Con unidad, Canarias sumaría para estar

Me dirijo a ese maltrecho espacio sociopolítico que existe más allá de los desastrosos resultados electorales del 28 M para las islas. Un espacio que fue sin convencimiento ni ilusión a ejercer el voto, o simplemente se quedó en su casa ante el esperpento de la irresponsable división de quienes se dicen de izquierda, progresistas o canaristas. Un espacio que para estas repentinas elecciones, volverá a cerrar los ojos, sentir un poco de vergüenza y votar lo menos malo. Que ya queda menos, por cierto.

Ante las nuevas elecciones, me gustaría expresar algunas ideas y proponer, quizás ingenuamente, una propuesta. ¿Qué hacer para frenar esta derechización de la sociedad? Ahora que vuelven en las islas los gobiernos del cemento y la especulación, los negacionistas climáticos, quienes desprecian los derechos de la mujer, la diferencia, a los migrantes y añoran la vuelta a los imperios y conquistas. En mi barrio: La Isleta, VOX fue tercera fuerza. ¿Qué pasó en ese barrio obrero, luchador, ejemplo de solidaridad, tolerancia y canariedad? Va ganando el miedo, el mensaje simplón de algunos medios y comunicadores. No culpo a mis vecinos; personas humildes que la están pasando canuta. Culpo a los oportunistas que ven en la miseria el caldo de cultivo para volver al pasado. Curiosamente la zona con mayor voto del PP y VOX fue la zona próxima al Canarias 50. Esa especie de campo de concentración de miles de jóvenes que han tenido que huir del hambre, por culpa de la Europa de los derechos, de la Francia de la igualité y la fraternité y la España que vende de nuevo al pueblo saharaui. Otro barrio donde VOX fue segunda fuerza fue el Lasso, donde también se han puesto esos centros de acogida, sin planificación, sin valorar las consecuencias.

Defiendo que se acoja a toda esa gente que se juega la vida para conseguir un futuro mejor. Pero también entiendo que el problema se agravará mientras siga la rapiña y las dictaduras apoyadas por Europa y EEUU, en el continente africano. Canarias, seguirá siendo el destino de miles de supervivientes, porque más de 6000 se han ahogado en nuestras aguas, por donde pasan los cruceros de la opulencia. Pero lo peor no sólo es que ni siquiera tengamos competencia para gestionar este problema por nosotros mismos, sino que el ascenso de la derecha agravará más este drama.

Hay mucha gente en este pueblo, acostumbrado a la contra como maña, que prefiere dar una zancadilla al de al lado, aunque esto signifique no avanzar. Algo de eso hubo en estas elecciones ¿Verdad, Alberto? ¿Acaso hubo algo positivo? ¿Mejor que trabajar por la unidad, era preferible que Podemos se hundiera más, que Lanzarote en Pie se quedara sin representación, que Sí se puede perdiera apoyos, que no fuera posible sumar con Más Canarias? ¿Eso es un logro para Canarias? ¿Habrá obediencia canaria ahora con Sumar? ¿Será de nuevo la metrópolis quién decida? ¿Serán Noemí y Alberto los únicos interlocutores de este huérfano y dividido espacio progresista y canario?. Tampoco anima al optimismo sumar recogiendo lo que va quedando por ahí: tránsfugas y oportunistas. Román, hay cálculos aritméticos con los que no salen las cuentas.

Pero me gustaría proponer algo casi imposible en este poco tiempo que queda. Debemos tener algo de fe en la voluntad. Una deformación gramsciana llevada al límite. Una esperanza que cuando no hay ventanas de oportunidad busca alguna rendija. En realidad aún podemos perder más dando el voto útil a quien no nos gusta (y mejor ni pensar en el pueblo saharaui si das el voto al PSOE), dando por hecho que la derecha seguirá subiendo, que VOX tendrá varios diputados representándonos, que habrá otro entuerto CC-NC, y sobre todo, resignándonos a que desde Canarias no tengamos nada que hacer. Me permito soñar y proponer otro escenario. Después de todo, siempre nos quedará ir otra vez a las urnas a poner la papeleta de la resignación.

Creo que ahora mismo no hay alternativa a corto plazo, pero es bueno que la poca brasa que queda sobreviva. Siempre es mejor aventarla que redescubrir el fuego. No todos los días surgen fenómenos tan importantes como el 15M. Lo difícil es construir un proyecto capaz de gestionar una eclosión popular de esas dimensiones. Podemos ha tenido en Canarias el triste mérito de tirar a la basura casi 200.000 votos; la esperanza y la ilusión de muchísima gente. Un resultado muy difícil de repetir. Y todavía sigue su dirección como un gato panza arriba, sin la más mínima autocrítica, y lo que es peor; sin ningún propósito de la enmienda. Creo en los tiempos largos, pero también creo que hay ciertos problemas muy graves en la sociedad que no pueden esperar por nosotros. El cambio climático, el ascenso de la intolerancia, de las guerras, del patriarcado, la injusticia social, el trabajo precario, la destrucción del territorio, el derecho universal a la educación y la sanidad… entre otros.

¿Sumar y Nueva Canarias podrían pensar que podemos conseguir algo en estas elecciones de vértigo? Podrían pensar que hay que dar paso a caras nuevas; a jóvenes que no arrastren historias de revanchas y conflictos personales, que no arrastren componendas y egos. Nueva Canarias no obtuvo tan malos resultados, sobre todo esa Nueva Canarias anclada en pueblos y barrios, comprometida con el pueblo saharaui, con mayores cuotas de autogobierno, con un nuevo modelo de desarrollo. Tengo discrepancias como cualquier persona, pero creo que ahora no sólo es lo menos malo sino que es un poco bueno. Y en el espacio a la izquierda, si Drago tiene algo que ver con Sumar, debería pensar en no ser el único interlocutor y hacer un esfuerzo de entendimiento y unidad, dejando atrás los lastres del pasado y el protagonismo mesiánico… a menos que se aspire a otro fracaso.

Para articular lo que se pueda hacer en tan poco tiempo y poder ilusionar a tanta gente defraudada debe contarse con gente nueva y con más grupos. No se podrá sumar de otra forma. No digo que se pongan de acuerdo quienes han cosechado esta derrota, pero quizás estén de acuerdo en que a veces es bueno dar un paso a un lado para que otros puedan caminar.