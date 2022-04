Zelensky ofende al presidente alemán

En estos días los periódicos tendrán dificultades en decidir qué noticias ponen en primera plana. Las agencias americanas de prensa y también las europeas tienen ya su criterio de prioridades y, por tanto, lo que sucede en Malí o los bombardeos de Yemen por Arabia Saudita quedará en segundo o tercer lugar, en caso de llegar a mencionarse. Igual sucederá con los palestinos muertos en Israel o con las alumnas de Afganistán de sexto grado que en adelante no pueden asistir a la escuela desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, tras negociaciones unilaterales con el gobierno de Estados Unidos.

Las consecuencias culturales y políticas de la prohibición para las niñas afganas, ahora bajo el régimen armado de los talibanes, es equivalente al feminicidio gracias a la unilateral y personal decisión del aclamado presidente Biden. En su sabiduría, el presidente americano comprende que no se pueden defender los Derechos Humanos en todas partes y que hay que concentrarse en el enemigo principal: en este caso, Rusia.

Los que tenemos la mala costumbre de recordar lo pasado, sea de categoría histórica o no, nos encontramos con que antes de la invasión rusa, cuando Putin exigía la negativa escrita de Ucrania de no entrar en la OTAN y con un amplio movimiento de tropas en las fronteras ucranianas, precisamente en esos momentos, Biden, en llamada telefónica con Zelensky, “reafirmó la disposición de Estados Unidos junto con sus aliados y socios para responder decisivamente si Rusia invade más Ucrania”. Según el texto del Comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden “subrayó el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania”.

El actor ucraniano, siguiendo el ejemplo de Ronald Reagan, presentándose y siendo elegido Presidente, debería haber sido más cuidadoso en sus acciones, no ya por lo visto en el abandono americano de Afganistán, sino porque los Estados Unidos no habían demostrado ningún interés real en el “cese el fuego” en las provincias autoproclamadas independientes, Biden prometió que no se tomarían acuerdos a espaldas de Ucrania afirmando: “Nada sobre Ucrania sin Ucrania”.

Zelensky creyó o le hicieron creer que en caso de choque militar con Rusia contaría con respaldo militar americano y de la OTAN. El caso es que al aumentar la tensión en la zona de las autoproclamadas republicas populares pro-rusas y al decir Putin explícitamente que, en caso de choque, haría uso de las fuerzas atómicas que había puesto en estado de alarma, Biden dijo públicamente que no entraría en esa guerra ya que Ucrania no era de la OTAN. Todo el gozo en un pozo. Y esa declaración del “sleepy Joe”, como llamaban los medios republicanos a Biden, fue la señal que parecía esperar Putin y dio la orden de iniciar la “operación militar especial”.

Trampa para Putin y para Zelensky

A partir de entonces se puso en marcha el Plan elaborado por los centros de inteligencia norteamericanos de empujar a Rusia a entrar en un conflicto “fuera de sus fronteras”, posiblemente teniendo en cuenta lo que había ocurrido a la Unión Soviética en Afganistán.

Y la trampa fue doble pues en ella cayeron dos presidentes: Zelensky y Putin. El primero creyendo que la “ayuda” americana frenaría a Rusia y el ruso creyendo que la “operación militar” sería coser y cantar, como en la Ucrania del 2014.

A nivel propagandístico la batalla de popularidad internacional la ha ganado Zelensky conducido de la mano, no somnolienta, del veterano Biden con sus intervenciones en los distintos parlamentos y en la propia ONU donde el actor-presidente cosechó aplausos por su actuación. Zelensky parecía haberse convertido en la suprema instancia de moral política. O eso parece creer.

Pero si en este mundo del espectáculo mundial Putin no es el bueno de la película, Zelensky no ha resultado ser un héroe ni tampoco Superman, ya que no ha podido impedir el desastre de los bombardeos que han destruido gran parte de las ciudades ucraniana atacadas. La visión de los edificios y de los cadáveres es escalofriante.

Y si Putin habla con calculada firmeza y se gana el apoyo de la mayoría de la población rusa con su información e interpretación de los hechos, Zelensky gana mediáticamente fuera de Ucrania pero, a nivel de parar las muertes y de alcanzar la paz, es un irresponsable ya que no es una guerra que pueda ganar por muchas armas que reciba ni donaciones de dinero que él y su gobierno de oligarcas ucranianos estén recibiendo.

Las matanzas y las acusaciones siguen por ambas partes siendo elaboradas a gusto propio y no siempre con hechos comprobables. En cualquier caso desde lo encontrado en Bucha, al norte de Kiev, donde en las calles había cadáveres de civiles supuestamente torturados y ejecutados, el beligerante viceministro de Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski, dijo haber recibido información según la cual “la escala de los crímenes puede ser aún mayor, mucho más grave” que lo descubierto en Bucha.

Los portavoces de Rusia insisten en que es falso que sus tropas hayan cometido crímenes de guerra y acusan a “Occidente y al régimen de Kiev” de orquestar un “montaje” y una constante provocación.

Controvertidas son también, las imágenes obtenidas por satélites que contradicen la versión rusa sobre Bucha. El diario The New York Times ha publicado unas imágenes de la empresa privada y especializada Maxar Technologies, que datan del 11 de marzo, fecha en que las tropas rusas todavía estaban en dicha ciudad, y donde se ven once bultos tirados en el suelo “similares en tamaño a un cuerpo humano” en una sola calle llamada Yablonska. Por su parte, la Televisión rusa denuncia que USA y Reino Unido sabotean una reunión de Naciones Unidas a petición rusa para aclarar los hechos de Bucha.

El mapa último de la guerra muestra que los rusos parecen retirar fuerzas de un lado para concentrarlas en una ofensiva en las zonas del Este. En Marioupol dicen tener el control total e incluso algunas tropas ucranianas parecen haberse entregado, mientras que los del batallón Azow, acusados de nazismo, han dicho sin pruebas que los rusos han usado gases, cosa no comprobada y que han negado los combatientes pro-rusos.

El moralista Zelensky rechaza al presidente alemán

En los distintos y cuidadosamente preparados discursos de Zelensky ante los diversos parlamentos, destacan la constantes acusaciones de genocidio y de crímenes de guerra contra Rusia al mismo tiempo que ejemplos de la propia historia como en el caso de Inglaterra con citas de Churchill cuando emitió su inquebrantable voluntad de combatir a la Alemania de Hitler “en las calles, en las montañas, en los bosques y en las playas”.

Así en España con alusión a Gernika, bombardeada por los nazis, cosa que sentó mal a los del partido VOX, (uno de cuyos diputados dijo que hubiera sido mejor que citara a Paracuellos) y produjo cómplice silencio en las filas del Partido Popular, sin que nadie pusiera objeción desde la izquierda a tan disparatada comparación con la ciudad vasca de Guernika y recibiera el aplauso del Congreso, aplauso que iba sin duda dirigido solidariamente al sufrimiento del pueblo ucraniano antes que a su gobierno.

En sus discursos Zelensky trata de impartir lecciones de moral en que pide que los europeos se metan más directamente en el conflicto sin ver el riesgo de una tercera Guerra Mundial con bombas atómicas. Asume el papel de Emperador y profeta defensor de Europa y pretende impartir consejos y ordenes.

Sin duda fue un gran actor en el cine y el teatro, pero en una situación de guerra, su última teatralidad trasciende los límites de la prudencia, del buen gusto y del agradecimiento con su actual negativa a recibir al Presidente de la República Federal Alemana. Y eso después de haber recibido al Premier británico Boris Johnson que mintió al Parlamento británico sobre su quebrantamiento de la ley durante la agudización de la Pandemia Covid. Zelensky no tiene escrúpulos morales para recibir a un Premier sajón que ha sido multado con 17.800 libras (sobrepasa los 20.700 Euros). Boris Johnson celebraba fiestas nada menos que en Dowing Street mientras su gobierno había prohibido reuniones y toda la población fue obligada al confinamiento por la COVID-19. Al parecer, las leyes no son para ciertos oligarcas, sino para el pueblo llano.

Y sacándose una carta de la manga, Boris (nombre de origen ruso eslavo que significa “fuerte violento y glorioso combatiente”) hizo una “visita sorpresa” a Volodimir Zelensky en Ucrania con el que tenía conferencias diarias. Pareciera que esta visita era para desviar la atención pública de su mentira, quebrantamiento de la ley y la suculenta multa que no significa mucho para su bolsillo, pero es de desprestigio moral como han criticado los laboristas. Boris Johnson dijo que su visita era para ofrecer un nuevo paquete de ayuda financiera y militar, cosas que prolongarán sin duda la guerra y el número de victimas.

Fortalecido por la guerra, Johnson dice perseguir una Ucrania libre de invasores. Y protegida, no por una promesa de intervención al ser agredida, como el Artículo 5 de la OTAN, sino, en palabras del líder británico, «por una disuasión mediante negación, de tal modo que Ucrania esté tan fortificada, tan protegida por armas, con las púas del puercoespín tan endurecidas, que sería indigerible para Putin». El Gobierno de Boris Johnson fue de los primeros en enviar armas al Ejército ucraniano y sigue aumentando el rango y cantidad de los envíos: lanzamisiles que han sido efectivos para la destrucción de tanques enemigos, o aviones no tripulados. El Premier británico mantiene conversaciones casi diarias con Volodimir Zelenski y múltiples con gobernantes de los países más poderosos.

Y es precisamente en esos momentos cuando Zelensky se permite un desplante ofensivo contra Steinmeier, Presidente de la República Federal Alemana, creyéndose Sumo Sacerdote con capacidad de otorgar absoluciones o condenas al resto del mundo. Los aplausos organizados en los parlamentos retumban en su cabeza más que los cañonazos que sufre el pueblo ucraniano.

Una afrenta es el insulto que ofende a una persona contra su dignidad, honor y credibilidad.

El Presidente alemán pensaba visitar Kiev junto con el Primer ministro de Polonia Andrzej Duda cuando se da a conocer la decisión de Zelensky de no recibirle. El sensacionalista periódico alemán BILD-Zeitung habla de una “prohibición” de pisar el territorio ucraniano. ¿Por qué tal afrenta?

Al parecer, a causa de las pasadas opiniones de Steinmeier sobre la construcción del gasoducto Nord Stream 2. El propio presidente alemán reconoció hacia unas semanas su “error” de apreciación, por haber defendido en sus tiempos como ministro la necesidad de llevar adelante ese proyecto. Recuérdese que Frank-Walter Steinmeier fue proclamado Presidente por la gran mayoría del Parlamento siendo la Merkell Canciller. Y que tanto el gobierno democristiano como el actual “semáforo” aprobaron al socialdemócrata Steinmeier. El contruir tal gaseoducto ha sido anulado después de las presiones americanas y los ataques militares rusos.

Lo que Steinmeier llamó su “error” de apreciación fue haber creído a Putin y la necesidad de llevar adelante el proyecto tan prometedor para Alemania del Nord-Stream 2. Tal proyecto evitaba el paso por Ucrania donde dejaban bastantes millones de Euros por ello, ya que el paso venía de los tiempos en que Ucrania era parte de la Unión Soviética. Steinmeier fue ministro de la Cancillería bajo el socialdemócrata Gerhard Schröder, entre 1999 y 2005, y luego titular de Exteriores de la conservadora Angela Merkel, entre 2005 y 2009 y también entre 2013 y 2017. Si no se muere del disgusto o si no dimite seguirá siendo Presidente hasta 2027. Hasta el final de su anterior mandato ha sido un jefe de Estado sin gran perfil, pero en el nuevo periodo empezó a hablar alto y claro con más frecuencia. El segundo mandato de Steinmeier comenzó el 18 de marzo del 2022 y terminará el 2027.

El experimentado político de 66 años logró una clara mayoría de 1045 votos, de un total de 1425 sufragios válidos.

Mientras Zelensky jugaba como actor a ser presidente en una serie televisiva ucraniana, Steinmeier era ministro de Relaciones Exteriores alemán entre 2005 y 2009 y entre 2013 y 2017. Además, fue el candidato socialdemócrata a la cancillería en las elecciones federales de 2009, en las que fue derrotado por Angela Merkel

A corto plazo ese desagradable gesto público de afrenta al Presidente alemán y por tanto a uno de los países que han aprobado enviar armas y dinero a Ucrania no va a servir a Kiev para salir de la frustración y la desesperación sobre Alemania y el papel de Steinmeier en particular. Durante aquellos años, ya pasados, el ahora presidente alemán, pero entonces no lo era, cultivó estrechas relaciones con Moscú sin tomar en cuenta las advertencias americanas sobre las amenazas rusas a Europa del Este y a Ucrania en particular. Steinmeier apoyó los gasoductos Nord Stream y participó en el veto alemán al ingreso de Ucrania en la OTAN como ministro de Asuntos Exteriores de Merkel en 2008. La lista de frustraciones de Kiev es larga, pero ¿es justificada teniendo en cuenta la lista de presidentes ucranianos acusados de corrupción y favoritismos? El propio Steinmeier ha admitido recientemente sus “errores”, aunque esa corrupción en las élites y el aparato estatal no era inventos, sino tristes realidades que no fueron subsanadas tampoco por Zelensky aunque eso parecía al principio.

Steinmeier en un aniversario importante para Alemania, el 3 de octubre del pasado año 2017, cumpliéndose los 27 años de la reunificación alemana, Steinmeier llamó a sus compatriotas a ser valerosos. «Si queremos dar valor a otros tenemos que ser valerosos nosotros mismos», dijo al referirse al papel de Alemania como bastión de la democracia liberal en unos momentos revueltos en Estados Unidos y Europa. Un sentimiento que compartieron muchos en el Ministerio de Exteriores, cuando Steimeier dejó el cargo para acceder a la Presidencia era que había sido «el mejor diplomático» de Alemania.

El emperador está desnudo

En 1837 el danés Hans Christian Andersen escribió un cuento titulado “El nuevo traje del Emperador” (Kejserens nye Klæder), con el tiempo se han dado muchos nombres a su obra siendo la más popular la de “El rey está desnudo”. Aquí utilizo el título de Emperador ya que es el rey de reyes, el que manda sobre otros reyes o presidentes, como parece ser el caso de Zelensky.

En un lejano país su monarca se entera que unos famosísimos sastres están de paso por su reino. Sin perder tiempo los convoca para que le confeccionen su mejor indumentaria. Los sastres ––que en verdad eran unos bribones––, luego de disfrutar un buen tiempo los beneficios que le brinda la vida en la corte del Rey, le comunican que han terminado su trabajo y anuncian a quien quiera escucharlos que han confeccionado para el Rey «el traje invisible más hermoso del mundo», tan hermoso que “sólo los tontos no pueden verlo”. Proceden entonces a quitarle la ropa al Rey y mediante aparatosos ademanes le colocan el nuevo traje invisible (lo cual sabemos eran sólo mentiras, tal traje no existe).

Todo iba bien hasta que un inocente niño lo mira y grita: “¡El Rey está desnudo!”. Recién entonces el rey se mira y descubre la verdad: había sido engañado. Todo el pueblo reaccionó y se puso a reír de su majestad quien corrió a esconderse.

MORALEJA: «No tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad», o también, «No por el hecho de que una mentira sea aceptada por muchos; tenga que ser cierta», o también, «Los niños suelen decir siempre la verdad»

En nuestro caso-Zelensky no son sastres los que elaboran el inexistente vestido, invisible a los ojos de los tontos, sino que son los medios de comunicación que no dejan de alabarle y mostrar su versión “moralista” de los conflictos e intereses. Yo no soy infante ni es mi mirada inocente, pero mi dedo se levanta y señala que no es “invisible” sino que es una “inexistente moralidad superior” de Zelensky.

El rechazo a Steinmeier es imprudente, políticamente desastroso y gravemente negligente con respecto al futuro. Actuar porque, supuestamente, se tiene razón no significa que se esté haciendo lo necesario y correcto. Al declarar como no deseada la visita de Steinmeier, el Gobierno ucraniano se equivoca, porque está quemando puentes, que Zelensky quiera contacto directo con Putin que debería serle “indeseable” no se compagina con tal agravio a un presidente solidario. Ahora menos que nunca, como resultado inmediato de tal afrenta, el canciller alemán Scholz no viajará a Kiev. El respeto al más alto cargo del país y a sí mismo le prohíbe hacerlo. Así que la resaca no alcohólica sino política producida por la decisión de Kiev es grave y podrá ser más grave, y el hecho de que los otros cuatro presidentes (ni por asomo con el peso de Alemania) lleven a cabo la visita no cambia nada. Esto pone de manifiesto las grietas de Europa, unas grietas que nada benefician a la sufrida Ucrania y que nadie necesita.

Sobre ética política e intereses nacionales

No hay que recordar aquí los caudales millonarios denunciados en la cuenta de Zelensky en los Pandora Papers para poner en duda su vestido ético-político, ni hace falta tener la mirada de un niño para ver que el Emperador Zelensky está desnudo. Y que los aplausos parlamentarios no pueden acallar el tronar de los tambores de guerra.

Y Zelensky bien sea por frustración sobre sí mismo en la actual situación, bien sea por falta de capacidad, debería recordar que los políticos alemanes se deben en primer lugar a su pueblo, a sus electores y no a otros países por muy mala que sea su situación. Y que él, Zelensky, se deshace en alabanzas hacia el presidente americano, pero los millones de refugiados no han ido ni a Inglaterra ni a unos Estados Unidos que sólo han suministrado buenas promesas no cumplidas en el terreno bélico, beligerantes discursos, armas y visitas, simbólicas o no, que sólo benefician al restablecimiento de la hegemonía anglo-americana a través de la OTAN.

Recientemente Klaus von Dohnanyi, prominente jurista, ministro de Educación con Brandt de 1972 al 74, y Alcalde de Hamburgo de 1981- 1989, ha publicado un libro, escrito antes de del estallido del conflicto ucraniano. El título: Nationale Interessen. En dicho libro se explica que en tiempos de la globalización y de crisis globales (pandemias, inflación, guerras...) hay que “renacionalizar la Política”, la Cooperación internacional y tener en cuenta que los intereses de Europa no son idénticos con los de los Estados Unidos o el Imperio Británico. Especialmente cuando hay fuertes tensiones entre las Grandes Potencias como USA, China y Rusia. Von Dohnanyi dice que, pese a los conflictos actuales, Rusia no ha perdido importancia ni significado para Europa. Y no deberá permanecer ni ser tenido como enemigo. Y dice que en el desencadenamiento del conflicto no fue Rusia la única responsable.

En este mundo actual no hay que acantonarse en posiciones irreductibles. Hay que buscar el diálogo, el compromiso y el acuerdo. Y los intereses nacionales nacionales deben estar por encima de las rabietas, de las ambiciones personales.

En situaciones conflictivas hay que evitar actos que no son sólo un error, sino que son una inútil y, en su caso, peligrosa insolencia.