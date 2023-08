Rapsodia del PP con Puigdemont

El Partido Popular le canta una rapsodia a Puigdemont amorosa en compensación por el maltrato dado hasta ahora.

¡Oh, Carles Puigdemont, cuántos errores hemos cometido al declararte enemigo de España!. (Feijoó con voz engolada, cariñoso). Carles, ha sido Isabel Díaz Ayuso quién ha urdido todos los ataques contra ti, contra el pueblo catalán, y la que está de acuerdo con Abascal en aplicar de nuevo el artículo 155 si te atreves otra vez a pedir la independencia de Cataluña. Estamos dispuestos a ir a Waterloo a reunirnos contigo, amado Puigdemont, Cuca Gamarra, Esteban González Pons, y reconocerte los graves errores cometidos con Catalunya por Rajoy, Casado, y nada te digo de Aznar, menudo tipejo, eso se terminará si nos das los siete votos para que sea presidente de España, y mira, te digo que no es mala idea trabajar por la República de Catalunya, y eso traerá la República Federal de España, con Cuca Gamarra de presidenta, y yo jefe de Gobierno, y te ofreceré el ministerio de Asuntos Exteriores, ya que conoces Europa y el Parlamento europeo mejor que nadie.

¡Oh, querido Carles Puigdemont!, me está saliendo una rapsodia mejor que las de Homero en la Iliada y la Odisea de la antigua Grecia. Por cierto, Catalunya es más antigua que Grecia y por supuesto que España, cuando nosotros éramos moros nada menos que durante setecientos años, los catalanes eran francófonos, y el Rosellón era vuestro, y toda Valencia, y Murcia hasta la frontera mora del Ándalus. Te han ofendido gravemente quienes te acusan de ser enemigo de España, cuando los verdaderos enemigos fueron otros, entre ellos el odiado Felipe el Hermoso, que traicionó a su padre, a sus suegros, a su esposa, y al pueblo de Castilla y Aragón, menos mal que llegaron Isabel y Fernando para frenar tales desmanes. Sabino Arana, un vasco traidor, por eso no quiero saber nada de Bildu, porque hay muchos del PNV disfrazados, lo mismo que el presidente peneuvista, Andoni Ortuzar, y el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, que son más independentistas que tú querido Carles.

Creo que ya te he expuesto bastante los motivos por los cuales deseo tus siete votos, es un interés recíproco, te prometo, palabra de un líder del PP (¡qué risa!) que iremos a una República Federal de España, y mandaremos al tontorrón de Felipe Borbón con su padre con los jeques árabes, no sé si Letizia Ortíz querrá ir, entonces la nombraremos jefa de televisión española, bueno querido Carles, ya vez que mi intención es por el bien de España y Catalunya. A ver cuando me recibes en Waterloo, en realidad a mi España me la trae floja, todo eso que se dice de ¡muy español! ya me explicó Rajoy que era para los españolitos de a pie, tú y yo estamos por encima de esas chorradas. Bueno, espero tus noticias, se despide de ti, tu seguro servidor….