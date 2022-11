Presupuestos del Estado 2023, menos para Canarias que en 2022

Algunas personas me manifestaron hace apenas un mes su sorpresa cuando desde Nueva Canarias anunciamos nuestra intención de presentar enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Pensaban que se trataba de una propuesta inviable, sin recorrido. Recordando que, en verano, y en cumplimiento de lo acordado, cedimos nuestro escaño en el Congreso por la circunscripción de Las Palmas. Lo que no cedimos fue nuestra responsabilidad ante los que nos votaron y, asimismo, la exigencia de que se cumplieran los acuerdos con el PSOE estatal para la legislatura 2019-2023, que aún no ha finalizado. Y, por eso, mediante la intervención de Pedro Quevedo y Fermín Delgado, aun sin presencia en la Cámara, logramos que en esas cuentas públicas estatales se incluyeran 70 millones de euros más para Canarias. Con ello se mejora significativamente el trato a las Islas en una ley presupuestaria que valoramos también por su alto contenido social. Aunque son menos generosas con Canarias que las de 2022, desapareciendo varios programas REF o con reducciones importantes en infraestructuras educativas, que bajan un 80%, o agua de riego agrícola (-42,85%).

Continuamos así con nuestra comprometida defensa de los intereses generales de Canarias que ha posibilitado alcanzar relevantes avances presupuestarios para nuestro Archipiélago en las cuentas públicas estatales de 2017 y 2018, cuando teníamos el denominado diputado 176, así como en las de 2021 y 2022, en otro marco de mayorías parlamentarias muy diferente. Lo hemos hecho llegando a acuerdos con gobiernos estatales de distinto signo político, del PP y del PSOE-Unidas Podemos. Sin plantear en ningún momento vetos previos. Sin hacer ruido ni reiterar declaraciones rimbombantes de cara a la galería mediática. Sin lanzarnos al monte. Siendo útiles. Dialogando, negociando, haciendo propuestas argumentadas, fijando prioridades y consiguiendo una buena parte de los objetivos, mientras otros perdían la mayor parte de la legislatura entre gritos y descalificaciones.

Recursos contra la pobreza

El trabajo iniciado en los PGE para 2017 continúa. En aquella ocasión conseguimos el 75% para los traslados interinsulares de residentes en barco y en avión, medida ampliada en 2018 a los viajes con destino a otras comunidades. Conseguimos también impulsar los recursos de lucha contra la pobreza y conseguir aumentos en su asignación en cuentas públicas posteriores, así como su carácter estable mientras persistan en las Islas datos por encima de la media estatal.

Siendo determinantes, asimismo, para lograr la separación de los recursos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los correspondientes al sistema de financiación autonómica, cuestión clave en el reconocimiento de un trato diferenciado que compense nuestras desventajas. Corrigiendo el dislate que CC y PSOE cometieron en el sistema de financiación autonómica aprobado en 2009 y que nos dejó durante casi una década 600 millones de euros anuales por debajo de la media de financiación de las comunidades de régimen común.

En las cuentas públicas para 2021 y 2022 se cumplió, además, con la inversión media territorializada en infraestructuras. El texto inicial del 2022 cumplía con la mayoría de los programas del REF, situación que mejoramos entonces al ser aceptadas enmiendas de NC por un importe global de nada menos que 100,45 millones. Posibilitando asignar partidas presupuestarias a los programas del REF que no estaban. E incorporando incrementos en educación, cultura, sector primario, políticas medioambientales o lucha contra la pobreza en Canarias, así como apoyo directo a distintas infraestructuras en los ayuntamientos palmeros afectados por la erupción del volcán.

70 millones

En los del próximo año, Nueva Canarias ha conseguido incrementar en 70 millones de euros las partidas previstas para Canarias en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, aprobados en el Congreso el pasado jueves 24 de noviembre. Las intensas negociaciones llevadas a cabo por el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Fermín Delgado, con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como las fructuosas relaciones de Pedro Quevedo con Joan Baldoví, diputado de Compromís, grupo que aceptó colaborar con NC y presentar nuestras enmiendas, han servido para que se asignen 50 millones de euros para la atención a los menores migrantes y otros 20 millones para financiar inversiones en actuaciones relativas a infraestructuras hidráulicas.

Lamentamos, eso sí, que los programas del Régimen Económico y Fiscal (REF) tengan 16,3 millones de euros menos que los conseguidos por los canaristas progresistas en 2022 con Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados. La asignación para agua de riego agrícola pasa de 14 a 8 millones. La de infraestructuras educativas se reduce de 20 a 4. Cuatro partidas REF de los PGE para 2022 consignadas con cuatro millones de euros, en total, desaparecen. Se trata de los fondos para los servicios audiovisuales de banda ancha, el fomento de las renovables, las dirigidas a la contratación de seguros agrarios y las de variedades agrícolas y razas ganaderas. La ley presupuestaria de 2022 es más generosa para Canarias que la aprobada en la Cámara Baja para el próximo año.

Resulta incoherente que quienes demonizaron el proyecto de ley de presupuestos para 2023 hace escasas semanas terminen apoyándolo, siendo claramente peores que los del 2022. Sin que se hayan resuelto sus dos grandes críticas formuladas hace un mes: que situaban a Canarias a la cola de las inversiones territorializadas, decían, incumpliendo el REF, así como la pervivencia del REF Balear; ambos asuntos se mantienen prácticamente intocables en el texto definitivo. No cambia el Régimen Fiscal para Baleares que CC consideraba que “despojaba” a Canarias de sus derechos consolidados. Y, asimismo, CC no ha logrado mejorar ni un solo euro la inversión territorializada (lo que sí consigue NC con los 20 millones para aguas). Y, respecto al único aporte para el conjunto de Canarias, la gratuidad de las guaguas y el tranvía, valoramos la medida, vigente un año, que supone 40 millones de euros más de los comprometidos, aunque se detraen de los recursos programados y ampliables del transporte aéreo; ahora falta su adecuada implementación dentro de una política global de transporte sostenible.

Como he señalado en otras ocasiones, estos Presupuestos estatales para 2023 los valoramos por el enorme esfuerzo que se realiza en materia social, a la que se destinan unos 266.000 millones de euros. Beneficiando a la mayoría de la ciudadanía y, de manera especial, a los sectores más vulnerables. Con incrementos significativos en las pensiones y una subida de los salarios públicos. Aumentando, asimismo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las prestaciones por desempleo o las dotaciones para financiar la ley de la dependencia. Medidas todas ellas que, además, favorecen y mucho a la población del Archipiélago.

Disponemos, en fin, de unas buenas cuentas públicas estatales para Canarias. Aunque con algunos recortes respecto a las del presente año que algunos, injusta, irresponsable y demagógicamente, demonizaron. Y en unas pocas semanas dispondremos, asimismo, de un Presupuesto canario que crece un 11,9% respecto a 2022 (alcanzando los 10.180 millones de euros), fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia, apoyando a los distintos sectores económicos y apostando por la inversión; incluyendo una rebaja fiscal selectiva en el IRPF para aliviar el impacto de la inflación en las rentas bajas y medias; y consignando 160 millones de euros para continuar las tareas de reconstrucción de La Palma. Presupuestos estatales y canarios que, sin duda, son los que corresponde adoptar en este marco de profundas incertidumbres, elevada inflación y anuncios de desaceleración económica global.