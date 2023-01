Noche de reyes

Una carta imposible de deseos, la felicidad universal. Qué más da. Los informativos están llenos de desgracias y no solo porque la realidad las cargue cada día. Hay personas sádicas en todas las redacciones, al servicio de y con voluntad de, y ambas cosas. Pero ya se sabe que una de las profesiones que no se puede tocar ni criticar en este país es la de periodista. Hay más. Por ejemplo, la despedida del año de TVE, tan creativa, tan hacia dentro, tan pagada de sí misma, no se rodó con la intención de amargar la tarde y la noche del 31 de diciembre a los que tuvieron la desgracia de verla. No. Luis Tosar, también sacrosanto e intocable, jamás se prestaría a maniobras sádicas. Qué decir de las campanadas, se salvaron las canarias.

Hoy, cabalgatas mezcladas con incienso vaticano, pompas fúnebres y cínico arrobamiento ante el cadáver de un individuo de turbia trayectoria humana y penosa ejecutoria pontificia. Nadie dice nada. Un gobierno de izquierdas manda ministros a acompañar a la reina emérita el día que cumple años su emérito consorte envuelto en las llamas del rally París-Dakar en Arabia. Confiemos en que uno de esos caramelos lanzados como balas desde las carrozas no le dé en la cabeza con daño a un niño, y menos a una niña. Si no hay suficiente sangre en el informativo, recurrimos a Ucrania, mañana, tarde y noche. El horror ante el horror sin que nadie se atreva a explicarlo solo un poco. Da igual que las calles estén llenas de pantallas todos los días, porque mañana, y pasado, y al otro, habrá más. Y las gentes embobadas en su nuevo juguete, tropezarán contigo en cada esquina sin intentar saludarte: una mirada oscura y al cristal, o lo que sea, de nuevo. Parece que se puede vivir así.