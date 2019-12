Más de 200 voluntarios celebran el Día del Árbol en Gran Canaria con la plantación de 1.000 ejemplares en Guiniguada

Más de 200 voluntarios participaron este domingo, de diciembre, en la celebración del Día del Árbol en Gran Canaria con una restauración ambiental en el entorno del Barranco de Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, que incluyó la limpieza de la zona y la plantación de 1.000 ejemplares de cardones, acebuches, tarajales y otros ejemplares de plantas bajas como guaidiles, magarzas y salvias para reconstruir el ecosistema.

Este acto, organizado por el Cabildo de Gran Canaria con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo en esta ocasión un significado especial porque este año se cumple el 50 aniversario de esta iniciativa, que realizó por primera vez el Grupo Montañero Gran Canaria el 21 de diciembre de 1969 en la Montaña de los Brezos de Artenara, donde 65 personas plantaron 700 pinos canarios.

Por ese motivo, además de la recogida selectiva de residuos, la plantación y el regado de las plantas en esta zona de especial interés de la capital grancanaria, tuvo lugar un acto para celebrar este aniversario, en el que la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Inés Jiménez, destacó la colaboración de la ciudadanía en este tipo de acciones medioambientales, junto a la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Belén Hidalgo.

Ambas coincidieron en la importancia de la colaboración de las administraciones y del trabajo transversal de varios departamentos para llevar a cabo acciones como estas, y a la vez destacaron la importancia de la concienciación de la ciudadanía en el cuidado del medioambiente.

Jornada de reforestación por el Día del Árbol en Gran Canaria

El Día del Árbol es "un acto para que la gente tome conciencia del respeto a la naturaleza", puntualizó Jiménez. Previamente a la actividad de reforestación pública, el personal de Medio Ambiente había realizado una retirada de especies foráneas, como tuneras, para preparar el espacio para esta plantación.

El broche al programa de Noviembre Forestal

Esta celebración del Día del Árbol en el entorno del Barranco de Guiniguada pone el broche al programa Noviembre Forestal, una iniciativa de Medio Ambiente que ha incluido reforestaciones en diferentes espacios de la Isla y también otras dos restauraciones medioambientales junto a la sociedad civil.

La primera fue el pasado 16 de noviembre en la Montaña de los Brezos, con la plantación de 500 ejemplares de monteverde, entre ellas fayas, madroños, acebiños y castaños. Esta actividad fue realizada en homenaje a los impulsores de la primera celebración del Día del Árbol y participaron 280 personas, entre miembros del Grupo Montañero, colectivos ecologistas y un grupo de jóvenes de Scouts de Canarias y de las organizaciones Plant for the Planet y Fridays for Future, que recogen el testigo de la conciencia medioambiental.

Jornada de reforestación por el Día del Árbol en Gran Canaria

La segunda tuvo lugar el pasado fin de semana, en la que los niños y niñas de la Fundación Pequeño Valiente celebraron el Día del Árbol con una plantación de otros 500 ejemplares en la Finca La Cantarilla de Valleseco. Se trató de una actividad organizada por International Paper con la colaboración el Cabildo.

El programa de Noviembre Forestal incluyó también exposiciones divulgativas del Paisaje Protegido de La Isleta, la exposición fotográfica Pasión por las aves y Guguy, luces del oeste, entre muchas otras, además de la celebración del XIX Encuentro de Viveristas productores de planta canaria, un sendero guiado por el Palmeral de Santa Brígida, las XXVI Jornadas Forestales de Gran Canaria y las XXVII Jornadas Micológicas de Gran Canaria.