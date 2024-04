El límite de finito. “El hombre de las mil caras”

“Te prometí que estaría contigo cuando me necesitaras, aquí estoy, acompañándote en tu funeral, no es necesario que me lo agradezca, sabes que no falto a mi palabra”.

J.M. Hernán (2024). Hipocresía y besos de caramelo. Editorial Apartheid 2.1.

Este breve relato explica la actitud de los responsables de que Canarias sobrepase el límite de razonable de lo habitable. Aparecen en escena como si pasarán por ahí, casi de nuevos. ¡Fuertes caraduras!

El Homo Político Básico y nuestra dirigencia

El Neoliberalismo extendió el crecimiento del PIB, el indicativo que certificaba para algunos el progreso y el bienestar de una sociedad. Crecer como fin del modelo es el eje de los tiempos convulsos que vivimos. Esta idea malévola que ignora otros parámetros como, por ejemplo, el Índice de Gini, del que ni hablan, se cruza con otros medidores. La resultante es un paraíso de desigualdad, pobreza y exclusión social.

Pronto el PIB y su ascenso se integró en la simulación del Homo Político Básico Canario, en su discurso posmoderno, lo incorporó a todo sin digerirlo, sin repensarlo u ocultando otros datos, a veces de oídas, y lo sumó a otros conceptos que incorporaron en su diarreica verborrea. La agenda 2030, que dudo que hayan leído algo más allá de los epígrafes, les permitió versear y le pusieron música: política para las personas y otras tantas como las soberanías por porciones: soberanía alimentaria, soberanía energética, completan la nada, lo otro se cocina en el Gobierno con mucho diálogo y por decretazo como la política de vivienda

A más visitantes: ¡Fiesta!

Las cifras de turistas que nos visitan son celebradas con voladores, algarabía y espíritu de final de la Champions. Es genial ver a los responsables políticos ampliar su sonrisa como si degustaran la gloria, la tragicomedia se completa con gritar a los cuatro vientos que somos una potencia turística.

¿Qué hay en el fondo de esta ligereza intelectual?

No construyen una sociedad para la felicidad de los canarios, sino para la de los que nos visitan, Canarias es Disneyland y nos echan del parque. Han abandonado la diversificación económica, no saben o, lo que es más probable, lo dejan en manos de los importadores y poco importa la producción interior, siendo Canarias un mercado cautivo. No tienen ambición de soberanía, de poder planificar, organizar y decidir en todos los aspectos de la vida de este archipiélago. Viven como gatos panza arriba en esta realidad colonial, ese sórdido mundo de favores les encanta. Las decisiones sobre determinados, bastantes, de nuestros intereses como sociedad son tomadas por grupos no elegidos en ninguna urna, unas por los grupos de presión locales que intermedian otros intereses; otras, por los gobiernos español y europeo también a las órdenes de interés de corporaciones y fondos supranacionales, tampoco elegidos en las urnas.

Y ahora el dilema: ¿qué hará El Hombre de las Mil Caras?

“La historia que voy a contarles ocurrió en una época en la que el cielo pertenecía a unos pocos. No había compañías de vuelo a bajo coste, no era como ahora. Un avión era un avión, no una guagua (autobús, V.O). Es una historia real. Como todas las historias reales contienen alguna mentira, es la historia de un mentiroso. La historia de un hombre que engañó a todo un país…”.

Esta reflexión que hace José Coronado en la película el Hombre de las Mil Caras, del director Alberto Rodríguez Librero. Se me antoja propicia y es que resulta complejo saber, de la suma de unas y otras caras del presidente, qué ideas, objetivos, estrategias concibe para su gobernanza. Su discurso se adapta a cada auditorio, ya puede apostar por el crecimiento, como por palabras como reflexionar, todos juntos, adaptar, etc.… Ciertamente su opinión metamórfica sólo es evaluable por los presupuestos y sus apuestas legislativas. Sí, ese es Clavijo, en su esencia. El que realiza intervenciones unos días de sindicalista y otro ecologista, es una de las miles, ni caso, no significa que mienta, no dice la verdad.

Ahora lo que preocupa al Gobierno es la fontanería, es de qué manera saco a los ciudadanos de la calle y los llevo de nuevo al apartheid. Y me pregunto: ¿no sería coherente con esa percha que llevan ahora de participativos, someter a consulta de todos los canarios y canarias las directrices básicas de la Canarias que queremos o la moratoria?

Pronto aparecerán conferencias, comisiones, encuentros para dialogar sobre el futuro de Canarias, vendrán expertos de las más lejanas latitudes, el invento tendrá un posmoderno nombre y aplicarán el antídoto contra las movilizaciones que llaman diálogo.

Así se extasiaba el presidente en la inauguración del stand de las Islas Canarias en Fitur con que este verano Canarias estará conectado con 12 millones de plazas, un 9% de asientos más que en el verano de 2023, más de 2 millones de plazas. No olvido cuando nos llamaron a apoyar al sector turístico pospandemia, recuerden este hecho cuando paguen sus estancias a tarifón y peleen por un metro cuadrado de playa. Mejor cojan un paquete desde Madrid, con avión y hotel y les sale más barato.