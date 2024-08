Soberanía fiscal, canariedad y wokismo

Una frase atribuida a Benjamin Franklin plantea que en la vida sólo hay dos cosas ciertas: que nos vamos a morir y que hay que pagar impuestos. Franklin fue uno de los cabecillas de la rebelión de las colonias americanas contra el rey de Inglaterra, a finales del siglo XVIII, bajo el lema “No taxation without representation”. Los colonos querían tener representación en los órganos en que se decidía qué se hacía con sus impuestos. Y como no lo lograron decidieron ser independientes. Decidir entre nosotros qué hacemos con los impuestos que pagamos, es, en último término, en lo que consiste la soberanía fiscal. Claro que “nosotros” no es siempre el mismo grupo cuando hablamos de recaudar y de decidir qué hacer con los impuestos. A finales del siglo XV la reina de Castilla decidió, para animar a poblar unas lejanas islas recién conquistadas, concederles beneficios fiscales. Y ahora, dicen, deberíamos convertir el hecho de tener un Régimen Económico y Fiscal especial en una de nuestras señas de identidad. Igual que a los catalanes, gallegos y vascos les caracteriza una lengua y una cultura particulares, enraizadas en su historia, los canarios debemos reivindicar que somos distintos porque históricamente hemos tenido un especial régimen fiscal.

Basta conectarse a una página de venta on-line para entender que, desde el punto de vista fiscal y aduanero, Canarias no es España. Aquí no se aplica el mismo impuesto indirecto que en toda la UE, el IVA, sino que tenemos uno propio, el IGIC, que es gestionado por nosotros mismos. Y tenemos impuestos y ayudas especiales, como el AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias) o el REA (Régimen Especial de Abastecimientos). ¿Para qué sirve el REF? ¿Qué lo justifica? Según nos han dicho nuestro especial régimen económico y fiscal sirve para compensar los inconvenientes de nuestra lejanía y fragmentación territorial. Pongamos que quiere usted comprar una revista, un kilo de queso Gouda, un coche o un litro de gasolina. Se supone que esos productos se fabrican en la Europa Continental, por lo que, para ponerlos a la venta en Canarias, a los costes de fabricación habría que añadir los costes del transporte hasta las islas. Al menos supuestamente, es para que al final no tengamos que pagar los mismos productos a un precio mayor que el IGIC es significativamente menor que el IVA. Lo mismo sucede con los combustibles. Y la misma lógica es la que justifica que las compañías aéreas y marítimas reciban una subvención igual al 75% del precio del billete cuando transportan a personas que viven en una de las islas canarias a otra o al resto del territorio español. La idea, se supone que, en aras a la igualdad de todos los españoles, es que, pese a que los canarios estemos más lejos, no nos cueste más caro llegar, por ejemplo, a la capital del reino. Aunque en teoría el REF sirve para eso, tengo un amigo, que sabe mucho más de impuestos que yo, que dice que el que aquí estemos fuera del territorio común del IVA de la UE sirve para que el pueblo pague más por comprar bienes y servicios a “empresarios” que están así protegidos de la competencia exterior. Más de una vez he escuchado decir que, si descontamos los impuestos, la gasolina canaria es la más cara de España. Y repetidamente salen voces que cuestionan el modelo del “descuento de residencia”, planteando que al final se acaba convirtiendo en una subvención a las compañías de transporte.

Eso respecto a la cuestión de “para qué sirve el REF”. ¿Cuál es su justificación? Hace treinta años, en las universidades estadounidenses, surgió la ideología woke. Aunque es complicado decir en qué consiste exactamente, hace referencia a la necesidad de despertar (wake) ante las injusticias históricamente cometidas contra determinados colectivos: afroamericanos, pueblos indígenas, mujeres. Pretendiendo presentarse como un movimiento “de izquierdas” son muchas las críticas que plantean que en realidad se trata de ideas incompatibles con las de la idea tradicional. Por ejemplo, la insistencia en que sólo los colectivos discriminados pueden entender “su verdad” cuestiona principios universalistas y científicos en los que se basaban los valores tradicionalmente considerados “de izquierdas”. ¿Qué tiene que ver el REF con la ideología woke? El REF se fundamenta en lo que podría considerarse una versión extraña de la ideología woke: como colectivo históricamente oprimido las Canarias merecen compensación de su potencia explotadora. Y, en base a eso, tenemos derecho a que el Estado Español nos transfiera determinados recursos. No se trata de soberanía fiscal, decidir nosotros qué hacemos con nuestros impuestos. Sino de saber que, para dar servicios a nuestros ciudadanos, siempre tendremos derecho también a los impuestos de los otros. Pedimos tener los mismos derechos y servicios que el resto de los españoles, pero a la vez pedimos pagar menos impuestos. Si eso no se basa en la idea de que somos un colectivo que, por los motivos que sea, merecemos un tratamiento especial, no sé en qué se basa.

La capacidad crítica tiene que ver con entender que las soluciones que hoy damos a nuestros problemas son contingentes, que podrían ser otras. Llevamos mucho tiempo escuchando que gracias a las particularidades de nuestro modelo económico- fiscal hemos alcanzado un importante desarrollo, a pesar de nuestra lejanía e insularidad. Claro que también se le puede dar la vuelta al argumento: a pesar de nuestro modelo, seguimos siendo una de las regiones con menor nivel de desarrollo. ¿Lejanía respecto a quién? La mayoría de productos ya no vienen de Europa, sino de Asia. ¿Insularidad? Quizá el descuento de residente lo deberían disfrutar los peninsulares, para que puedan venir a las islas un par de semanas al año y así compensarles por su condición continental que les hace tener que aguantar un clima más duro que el nuestro. Ciertamente, yo no tengo la respuesta, pero sí una pregunta: ¿no es contradictorio, si queremos ser iguales, decir que merecemos un trato especial?