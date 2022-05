Show en el Cabildo

Han pasado dos semanas de la operación policial y judicial realizada en el Cabildo de Gran Canaria, para investigar unos contratos vinculados con la organización de unas jornadas sobre el paisaje y su gestión. Todavía sigo perplejo. Cinco personas fueron detenidas –una de ellas incluso pasó una noche en un calabozo porque los polis no atinaban a desbloquear un disco duro; pues precíntelo, pero no encierre a una persona que, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente- para evitar destruir pruebas. Dos años después de la denuncia de un funcionario, aireada en su día por La Provincia, a los investigados les ha sobrado tiempo para borrar las pruebas de un supuesto fraude o irregularidad. Menudo lumbrera el juez que ordenó la operación. Cuanto menos, me parece una chapuza.

Pero el daño ya está hecho. Conozco a tres de las personas víctimas de este despropósito. Al interventor de la institución –principal imputado- no lo conozco directamente, pero debido a mi oficio, mi experiencia habla de un profesional pulcro. Del arquitecto detenido, el otro funcionario del Cabildo, no puedo decir nada en ningún sentido. A Ángeles Horna y Michel Jorge sí los conozco muy bien. Horna, junto con Pepe Alemán y Fátima Martín, montó la primera empresa de comunicación de Canarias, una pionera. Es una profesional íntegra y muy eficaz. En más de 30 años en el mercado, su empresa atesora una trayectoria impecable. Solo hay que preguntar a las decenas de compañías e instituciones, públicas y privadas, a las que ha prestado servicios para que confirmen mi opinión. De Michel, se podrán pronunciar muchos comentarios, pero jamás que sea una persona corrupta. Y de la otra periodista implicada, la conozco menos pero es una profesional querida entre sus compañeros, que lo único que hizo fue llevar la comunicación de la última edición de las citadas jornadas del paisaje.

Me resulta indignante, que a dos presuntos estafadores que se han llevado seis millones de euros en comisiones, en la trama de las mascarillas de Madrid, no se les haya detenido ni media hora, y a esas cinco personas, por 40.000 euros repartidos en tres anualidades, se les haya manchado su reputación. Porque la misma acción policial se pudo ejecutar sin detenciones y con discreción. Te llevas ordenadores y móviles, y a indagar en comisaria.

No voy a entrar en el fondo de la cuestión porque nadie conoce las pesquisas. El juez y la policía deben concluir su trabajo. Pero la opinión pública debe de saber que, en el supuesto de que fueran culpables de algún delito o irregularidad, nadie se ha llevado dinero más allá de sus honorarios, nadie ha metido mano al zurrón. Por una sencilla razón: Se trata de dinero del Cabildo y para recibir una subvención hay que justificarla. Además, los fondos que salieron de la Corporación fueron, exactamente, los que estaban en el presupuesto de la actividad, unas jornadas, por cierto, que fueron elogiadas por los profesionales y perfectamente organizadas en clave de comunicación; y doy fe de ello porque, cuando se celebraron, era el coordinador de los servicios informativos de Antena 3 en Canarias. Puede que haya algún fallo en la gestión o realización de los contratos entre las empresas de comunicación y organizadoras del evento con el Cabildo. Pero hasta eso lo dudo.