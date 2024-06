Netanyahu y Abascal, tal para cual

El martes 28 de mayo estuvo cargado de acontecimientos. Mientras el Consejo de Ministros del Gobierno de España del socialista Sánchez hace oficial el reconocimiento del Estado de Israel, el presidente de VOX, Santiago Abascal, huye con el heroísmo que le caracteriza del debate parlamentario español y vuela hacia Israel para estrechar las manos ensangrentadas del genocida Netanyahu.

La decisión de reconocer al Estado palestino de España, Noruega e Irlanda ha provocado que el gobierno sionista de Israel retirase a sus embajadores en estos tres países y haya amenazado con “dañar a quien nos daña” acusándolos de ayudar al terrorismo y de antisemitismo. Personas dentro del gobierno de Netanyahu y aquellas que esperan verlo remplazado coinciden en que su popularidad nunca había sido tan baja entre la población israelí.

Israel Katz, ministro israelí de Exteriores, ha publicado en redes un polémico vídeo contra España, que combina imágenes de los terroristas de Hamás con música flamenco y es una burla a los españoles y gitanos. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reaccionado al tuit del ministro israelí calificándolo de “intolerable”. Y ha declarado:“Las acusaciones vertidas por el ministro de Exteriores israelí contra Yolanda Díaz son intolerables. En España estamos orgullosos de habernos situado del lado de la paz. El genocidio debe terminar y sus responsables responder por ello ante la Corte Penal Internacional”.

Las acciones militares de Israel en Gaza cada vez tienen una mayor oposición por parte de la comunidad internacional: la Corte Penal Internacional ha solicitado órdenes de arresto para Netanyahu por posibles crímenes de guerra (y también para los líderes de Hamás), la Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno de Israel que detenga su ofensiva sobre Rafah, cosa rechazada por Netanyahu con insultos y ultrajes.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido ese mismo martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén y ha elogiado la «firmeza» de Israel ante Hamás en los ataques en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que le ha anunciado que revocará el reconocimiento del Estado de Palestina llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez en el caso de gobernar.

Dios nos coja confesados si el energúmeno ultravoxiano llegase al Gobierno con ayuda del Partido Popular. Como dice el refrán: Tal para cual. En este caso hasta rima:

Netanyahu y Abascal

Como todo Mal

Tal para cual

Netanyahu calificó de ejemplar la defensa de Israel de Vox

El primer ministro israelí calificó de “ejemplar” la defensa del Estado de Israel hecha por Abascal, según ha informado Vox y ha lamentado la “inmensa intoxicación que domina la cobertura mediática del conflicto” en los países occidentales. Según declara Vox, Abascal ha dejado claro que mientras haya un sólo rehén en manos de Hamás y hasta que no desaparezca la “organización terrorista” nadie tiene derecho a pedir a Israel que renuncie a sus “operaciones de autodefensa”.

Israel comenzó su ofensiva en Gaza el pasado 7 de octubre en supuesta respuesta al ataque de Hamás y otras milicias en suelo israelí, que dejó unos 1.200 muertos y más de 200 secuestrados. Desde entonces, las tropas israelíes han asediado, bombardeado, invadido y ocupado a sangre y fuego el enclave palestino, al que atacan a diario, y ya han causado la muerte de más de 36.000 personas, la mayoría mujeres y niños, según cifras proporcionadas por el ministerio de Salud en la Franja de Gaza.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tardó en criticar el encuentro y ha asegurado en su cuenta de X que la foto de Abascal con Netanyahu “le perseguirá toda su vida y el silencio de Feijóo la suya”. Yolanda supone que tanto Feijóo como Abascal tienen conciencia ética, cosa que según sectores de izquierda es mucho suponer.

Ya en diciembre de 2023 Sheera Frenkel en el The New York Times señalaba el desprestigio dentro de Israel del belicoso gobernante: Personas dentro del gobierno de Netanyahu y aquellas que esperan verlo remplazado coinciden en que su popularidad nunca había sido tan baja entre la población israelí. Pero mientras una mayoría parlamentaria con los reaccionarios ultra-religiosos sionistas le apoyen, Netanyahu se mantendrá en el gobierno, menos por defensa de los intereses israelíes que por su propio pellejo y supervivencia política.

José María Aznar está en contra de la creación de un Estado palestino. “Yo, por ejemplo, a los que defienden la creación de un Estado palestino ahora... ¿a qué Estado se están refiriendo? Eso no existe”, ha dicho este jueves el Aznar expresidente de Gobierno durante unas jornadas organizadas por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que dirige. “Reconocer lo que no existe es absurdo”, ha insistido. “Primero habrá que hablar de los rehenes [israelíes secuestrados por Hamás], luego hablar de la seguridad, luego mantener la convivencia”. Esta declaración tan tajante se aleja de la posición que expresó el PP cuando, en 2014, votó en el Congreso.

El expresidente Aznar tildó de “absurdo” el compromiso de Pedro Sánchez de reconocer a Palestina, a pesar de que el PP votó en 2014 a favor de dar ese paso. El actual presidente Sánchez ha contestado en su perfil de X. “[El Estado palestino] existe y existirá”.

Feijóo ha tenido que reencauzar la posición del PP sobre Palestina tras el malestar interno y externo por las palabras de Aznar. El Feijóo recuerda que el PP respalda la solución de los dos Estados, pero no el cuándo y el cómo que plantea el Gobierno de Sánchez. Aznar aznocráticamente no recuerda la proposición no de ley aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy que presentó el PSOE, como recoge la página web del Congreso de los Diputados.

Pablo Iglesias no se calla ni en el dentista

Pablo Iglesias no se calla ni cuando va al dentista y tiene que comentar la actualidad política. En esta ocasión el fundador de Podemos ha ironizado sobre la decisión del presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, de retirar a la embajadora de Argentina a raíz del insulto que el presidente Javier Milei, tildando a Begoña Gómez de “corrupta”. “A veces deseo que Netanyahu se meta con la mujer de Sánchez para romper con Israel”, bromeó en una mesa redonda en la Fiesta de la Primavera organizada por su formación en Madrid. Según Iglesias, esta sería la “vía más rápida” para cortar las relaciones diplomáticas con el gobierno de israelí.

Iglesias sobre la puntualización de Yolanda Díaz cuando dijo “desde el río hasta el mar”

El abanderado de Podemos ha criticado la puntualización de la vicepresidenta segunda de Sánchez, Yolanda Díaz, que ha explicado que cuando dijo “desde el río hasta el mar” se refería tanto a Palestina como a Israel, y que el territorio lo compartieran los dos países. Iglesias ha dicho que frente a la “presión mediática” derechista, una parte de la izquierda pretende “contentar a unos y otros”. La política no es un “mercado a demanda”, dijo. “La política es un escenario ideológico, cuándo el estado de Israel te llama antisemita se tiene que decir que ellos son unos criminales, unos asesinos y que Palestina tiene derecho a la soberanía y los palestinos tienen derechos civiles”, asi hubiera respondido él a las acusaciones del gobierno israelí contra Yolanda Díaz por utilizar la consigna. “Claro que 'desde el río hasta el mar', porque es un conflicto ideológico entre el colonialismo israelita y un pueblo que tiene derecho a existir”, enfatizó.

Volviendo al encuentro Abascal-Netanyahu que se alargó más de una hora, Abascal transmitió a Netanyahu el apoyo de su partido al pueblo israelí y remachó el “derecho a defenderse” de Israel. Según una nota facilitada, el líder de Vox ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no representa a España y que, con el reconocimiento de Palestina, el socialista está “tapando casos de corrupción política y económica”, al igual que lo hace con sus ataques al líder argentino, Javier Milei.

“Le he transmitido al primer ministro que la investigación sobre la corrupción de Begoña Gómez es la verdadera causa de la decisión de Sánchez de reconocer al Estado palestino”, ha afirmado Abascal tras la reunión en una publicación en su cuenta de X.

O sea, el elegido argentino que quiere lo imposible e insulta al Gobierno de España y a la esposa del Presidente con las calumnias de la Prensa y los medios derechistas es un ser angelical, y el Presidente Sanchez “que no representa España” no tenía derecho a reconocer a Palestina y alentar el antisemitismo exigiendo al también angelical Netanyahu que acabe con el genocidio de palestinos.

Bernie Sanders

Pero incluso el gobierno de Estados Unidos ha pedido moderación a Netanyahu. Y Bernie Sanders apoya las ordenes de detención de la Corte Penal Internacional. A la pregunta de si las actuales acciones de Guerra de Netnyahu son crímenes de Guerra responde: Sí, o creo. Son crímenes de Guerra Que Natanyhu ha usado el hambre como arma de Guerra y ha ataco a civiles. Israel tenía el derecho a defenderse de los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre, pero no tenía el derecho de librar una Guerra total contra los niños, contra las mujeres y contra la población civil, contra la gente inocente de Gaza. La Corte Penal Internacional está diciendo que no hay derecho ni justificación. Si somos lideres del Mundo Libre y tratamos de movilizar los países en defensa del derecho internacional e impedir crímenes contra la Humanidad: ¿Cómo podríamos criticar a Saudi Arabia, Rusia o China o cualquier otro país del mundo si ignoramos lo que está pasando en Gaza y creemos a Netanyahu, si nos volvemos de espalda a los crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza ahora mismo?

La Corte Penal Internacional (CPI) o Tribunal Penal Internacional (TPI) es un tribunal de Justicia Internacional permanente que se rige en base al Estatuto de Roma y cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Es importante no confundirla con la Corte o Tribunal Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, que juzga los litigios entre Estados.

Tras la solicitud de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), de ordenar el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, muchos se preguntan si el máximo líder de Israel podría ser detenido. El presidente Joe Biden se pronuncia contra la orden de detención contra Netanyahu y funcionarios israelíes. Dijo:“Lo rechazamos”. La orden de detención de la Corte Penal no tiene efectos militares ni policiacos, de manera que tanto Netanyahu como los funcionarios genocidas no tendrán problemas de detención corporal, pero a nivel ético y político ya están condenados tanto dentro de grandes sectores judíos en Israel como en Estados Unidos, como demuestran las manifestaciones estudiantiles y las declaraciones de judíos no-sionistas europeos y americanos así como las del líder demócrata Bernie Sanders.