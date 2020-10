No me ha extrañado la retirada de Meri Pita de la opción a dirigir Podemos Canarias de nuevo. Argumenta que se retira porque no se cumple con las garantías de trasparencia en el proceso. La lista de Meri Pita ha venido pidiendo a la Secretaría de Organización aplicar tres medidas: que todas las candidaturas sean depositarias del censo final de electores que puedan ejercer su derecho al voto, que también se informe del censo final de votantes que efectivamente lo hayan ejercido y de los votos que hayan sido rechazados”. Piden un aplazamiento en las elecciones “que es un mal menor ante lo mucho que los inscritos y las inscritas tienen que ganar: un proceso con transparencia y democracia interna”, afirman .

Desisto de indagar y preguntar a Pita y a Fuentes porque ya sé qué me dirían una y otra, y decido hacer un estudio más trabajoso pero más eficaz, preguntando a miembros de los dos bandos, amigos y conocidos. Un detalle que me resalta casi en el embrión de la indagación es que Pita ha perdido la confianza de Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, porque además la lista de En Canarias Podemos que lidera Pita me lo confirma cuando se dirigen al diputado tinerfeño y segundo en la cadena de mando de Podemos Estatal “para que asuma sus responsabilidades tras haberse mostrado incapaz de ofrecer transparencia, democracia interna y neutralidad en este proceso”.

Significativa la ruptura de Pita con el tinerfeño Rodríguez que forma parte del núcleo duro de la dirección nacional de Iglesias. Llamo a Madrid a tres puntos cardinales y ordinales de Podemos, y me confirman que Iglesias, Irene Montero, Rafael Mayoral, Pablo Echenique, y en definitiva la mayoría del Consejo Estatal de Podemos, se han alejado a Meri Pita. Nos reservamos los motivos porque no vienen a cuento, pero todo está claro, Merí Pita sin la confianza de la dirección nacional pierde puntos, sabía que iba a perder con Laura Fuentes Vega, y optó por mandarse a mudar. Lamento que se haya retirado la candidatura En Canarias Podemos del proceso de elección de órganos autonómicos. En esa candidatura había compas muy válidas y que sin duda hubiesen enriquecido un Consejo Ciudadano Canario que habría ganado en pluralidad.

En todo este proceso destacaría un escrito de Manuel González Mauricio en el que dice, entre otras cosas, que “lamento todo esto porque su estrategia, desde el minuto cero, ha dañado a la organización, poniendo en duda el trabajo de compañeros y compañeras en el Gobierno y en el Parlamento de Canarias y cuestionando los procedimientos democráticos internos.

Se trata de unos mecanismos de votación online que se han ido mejorando a lo largo del tiempo y que cuentan con los suficientes controles para garantizar unas elecciones justas. Son los mismos procedimientos con los que se proclamó candidata al Congreso a Meri Pita o se la eligió como miembro del Consejo Ciudadano Estatal”.

De todos modos Meri Pita ha asegurado que por encima de todo estará en el proyecto de Podemos. Y asegura que siempre dentro de la organización para “traer a la primera línea la democracia interna, la transparencia y la participación, redoblar nuestra apuesta por esa otra forma de hacer y entenderé la política frente a la dinámica de los viejos partidos”, dice Pita finalmente aunque en esta afirmación hay una profunda contradicción porque precisamente conoce a fondo la dinámica del viejo PCE y su “centralismo democrático”, y las tripas de CCOO y COBAS.

De esta forma la lista de Podemos Canarias Contigo, liderada por la Secretaria de Comunicación de Podemos y Directora General de la Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes Vega, a la que apoya Noemí Santana y que cuenta con el visto bueno de Pablo Iglesias, será sin duda la ganadora de estas elecciones de Podemos Canarias, con un equipo muy interesante integrado por Silvia Jaén, Cristo González, Cesar Merino, Yurena Corujo, Paco López, Manuel González, Fatima Mesa, Nona Perera, la conejera María del Rio, etc. De seguro harán un buen trabajo para la gente de Canarias. De Laura Fuentes Vega, una realejera de 27 años, todos los indicios son buenos, incluso de mis amigos de Los Realejos con los cuales comparto al menos una vez año sus excelentes guachinches, y que me hablan de las inquietudes progresistas de Laura desde que era jovencita. Mucha suerte y aciertos en el futuro.