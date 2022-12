Iconoclastia: la estulticia carca

Las encuestas que maneja el PP no deben ser nada halagüeñas porque de lo contrario no se explican los disparates que dicen estos días sus principales líderes, que parece que están desesperados y descerebrados, como pollos sin cabeza, por unos futuribles malos resultados.

El líder de la oposición, que ejerce solo los días pares porque los impares se echa la siesta, declaró esta semana que su partido mantiene bloqueado el Poder Judicial para defenderlo del maligno Sánchez. Es una frase contundente que despierta irremediablemente la vergüenza ajena. O sea, que el partido que lleva bloqueando cuatro años la renovación del Poder Judicial mandatada por la Constitución Española es el que dice ahora que mantiene el bloqueo para defenderlo del presidente del Gobierno de España.

Sería para reír si no fuera para llorar. Es una frase del todo indecente que debería inhabilitar a un líder político para ser candidato a la presidencia del Gobierno. Por si esto fuera poco, Núñez Feijóo volvió a la carga y aseguró que Cataluña está peor con Sánchez porque no se cumple la ley. Y esto lo dice el alumno aventajado y tolete de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno que no pudo evitar que los independentistas catalanes le hicieran un referendo ilegal en su cara de maniquí. También es para reír si no fuera para llorar.

Feijóo, rizando el rizo, ha tenido la desvergüenza de decir que Bildu consigue más con Pedro Sánchez que con la violencia, resucitando de nuevo de manera miserable el arma del terrorismo que afortunadamente acabó en España hace doce años. Cosas de la gente de orden.

Por si las tonterías del líder nacional del PP no fueran suficientes, a él se une un coro de corifeos encabezado por Isabel Natividad Díaz Ayuso y su vicepresidente Ossorio en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tras elegirse a Sevilla como nueva sede de la Agencia Espacial española, los ultras del Gobierno madrileño han atacado al de España con frases tan ridículas como que Pedro Sánchez quiere acabar con Madrid porque vota más PP que PSOE, aunque hace casi cuatro años no fue así y se proclamó presidenta de la Comunidad a la candidata del PP que había sido menos votada que el aspirante socialista Ángel Gabilondo.

Estos políticos hooligans y estultos no repararon en que se eligió a Sevilla, capital de Andalucía, una comunidad gobernada con mayoría absoluta por el PP y donde reside la sede de la Junta de Andalucía. A ningún preboste popular se le ha ocurrido decir que el gobierno de Pedro Sánchez ha castigado al andaluz por arrebatar al Partido Socialista los gobiernos andaluces que duraron casi 40 años. Todo lo contrario.

Muy nerviosos tienen que estar los popes del Partido Popular para contar esta sarta de estupideces cada día. Aunque se ríen de las encuestas del CIS de Tezanos, últimamente se les ha congelado la sonrisa. A lo mejor es por el frío pero también puede ser por el canguelo. El tiempo lo dirá.