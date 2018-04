Demasiado tiempo

En el último pleno celebrado en la Cámara regional, me vi en la obligación de recordarle al presidente Clavijo y su consejera de Hacienda que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 fue aprobada por el Partido Popular con el voto en contra del PSOE.

Esta ley introduce tres reglas fiscales para lograr el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera: equilibrio o superávit estructural, un límite a la deuda pública en relación al PIB y la regla de gasto.

Haciendo balance del cierre de tres ejercicios con Rosa Dávila (CC) al frente de la Consejería de Hacienda, es necesario repasar los resultados del cumplimiento de las reglas fiscales.

En 2015, fuimos los primeros de la clase en objetivo del déficit. En la regla de gasto, bajamos un 0,5% frente a la media de las comunidades autónomas, que tuvieron un incremento del 4,4%. En deuda pública también cumplimos sobradamente, siendo además los terceros en menor endeudamiento en relación a su PIB.

Si analizamos 2016, volvimos a ser los primeros en objetivo del déficit, incumplimos la regla de gasto y cumplimos sobradamente la deuda pública. En 2017, terminamos con el tercer mayor superávit de todas las comunidades autónomas, solo por debajo de Navarra y País Vasco, así como con el tercer menor incremento de gasto y volvimos a cumplir con creces la deuda pública.

Poniéndome en modo ironía, puedo decirle a la consejera Dávila -siempre tan humilde- que en contención del gasto es “la primera de la clase” . El señor Montoro la ve como un referente, como la reina de los recortes que saca un sobresaliente en cumplimiento con el Gobierno del PP.

Me veo obligado a recordarle a este Gobierno en minoría de CC que hay otra cara de la moneda: las necesidades cotidianas de la gente que vive en Canarias. Sin embargo, el presidente Clavijo aún no ha explicado por qué mintió en el Parlamento al decir que no se ha podido gastar más por la regla de gasto, cuando la realidad es que no llegamos al gasto autorizado en el año 2017.

Este Gobierno de CC sin rigor, sin seriedad e irresponsable en la gestión de los recursos públicos suspende. Suspende en lo básico, porque no sabe ponerlos a disposición de esta tierra. Clavijo y su CC insultan cada día a un pueblo necesitado de políticas y políticos de verdad. No entienden que el principal problema de Canarias no es la regla de gasto, sino su Gobierno, porque su ética y su moral les impide empatizar con los problemas de la gente.

La incapacidad de gestión y las continuas mentiras que este Gobierno cuenta en el Parlamento hablan de un relato imposible del desvío del gasto sanitario en 2016, de una regla de gasto que tampoco es cierta, de un nacionalismo que busca permanentemente un culpable fuera de Canarias para justificar su incompetencia, y todo ello porque para Coalición Canaria, invertir en las personas es la última de las prioridades, algo que resulta infame.

Este Gobierno de Clavijo-CC es un Gobierno orgulloso de tener cientos de millones de euros en las cuentas corrientes a cambio del sufrimiento de la gente. La realidad es que no hay nada de malo en cumplir las reglas, pero lo inaceptable es pasarse de frenada, no saber calcular, no saber priorizar.

En el PSOE no nos quita el sueño que Rosa Dávila sea la primera de la clase del profesor Montoro. Lo que nos quita el sueño es que Canarias sea la primera en pobreza infantil, la primera en exclusión social, que Canarias tenga 214.000 personas en edad de trabajar y no puedan hacerlo, que este Gobierno no sea capaz de ejecutar las inversiones para las que dispone de presupuesto, que haya familias que no duerman porque no saben si este mes podrán pagar el alquiler, que haya familias que no tengan acceso a una escuela infantil porque no pueden llegar a final de mes, no darles un comida a sus hijos, o poder pagar el agua y la luz.

También nos quita el sueño que existan familias que se vean obligadas a abandonar a su suerte a nuestros mayores en el pasillo de urgencias de un hospital porque no hay plazas sociosanitarias, que haya personas que mueran con el sueño de cobrar una ayuda de dependencia que por derecho les corresponde y que llegue demasiado tarde, que haya pacientes que no saben si serán vistos por un especialista antes de hacer irreversible su enfermedad…

Este es el precio que Canarias tiene que pagar por tener a CC tantos años en el Gobierno de Canarias. Es el coste de oportunidad que tiene que pagar la ciudadanía cuando la política de gasto de este Gobierno es la de compra de titulares de prensa, la de las estrategias vacías de contenido, la de las inauguraciones preelectorales de obras eternas en el tiempo y de dudosa utilidad.

Es el coste de dedicar cientos de millones de euros a un supuesto Fondo de Desarrollo de Canarias (el famoso Fdcan de CC) que ni desarrolla Canarias ni es lo que necesita la gente que vive aquí. Esa forma de gobernar solo produce desigualdad y pobreza; es el resultado de un cuarto de siglo de Coalición Canaria en el poder, demasiado tiempo para tan pobre resultado.

Tenemos que insistir desde el PSOE, y así continuaremos haciéndolo tantas veces como haga falta, en que CC y su Gobierno deben rectificar, deben escuchar nuestras propuestas. Les pedimos que ejecuten las inversiones que tienen paralizadas y creen empleo, que apuesten por la Educación Infantil de cero a tres años, que destinen más recursos a la sanidad pública, que agilicen las altas en el sistema de dependencia, que se tomen en serio la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que complementen las pensiones no contributivas, que más allá del subasteo de partidas presupuestarias al que juegan con el PP, exijan un nuevo sistema de financiación autonómico que de verdad asegure a largo plazo unos servicios públicos dignos , que es lo que realmente exige nuestro pueblo.