo Ernesto Castro en una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria, se debe dejar atrás la política del resentimiento y apostar por una política de la generosidad. Enfaticemos en los puntos de encuentro y construyamos puentes que nos hagan estar a la altura de la situación.

En otras palabras, estamos obligados, que no condenados, a entendernos por el bien de nuestro pueblo canario.