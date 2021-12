Saludo con claves esotéricas a los 88 años de Pepe Dámaso

Cualquier día es bueno para nacer

Y empezar a vivir...

(de una poesía de Emilio Díaz)

Pepe Dámaso ha cumplido 88 años. Y desde Hamburgo le saludo.

Si yo tuviera el talento musical de Beethoven, imitando el Para Elisa, compondría una sonata Para Pepe Dámaso, y si tuviera la voz de un Pavarotti cantaría La fille du régiment de Gaetano Donizetti :Ah! Mes amis, quel jour de Fête! Je vais marche sous vos drapeux! Remedando el talento literario de Paul Auster en su artículo sobre Joe Brannard, quiero empezar diciendo: “No puedo acordarme con exactitud de qué día conocí a Pepe Dámaso“, pero sí el cuando y el cómo quiero situarlo en el dónde, es decir, en el Agaete de su nacimiento y sus amores.

Fue un día cualquiera de nuestra juventud, pero con seguridad aquella noche las estrellas bailaron en el cielo con el ritmo multitudinario de La Rama. Estábamos acompañados de otros jóvenes y de dos extraordinarias mujeres maduras de entrañable recuerdo, Alicia Sarmiento y Mercedes González de Linares, del grupo de la revista de Mujeres en la Isla, pero que bien podrían haber sido representantes del Eterno femenino del Universo.

Este 9 de diciembre ha sido el cumpleaños de nuestro polifacético artista, patriota y gran amigo Pepe Dámaso. Ha llegado a la altura de los 88 años, cosa que se dice pronto, pero que ha sido resultado de un combate entre la vida y la muerte. Nacido en 1933 en su casa familiar de Agaete, cogió, según cuenta él mismo, la tuberculosis en esos años 30 y recuerda que no le dejaban ir a casa de un amigo intelectual, que era comunista, porque la tuberculosis se contagiaba. Más tarde cogió el sida, y luego contrajo cáncer. Pepe, que es creyente, bromea diciendo que seguramente debe tener un pacto con el diablo antes que con la Virgen. Ha tenido mucho cuidado y está delicado y con pocas fuerzas físicas, pero con sus 88 años dice que ha escapado. ¿Escapado?, yo diría superado, porque sólo quien tiene esa energía interior, ese amor y respeto por la vida en todas sus manifestaciones, puede superar la serie de enfermedades que le afectaron y aún afectan.

No creo que haya sido ningún pacto con el diablo el que la haya hecho sobrevivir, pero no me extraña que Pepe Dámaso haya podido ver su supervivencia en una misteriosa intervención fuera de lo normal y cotidiano, algo que raya en lo esotérico.

Primera clave esotérica y ecuménica

Y pese a su actual debilidad física, en este año de feroz pandemia, le aparece la Virgen de Candelaria, no físicamente sino a través del llamamiento de las autoridades tinerfeñas que quieren a Pepe Dámso como pregonero oficial de las Fiestas de la Candelaria de este año de pandemia.

Breve relato de la leyenda: Dos pastores guanches al encerrar su ganado en las cuevas notan que el ganado no quería entrar. Buscando la causa, en la embocadura del barranco vieron sobre una peña, casi a orillas del mar, la santa imagen la cual creyeron estar animada. Como estaba prohibido a los hombres hablar o acercarse a las mujeres en despoblado, le hicieron señas para que se retirase a fin de pasar el ganado. Uno al querer ejecutar la acción, se le quedó yerto el brazo y sin movimiento. El otro pastor quiso herirla con su cuchillo. Pero quedó herido él mismo. Asustados, huyeron los dos pastores a Chinguano, a la cueva-palacio del rey Acaymo, para referirle lo acontecido. El rey fue a verla con sus consejeros. Ella nada respondía pero nadie se atrevía a tocarla. El rey decidió que fuesen los mismos dos pastores ya heridos quienes la recogieran para llevarla al palacio. Ellos, al contacto con la imagen, quedaron sanados. El rey comprendió que aquella mujer con el niño en brazos era cosa sobrenatural. El mismo rey entonces quiso llevarla en sus brazos, pero después de un trecho, por el peso, necesitó pedir socorro. Es así que en lugar de la aparición hay hoy día una gran cruz y en el lugar donde el rey pidió socorro, un santuario a Nuestra Señora del Socorro.

La llevaron a una cueva cerca del palacio del rey hoy convertida en capilla. Mas tarde un joven llamado Antón, que había sido tomado como esclavo por los españoles y había logrado escapar y regresar a su isla, reconoció en la imagen milagrosa a la Virgen María. Él, habiendo sido bautizado le relató al rey y a su corte la fe cristiana que él sostenía. Así llegaron a conocer a la Virgen María como "La Madre del sustentador del cielo y tierra" y la trasladaron a la cueva de Achbinico para veneración pública. La imagen fue robada por los españoles pero devuelta tras una peste que ellos atribuyeron al robo sacrílego. Más tarde, cuando los españoles conquistaron la isla, la devoción ya estaba allí arraigada. En 1526 se edificó el santuario por los muchos prodigios que Dios obraba por Nuestra Señora de la Candelaria. En 1559, el Papa Clemente VIII proclamó Patrona de Canarias a Nuestra Señora de Candelaria. De Las Islas Canarias la devoción se propagó a América. Dicen que Hernán Cortés llevaba al cuello una medalla de esta imagen. En 1826 la imagen original se perdió víctima de una inundación.

Según ha dicho Pepe Dámaso: “Es un acto ecuménico que me va a marcar, porque refleja el amor que siento por todas las Islas y me siento emocionado de poder unirlas a través de la luz de los peregrinos, como recoge ese cuadro rescatado del 2004. Si nos unimos entre hermanos, ya vemos el mundo por dónde va y no hace falta que yo lo diga”.

Esotérico era el conocimiento o doctrina que los filósofos o sabios de la antigüedad griega sólo transmitían a un pequeño y selecto grupo de discípulos. Era lo oculto o extremadamente reservado que venía de “dentro“, no de lo corporal y externo, sino de lo “interior“ o espiritual. Y forzando un tanto la dinámica de las posibles interpretaciones vamos a relacionar la fuerza espiritual creativa de Pepe Dámaso con las fechas y números en claves esotéricas.

"Es un acontecimiento de unión entre hermanos de islas, del mundo, para unirnos en la defensa de la voluntad y el humanismo", destacó el artista cuando, en presencia de Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, recibió la noticia de su nombramiento como pregonero. Visiblemente emocionado confesó sentirse "el hombre más feliz del mundo" al recibir la noticia.

Nadie hubiera relacionado en 1933 al hijo único de los Dámaso, familia costera de Agaete, con la posibilidad de una futura fama nacional e incluso internacional. Ni tampoco que, sumando los números del año de su nacimiento (1933, 1 + 9 + 3 + 3 = 16) daría lo mismo que la suma de 8 + 8, que son las cifras de sus cumplidos 88 años.

Ese halo esotérico se aprecia ya en el 2018 en la afirmación de Pepe en una entrevista en Málaga a propósito del documental El pintor de las calaveras de Sigfrid Monleón: “Es que yo vivo para la belleza, siempre he aceptado las nuevas tendencias y como no me he quedado temblón sigo pintando y eso me da vida, pero me pregunto muchas veces si mi obra estará al día. El arte se ha banalizado mucho con el todo vale, pero el arte de verdad sigue envuelto en un misterio que no podemos mangonear".

Añadiendo: “Yo viajo mucho, como buen sagitario. Viví un año en Nueva York y conocimos a Warhol, pero no creo que fuera mi sitio. Lo importante de vivir en una ciudad es a dónde te lleva, y a los isleños nos lleva al interior, al sueño, al surrealismo. Canarias es la tropicalidad, eso siempre lo he defendido. Y que el turismo es cultura, eso lo tienen muy claro ustedes. Me fascinan Lisboa y Praga pero a ellas le puse los cuernos para irme a La Habana, que es otra puta vieja, divina, donde me enamoré ya maduro, cuando menos me lo esperaba, porque me picaron el ojo".

A la pregunta sobre el papel del pintor César Manrique en su vida, respondió: "Fue mi maestro, mi amigo, mi amor. Éramos íntimos pero no nos parecíamos en nada, era una amistad blanca de dos hombres. Decíamos "qué pena no ser amantes para ser más felices todavía". Él era bisexual y platónico. Yo sí soy homosexual, pero nunca estuve señalado porque los canarios somos gente del mundo, cosmopolitas. Como en La Habana o como aquí, en Málaga".

Dámaso es un nombre masculino propio, que proviene del término griego Domador cuyo significado etimológico podría interpretarse como 'Hombre que doma'. Uno de los portadores del nombre más destacados, antiguos, católicos e importantes fue el papa Dámaso I, catalogado como santo por la iglesia católica, nacido en Roma- Italia en el año 305, principalmente recordado como uno de los papas con más duración encabezando la iglesia católica. Pepe Dámaso hace honor al nombre como domador de las enfermedades que le han asediado y vencedor de los aislamientos que impone la lejanía de las islas de los centros culturales y de poder por el lado geográfico y del otro aislamiento impuesto por la COVID a nivel mundial.

Menos esotérico y más político fue el pasado julio el alcalde Augusto Hidalgo, cuando como anfitrión del nombramiento de pregonero estimó el acto como "parte de la tradición y del encuentro de las dos vírgenes más importantes de Canarias", en unas fiestas que son "una oportunidad para crear un momento que quede para la historia". La fiesta de la Patrona de Canarias mantiene viva "la tradición y la devoción" de los isleños en un contexto pandémico y sanitario que ha obligado a cancelar muchos actos tradicionales y celebración de las fiestas.

Otra clave esotérica: la onomancia

La onomancia es el estudio de nuestro nombre para averiguar la energía que posee cada persona a través de sus letras. La onomancia dice que el de mayor poder es el nombre que seleccionan nuestros padres para nosotros y que nos acompaña. Recuérdese que en la antigüedad se tenía un nombre oficial, público, y otro secreto, sólo conocido por los más íntimos para evitar sortilegios y ataques. Veamos algo sobre el nombre de José Dámaso.

Origen del nombre José: El nombre José tiene origen hebreo, proviene de la palabra Ioseph o Iosephus. Es un nombre con un origen bíblico, ya que José era uno de los patriarcas más importantes del pueblo israelí. Era Hijo de Jacob y esposo de María, la madre de Jesús de Nazaret. Este nombre indica cierta predisposición a mirar la vida desde una perspectiva ética. Quienes llevan este nombre son dados a obrar de acuerdo con sus propios principios, cumplen sus promesas y no traicionan a sus amigos: son personas de fiar.

Personalidad del nombre José: Según la onomancia, los hombres llamados José son muy tranquilos, humildes y les gusta pasar desapercibidos. Les gusta la rutina y tener la vida siempre estructurada. Les impresiona tener que salir de la zona de confort, ya que pueden llegar a ser un poco inseguros. Son generosos y siempre van a regalar una sonrisa amable a aquellos que lo necesiten. En el caso de nuestro Pepe Dámaso regala cuadros y amistad generosamente.

José es un hombre muy trabajador, convierte su trabajo en su pasión y se entrega en cuerpo y alma. Además, es muy creativo, tiene una gran habilidad por los trabajos manuales y manualidades. La pintura y el arte son dos de sus grandes pasiones.

En la familia, José es un hombre muy entregado, va a dejarse la piel por su familia y, en general, por los seres que más aprecia. Aunque tenga mucho trabajo o otras obligaciones, la familia siempre será su máxima prioridad en la vida.

Numerología del nombre José: Según la numerología, el número del nombre José es el 8, lo que es sinónimo de éxito y de personas con ideas. Pero sobre la numerología volveremos ahora.

9 de diciembre, signo zodiacal y el número 8

José Dámaso nació un 9 de noviembre. Aquellas personas que han nacido entre el 23 de noviembre al 21 de diciembre tienen el signo zodiacal de Sagitario, por la tanto una persona que ha nacido 9 de diciembre su signo del zodiaco será Sagitario. Y si el nombre de José le asignaba las cualidades del domador, su día de nacimiento le hace arquero o sagitario. Se debe recordar que el signo astral que representa a las personas que han nacido en 343º día del calendario gregoriano (344º si el año de nacimiento es bisiesto) siempre es el mismo. Es decir todos los nacidos en el día nueve del doceavo mes del año siempre son sagitario.

Todos los signos del zodiaco pueden ser representados de forma gráfica. En el caso de las personas que son Sagitario, el símbolo que les representa es el siguiente:

Según los expertos que copio, Sagitario es uno de los signos más positivos del zodiaco. Son versátiles y les encanta la aventura y lo desconocido. Tienen la mente abierta a nuevas ideas y experiencias y mantienen una actitud optimista incluso cuando las cosas se les ponen difíciles. Son fiables, honestos, buenos, sinceros y dispuestos a luchar por buenas causas, cueste lo que cueste. Los Sagitario suelen creer en la ética y les gusta seguir los ritos de la religión, de un partido político o de una organización. Esto les puede llevar a tener ciertas tendencias supersticiosas a veces. Les encanta abarcar nuevos proyectos y aprender sobre cosas nuevas. Son intuitivos y buenos organizadores y, aunque son generosos, también son muy cuidadosos, lo que les convierte en buenos gestores de situaciones y proyectos. Algunos Sagitario tienen un gran genio que puede aparecer ante situaciones que para los demás carecen de importancia. También pecan de impaciencia cuando los demás no van al mismo paso que ellos. Son capaces de sacrificarse para realizar un objetivo. Esto hace que a veces sean demasiado exigentes con los demás, y son algo caprichosos..

Para las personas nacidas el día nueve del doceavo mes del año, su estación asociada es el otoño. Esta estación no tiene porque estar relacionada con la estación del año asociada al día de nacimiento, ya que el día 9 de diciembre en el hemisferio norte es otoño y en el sur primavera.

Y siguiendo el rastro al juego de los números esotéricos recordamos que Pepe Dámaso ha cumplido 88 años, o sea con un número que se repite dos veces: el 8.

Un 8, número cabalístico en la tradición china. Los chinos consideran muy buen auspicio el número ocho. Tanto, que mucha gente está dispuesta a pagar dinero extra para que dicho dígito sea parte de la dirección de su hogar, de su número de matrícula de automóvil o incluso de sus números de teléfonos. Y eso en un régimen comunista. El ocho es también la cifra que muchos especialistas y observadores de la economía china han fijado como el "dígito mágico" para las finanzas del país.

El símbolo del infinito: el símbolo matemático del infinito es como un 8 pero acostado: (∞)

Dice los expertos esotéricos de los números que si el número 8 aparece demasiadas veces frente a uno, podría ser un signo divino. Los ángeles del creyente han escuchado sus oraciones y quieren ayudarle. Le envían el número 8 como respuesta a sus oraciones. Veamos que nos dicen de los significados secretos del número 8 y su simbolismo.

Número 8, ¿qué significa?

En primer lugar, el 8 es el número de lo infinito. Puede estar relacionado con el amor infinito, la energía infinita o algo más en abundancia. Además, se considera que el número 8 es un símbolo de autoconfianza, éxito, sabiduría interior y compasión. Otros significados del número 8 son decisión, autodisciplina, eficiencia y prosperidad. No hay duda de que el número 8 también es un símbolo de Karma.

El significado secreto y el simbolismo : Antes que nada tenemos que decir que los ángeles que acompañan al creyente le están enviando el número 8 para alentarle en su trabajo. Tiene que seguir trabajando duro y mantener una actitud positiva, porque el éxito está en camino. Es mejor escuchar su intuición y pensar de manera positiva. Se pueden hacer realidad todos los sueños, pero hay esforzarse y trabajar duro.

El número 8 también está relacionado con pensamientos positivos y cosas positivas que te rodean. Necesita eliminar toda la negatividad de su vida y debe comenzar a pensar de manera más positiva. Tus ángeles también te están alentando a eliminar a las personas negativas de tu vida. Cuando haga eso, verá que su vida está mejorando mucho y verá todas las cosas de manera más positiva.

El simbolismo del número 8 está relacionado con tu confianza en ti mismo. Significa que tienes que creer en tus poderes y talentos personales, porque es la única forma de alcanzar tus objetivos. Si pones demasiado esfuerzo en algo, entonces serás recompensado por tus ángeles guardianes.

El número 8 también se considera un poderoso símbolo de equilibrio y recompensa. Este número siempre significa que algo tiene que ser justo en la vida. Es por eso que este número está relacionado con el Karma.

El número 8 es una señal de que estás en el camino correcto en tu vida, por lo que tus ángeles están tratando de animarte en lo que sea que estés haciendo. Te guía el número 8, así que debes seguir este número y tener fe en tus ángeles guardianes.

Amor y número 8 : El número 8 también está relacionado con las emociones, por lo que lo más importante es tomar el control sobre ellas. Si este número te sigue, significa que debes mantener tus emociones en equilibrio. Cuando se trata de amor, también es importante saber que las personas con el número 8 son muy atractivas para otras personas. También son creativos, exitosos y muy ambiciosos.

Sobre los 88 años

La vida nos marca y deja cicatrices, las cicatrices espirituales no son externamente visibles. Una persona de la sensibilidad de Pepe Dámaso ha tenido que pasar por muchas pruebas, y no sólo en el aspecto de su salud: tuberculosis, cáncer, sino por la presión inquisitorial de los tiempos de persecución y condena social del franquismo de descubrirse su homosexualidad. Su victoria en estos años de madurez indican su extraordinario valor artístico y espiritual. La magia de su obra es expresión de la atmósfera de su personalidad y fe en el Cristo del Amor y no en pretendidos representantes suyos partidarios del castigo y la represión.

En su cuadros han aparecido calaveras, pero también seres alados. Angeles que han acompañado su vida artística y le han susurrado misteriosos momentos de inspiración. En estos 88 años suyos veamos algunas conexiones esotéricas.

Significado del número de ángel 88 y el amor

El significado del número 88 indica que debemos hacer el amor mucho más en serio y entender lo importante que es. El amor no es algo que podamos dejar de lado cuando no tenemos el tiempo o la energía. El amor requiere un aprendizaje constante. Es por eso que los ángeles de la guarda del creyente estimulan a entablar una relación solamente si se siente que realmente se crea una diferencia positiva en la vida de la pareja. Nada bueno saldrá de una relación floja y no seria; se tiene que amar y apreciar a la persona con la que se está. El amor abarca la sexualidad, pero no está limitado a lo sexual, tiene múltiples aspectos.

El significado del número 88 en lo personal relativiza el bien o el mal cuando se trata de amigos y familiares. Necesitamos tener en cuenta cada situación por la que pasamos, las diferencias entre nosotros y lo complicadas que son algunas relaciones. No debemos permitir que otras personas nos desestimen ni maltraten, y esto no es algo que sus ángeles de la guarda toleren. Aún así, necesitamos comprender todos los posibles problemas y cambios que atraviesan las personas todos los días porque tendemos a ver nuestros problemas tan grandes que nos olvidamos de que a veces otras personas necesitan ayuda.

Em el ámbito del 88 hay que comprender que las cosas por las que se está pasando son importantes y que hoy crearán una gran diferencia en quien somos. Estamos fuertemente conectados con el universo. Aunque a veces nos sintamos solos, no lo estamos. En el mundo de las creencias cada persona tiene ángeles guardianes, por lo que es importante estar preparado para recibir sus mensajes. Por supuesto, los ángeles no hablarán directamente, pero enviarán diferentes números que podrían traernos mensajes muy importantes. Es de vital importancia saber que cada número tiene un significado simbólico diferente.

Pepe Dámaso y la Muerte en Venecia

Un momento estelar en la vida de Dámaso es su encuentro con el cineasta italiano, Luchino Visconti. En 1970, Dámaso participaba en la Bienal de Venecia representando las Islas Canarias; al mismo tiempo, en la ciudad se rodaba la película Muerte en Venecia de Visconti. El director de cine, tras una visita a las exposiciones de la muestra Veneciana, quedó fascinado por dos obras del artista canario y decidió comprarlas, estableciendo de ese modo un vínculo entre los dos creadores que sería duradero. Las conexiones estéticas eran paralelas a las inclinaciones homoeróticas.

Pepe Dámaso, tras la muerte de Visconti, con esta nueva exposición, rindió homenaje al gran cineasta en el año 2015 en Milán, Nápoles, Palermo y Roma en cuyas sedes el Instituto Cervantes expuso, durante aquel año, la obra de Pepe Dámaso. Una muestra itinerante que llevaba por titulo Dámaso-EstratigrafiaViscontiana. Se presentaban 17 lienzos inspirados en 17 películas que hicieron famoso al maestro del cine italiano y en las que se adivinaba la profunda afinidad entre ambos creadores.

Entre la Maestría y la Pasión

El escritor alemán, Thomas Mann, Premio Nobel y más tarde exilado en Estados Unidos por ser activamente contrario a la Dictadura racista de Adolf Hitler, escribió en 1911 la novela Der Tod in Venedig, que trata del ficticio escritor Gustav von Aschenbach, inspirado al parecer por la figura real del compositor Gustav Mahler. En la obra se vislumbran aspectos de la esencia del artista (escritor o músico) así como motivos mitológicos. Se sabe que Mann utilizó la comparación con el Sócrates que enseñaba al joven Phaidros sobre la Belleza y el lenguaje utilizado en la novela describe la transformación del mundo en los ojos del protagonista Aschenbach. El cuarto capítulo acaba en el momento que el escritor Aschenbach admite estar enamorado del joven Tadzio.

En el quinto y último capitulo la epidemia de cólera venida desde Asia, esta vez desde India y no desde China, nos coloca en una tesitura semejante a la actual en que ciertas autoridades tratan de ocultar la Pandemia para no espantar al turismo. Así en la novela de Mann.

El mar de la laguna veneciana es una alegoría secreta de Mann a la Muerte. La metáfora consiste en una asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir a uno por el otro en una misma estructura. Aquí el mar es la muerte.

Aschenbach significa traducido “arroyo de cenizas”. El uso que hace Mann de tal nombre sitúa la novela desde el principio en una atmósfera de decadencia. Mann hablará de un proceso de “degradación“ refiriéndose al protagonista Aschenbach, proceso del que resultan las cenizas que su apellido anuncia, advierte y profetiza a los lectores.

El amor platónico impregna la obra. Es evidente. Mann incluyó una referencia directa a Platón, a su diálogo Fedón. La referencia está al final de la novela.

En 1922, Mann escribirá en un ensayo sobre la república alemana: "El amor al mar no es otra cosa que el amor a la muerte". Me pregunto si esta frase no sería alusiva también a las pretensiones marítimas del Emperador derrotado Guillermo II en sus pretensiones de conquistar el mar y superar al Imperio británico. En cualquier caso en la novela de Mann, como en la película de Visconti, el escritor muere contemplando como el adolescente amado penetra en el mar. Tadzio "separado de la tierra por el agua, separado de los compañeros por un movimiento de altanería, su figura se deslizaba aislada y solitaria, con el cabello flotante, allá por el mar, a través del viento, hacia la neblina infinita". Sus ojos tropiezan por última vez con la mirada del enfermo Aschebach quien seguía ansiosamente sus movimientos e intentó levantar la cabeza pero cayó de bruces. "Sin embargo, le parecía que, desde lejos, el pálido y amable mancebo le sonreía y le saludaba". Y muere.

Esta novela y la película de Visconti han sido tema de conversación entre nosotros, Pepe, y han sido punto de arranque para una visión más profunda de un mundo que sigue debatiéndose a nivel estético entre lo apolíneo y lo báquico.

Hace un año que por esta fechas me enviaste esta foto tuya con el centenario drago de Gáldar mandándome “un abrazo en su nombre y de la identidad ecológica de nuestra isla“ añadiendo que “ello es fuente de nuestra Vida y de la Creación“.

Has dicho alguna vez que estabas solo, aislado. Si una de estas noches estrelladas miras hacia arriba y sientes la música sideral desde La Isleta en donde vives, te darás cuenta de que son muchos los que se acuerdan de ti y te acompañan en sus pensamientos. Son ya 88 años que la mano de tu madre te ayudaba a caminar los primeros pasos, luego fueron otras manos y otras voces las que te acompañaron. Entre otros, César Manrique.

Y mientras unos lloran por el tiempo perdido, como Marcel Proust en su gran novela A la recherche du temps perdu, tú nos has legado tu obra pictórica y son, somos, muchos los que hemos conocido y reconocido tu talento con diversos homenajes, oficiales o personales. Tú no has perdido el tiempo y nos has dado mensajes de vida y alegría.

Volviendo al principio de este artículo y a Beethoven, te mando la letra de la Oda a la Alegría:

“Escucha hermano la canción de la alegría

El canto alegre del que espera un nuevo día.

Ven, canta sueña cantando

vive soñando el nuevo sol

en que los hombres volverán a ser hermanos

Si en tu camino sólo existe la tristeza

y el llanto amargo de la soledad completa

Si es que no encuentras la alegría

Aquí en la tierra

Busca hermano más allá de las

estrellas”