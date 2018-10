CC y ASG contra la democracia

Todavía estamos coleando con el sistema electoral canario, y me acuerdo que el 2007 estuve a punto de abstenerme por mi disconformidad con la triple parida, perdón, paridad, que le daba ventaja a las islas menores, y en El Hierro y la Gomera un diputado salía con menos de mil votos, y en Tenerife y Gran Canaria el techo subía a más de treinta mil.

Me convencieron casi en la recta final de la campaña electoral algunos amigos progresistas, porque la cuestión era que Jerónimo Saavedra fuese alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Pérez presidente del Cabildo Insular y Juan Fernando López Aguilar presidente de Canarias. Se consiguieron los dos primeros objetivos, y JUANFER se quedó a las puertas de dominar en Teobaldo Power porque Paulino Rivero y José Manuel Soria, CC y PP segundos y terceros en votos y diputados, se pusieron de acuerdo y le hicieron la pirula al candidato socialista.

Me llené otra vez de entusiasmo y mucha ilusión, incluso participé en el pago de una página publicitaria en la prensa local apoyando a los tres candidatos del PSOE ya mencionados. Todo magnífico, estupendo, aunque pronto llegaron las decepciones, y de nuevo surgió el ya conocido pragmatismo socialista que históricamente incluso ha llegado al accidentalismo.

Ahora, de nuevo se está tratando de conseguir que el sistema electoral canario deje de ser el más injusto del mundo, y no lo afirmo gratuitamente, ahí está un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid para confirmarlo, y de nuevo se entrevé en el horizonte la posibilidad de acabar con la actual fórmula electoral que ha permitido desde hace tres décadas perpetuarse en el poder político y económico. Que un voto de un ciudadano de El Hierro valga 17 veces más que un voto de un vecino de Gran Canaria o Tenerife clama al cielo, y vamos a ver si ahora se puede asaltar al cielo, aunque no tengo mucha seguridad en el asunto/trasunto.

La cuestión ahora según el profesor de Derecho Constitucional, Santiago Pérez, se ve a centrar en sus aspectos negativos y del posible alargamiento del sistema totalmente injusto, en que el posible nuevo Estatuto de Autonomía dejará sin regular el procedimiento para elegir a los nueve diputados de la lista regional, y esto podría imposibilitar su aplicación sin un desarrollo normativo. La cuquería de áticos chicharreros y gomeros curbelistas es que a consecuencia del embrollo el texto podría enmendarse en el Senado y volver al Parlamento de Canarias, y en Teobaldo Power entonces podrían hacer una carne con costillas, piñas y papas al estilo de Tenerife, con almogrote gomero y queso herreño de postre.

Santiago Pérez llega a afirmar que, con su actual redacción, la reforma no se podrá aplicar, y yo con estas canas. Por su parte, Gerardo Pérez, doctor en Derecho Constitucional en la ULL, que siempre me ha parecido muy posibilista tales y cuales, dice que la regulación es muy cortita, muy estrechita, pero a renglón y punto y seguido argumenta que las lagunas normativas se pueden rellenar agarrándose a la Ley de Régimen General, la LOREG, y el que no esté conforme con las lagunas que se dé una vuelta por el Monte de Las Mercedes a ver si encuentra el auto de Fernando Clavijo.

Vicente Mujica, del Foro Demócratas para el Cambio, está entre el optimismo y el escepticismo. Ve un camino después del largo túnel oscuro, tétrico y pide voluntad política para acortar los plazos de tramitación que permita llegar a mayo del año próximo, cita con las autonómicas, y en este caso en lo que a mí se refiere pueda votar con alegría e ilusión, pero claro, subrepticiamente aquí llega Coalición Canaria que amenaza con bloquear todo el engranaje si el Congreso de los Diputados admite la elaboración de un informe en el que se demuestre que se ha producido un cambio profundo en la tramitación, con la posibilidad de aumentar el número de diputados a 75, y dos teniques del Teide y dos piedras de El Cedro.

No lo puedo remediar, pero soy circunspecto, escéptico y hasta agnóstico político en todo este entramado en el que detrás están las fuerzas vivas y profundas de la ATI chicharrera atrincheradas en el barranco de Galcerán, y pese a la aprobación por el Congreso el pasado 25 de julio sobre la reforma del Estatuto de Autonomía que incluye la modificación del sistema electoral, sigo con la mosca en la oreja y ojo avizor porque en todas partes cuecen bubangos chicharreros, especialmente en Tenerife.