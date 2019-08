Pacto “a la canaria”

Ahora en el ferragosto siguen Pedro y Pablo con el “juego del gallina”, que recordarán mis amables lectores es una escena trepidante en la película Rebelde sin causa, que consistía en dos coches que aceleraban hacia el precipicio retándose a ser el último en frenar. No sé si será Sánchez o Iglesias el que resista hasta el borde del 23 de septiembre, el precipicio de la convocatoria electoral para el 10 de noviembre, pero les aconsejaría que no jugasen con fuego porque la mayoría de votantes del PSOE y de Unidas Podemos no quieren otros comicios, creo que habría mucha abstención entre los votantes progresistas y, en ese sentido, aunque soy republicano de convicción y con pasión, estoy de acuerdo con el consejo de Felipe Borbón, que ha dicho que “lo mejor es encontrar una solución antes de ir a elecciones”. Se agradecen las buenas intenciones de Borbón Grecia, aunque me barrunto que preferiría un gobierno monocolor del PSOE con la abstención del Partido Popular, que una coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que el IBEX 35 y Mario Romero Mur se podrían enfadar.

Entre el “Juego del gallina” y otros pactos y repartos me dicen que en Unidas Podemos tienen clara su estrategia hasta el 23 de septiembre, y se sitúa en lo que se conoce como “equilibrio Nash”, que quiere decir que todas las partes han adoptado su mejor opción conociendo las estrategias de todos: el Partido Popular quiere dar una imagen institucional mientras se centra en fortalecer su poder regional; Cs, para no perder su posición, se agarra al palo del “no es no” aunque oiga cantos de sirena y chillidos del Ibex 35; el PSOE quiere gobernar en solitario con un socio preferente, que le da lo mismo que sea Unidas Podemos o Ciudadanos, la cuestión es tener las manos libres para recurrir a la geometría variable y hacer lo que le da la gana; y Unidas Podemos quiere entrar en el Gobierno y tener poder real, y no precisamente monárquico, y me da la impresión de que Iglesias no va a ceder fácilmente a Sánchez, por más que el “Juego del gallina” es una expresión gráfica de la teoría de los juegos sobre un método de negociación, que consiste en no hacer concesiones mientras haya margen, de modo que al final tenga que reaccionar la parte más débil, pero eso es algo que puede no ocurrir, porque Iglesias, equivocado o no, está convencido de que al final, más tarde o temprano, Sánchez cederá y habrá gobierno de coalición. Claro que tanto Sánchez como Iglesias pueden verse al borde del precipicio y sin tiempo para frenar.

Acogiéndome a la propuesta de Felipe Borbón, se me ha ocurrido que la solución para evitar las elecciones no deseadas del 10 de noviembre, es un “Pacto a la canaria”, nada de “a la portuguesa”, ni “a la valenciana”, ni “a la aragonesa”, “ni a la mallorquina”, sino “a la canaria”, que consistiría en un pacto con cuatro partidos nacionales, PSOE, UNIDAS PODEMOS, PNV y COMPROMÍS, algo similar a lo que tenemos por aquí con cuatro partidos. Para eso sería interesante que Pedro y Pablo se desplazaran unos días a Canarias, y pedirles consejos a Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez, Noemí Santana y Casimiro Curbelo. Después de largas conversaciones de tres o cuatro días, interrumpidas con unos baños en Las Canteras (partidista que es uno), con los consejos de Ángel Víctor, Román, Noemí y Casimiro, seguro que volverían a Madrid hasta con los sillones, las sillas y los taburetes decididos, y con un programa social similar al que han dibujado los canarios en el Pacto de las Flores. Se lo comento a mi vecina del quinto en la plazoleta de Farray, que ya ha pedido un gintonic, y no me deja ni terminar. “¡Coño, me parece genial! No estaría de más que aprovechando la estancia en Canarias visitaran el Risco Caído, que al mediodía se dieran un comistraje canario, con unos burgaos, lapas, un buen sancocho, un mojo cochino, y un vino del Monte, y que por la noche Pedro y Pablo se viniesen un rato a Farray y se sentaran con nosotros, prometo no ser muy escandalosa ni pesada, pero oiga, seríamos la envidia de todos los noctámbulos de Guanarteme, y además tendríamos escoltas y todo…. Mire, yo le propondría a Pablo que pidiese aparte de la Vicepresidencia, cinco ministerios, y…”. Decía que no iba a ser pesada, y me anticipó el programa y el gobierno del “Pacto a la canaria”.