Los dos debates

Si tuviéramos que resumir la última semana en tres acontecimientos no podríamos obviar las reclamaciones de Australia Navarro a Ángel Víctor Torres por la política migratoria del PSOE y las palabras de Oramas respecto a un acuerdo entre el PSOE y ERC. Los dos acontecimientos pueden ser calificados de “horror”, pero vamos por partes.

Navarro le vino a decir a Torres en el último Pleno del Parlamento de Canarias que debía tomar una decisión y establecer acciones sobre los posibles repuntes migratorios a los que se puede enfrentar Canarias, “Yo, lo que le pido, es que dejen de esconderse, que reacciones”. Torres, que tiene buen revés, respondió a las palabras de Navarro pidiéndole que “por favor” no hicieran política con la migración. Dicho, de otro modo, le pidió que no hiciera populismo con las cifras de migración que está recibiendo Canarias. “Mire, señora Navarro, a mí me entristece que se haga partidismo con esto. Solo se alienta el racismo y la xenofobia”.

Sin duda alguna el Partido Socialista, el mismo que puso las concertinas en las vallas de Melilla, y, luego, las cambió por una técnica menos dolorosa, no es ejemplo en gestión de la política migratoria. Sin embargo, llama la atención como el Partido Popular juega a situarse en el centro o en la derecha respecto a política migratoria canaria según convenga. Aunque se pretenda comparar la llamada ‘crisis migratoria’ con la ‘crisis de los cayucos’ que vivió Canarias en 2006, las cifras en llegada de inmigrantes no es comparable. En la actualidad la cifra de personas que vienen en embarcaciones ronda las 200 mientras que durante la ‘crisis de los cayucos’ superaba las 600 personas, según los datos que proporciona el propio Ministerio del Interior. Lo graves es que el debate ya no está en ‘las cifras’, el debate está en por qué no estamos cumpliendo con los Derechos Humanos y qué podemos hacer para evitar que mueran personas en el mar, es en ese punto el que deberíamos estar. El foco lo ha vuelto a poner ‘Canarias libre de CIEs’, que ha vuelto a tirarnos de las orejas, diciéndonos que el CIE de Barranco Seco sigue sin cumplir con las condiciones adecuadas para acoger a personas migrantes.

Otro ejemplo de ‘conveniencia política’ es la postura de Ana Oramas respecto al posible apoyo de ERC a Pedro Sánchez. Oramas, como siempre, juega al despiste y no quiere decir si está dispuesta a apoyar al Partido Socialista. Tras reunirse con Felipe VI calificó de “horror” la posibilidad de que Sánchez se apoyará en ERC, calificándolo de “disparate”. Se nota que las opiniones no son homogéneas dentro de Coalición, porque, rápidamente, Pablo Rodríguez, dijo que en Radio Marca que “Una cosa es que no le guste el acuerdo, y otra que no se vaya a votar a favor de la investidura”.