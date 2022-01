Comienza una excavación arqueológica en profundidad en una cueva canaria que pudo estar habitada desde el siglo I

Patrimonio Cultural profundiza, a través de una excavación arqueológica en profundidad, en la investigación del primer poblamiento de la isla de La Gomera. Los trabajos científicos en El Lomito del Medio comenzaron entre 2009 y 2010 con doce sondeos de los que se obtuvieron unos resultados sorprendentes en cinco áreas muy distintas de la isla. Su objetivo fue sentar las bases para un posterior estudio de las áreas habitacionales de la antigua población gomera, muy poco estudiadas, según Patrimonio.

Un estudio arqueológico desvelará los secretos de las históricas atalayas de vigilancia en Tenerife

Saber más

El punto de mira de estas intervenciones era localizar cuevas cuya función fuera la de vivienda con unas condiciones singulares para poder excavarlas en extensión posteriormente, entre ellas, la potencia arqueosedimentaria, un registro arqueológico significativo, accesibilidad y buena conservación. El Lomito del Medio, que ahora será estudiada, fue una de ellas.

Para profundizar en el conocimiento del primer poblamiento en la isla, la Dirección General de Patrimonio Cultural inicia una nueva fase de investigación en este yacimiento a través de la intervención arqueológica, con la participación de diferente personal experto de la empresa Arqueometra, bajo la dirección de Juan Francisco Navarro Mederos, profesor titular del Departamento de Prehistoria de la Universidad de La Laguna. Los trabajos cuentan con la colaboración del Museo Arqueológico de La Gomera y la Unidad de Medio Ambiente, ambos pertenecientes al Cabildo Insular.

Los resultados obtenidos en los primeros sondeos fueron importantes en el contexto de la isla. Por ejemplo, son interesantes las dataciones obtenidas sobre materiales de El Lomito del Medio, que revelaron una ocupación inicial en el siglo I d.C. Además, el registro arqueológico es muy abundante y variado en cuanto a su naturaleza, de manera que algunas evidencias no se habían identificado hasta entonces en estos contextos arqueológicos, aconsejando una nueva intervención en el yacimiento con carácter extensivo.

Intervención arqueológica en El Lomito del Medio

La cueva está a una altitud de 375 y la cavidad se abre en un nivel de tosca rojizo-anaranjada, dentro de un gran sector de lavas apiladas donde hay otros muchos yacimientos, otras cuevas de habitación y una gran necrópolis. Sus dimensiones y morfología son muy propias para el hábitat, presentando una uniformidad que no abunda en la Isla. Muy cerca de esta cueva de habitación fueron localizadas dos cuevas de enterramiento, relación espacial cuyo patrón ha sido reconocido en toda la isla. En las cañadas contiguas, tanto hacia el norte como hacia el sur, hay una gran abundancia de yacimientos arqueológicos.

Con esta nueva investigación se pretende abrir una línea de trabajo a medio y largo plazo, tras el análisis de la secuencia estratigráfica de mayor potencia registrada en La Gomera, teniendo en cuenta que uno de los mayores obstáculos que tiene la disciplina en La Gomera es la escasez de estratigrafías arqueológicas, debido sobre todo a la reocupación de los mismos espacios a lo largo del tiempo y las fuertes pendientes del sustrato rocoso, por lo que este yacimiento se convierte en una fuente de información de primer nivel.

Por otra parte, se contrastarán las dataciones realizadas, ya que que de confirmar la antigüedad, se podría estar hablando de las primeras generaciones que llegan desde el continente africano, algo inédito en el Archipiélago. Además, se ampliará el registro material en el contexto doméstico por el repertorio recuperado en 2009-2010, propio de un espacio habitacional de Canarias. Sin embargo, para La Gomera es inédito y se pretende ampliar la información con la excavación en extensión.

Finalmente, colaborará en esta investigación el proyecto dirigido por Jonathan Santana “IsoCAN: Isolation and colonisation in oceanic islands: the human colonisation of the Canary Islands, financiado por el Consejo Europeo de Investigación de la Comisión Europea, que se hará cargo de recuperar la totalidad de los sedimentos para sus análisis sistemáticos mediante técnicas y métodos apropiados para cada tipo de evidencia arqueológica (arqueobotánica, zooarqueología, lítica, cerámica, etc.). La clasificación de los materiales se hará en el laboratorio de campo y el análisis sistemático en el Laboratorio de Arqueología de la ULPGC. Esta información se incorporará a una base de datos que tiene conexiones bidireccionales con el Sistema de Información Geográfica, marcado por los objetivos de oportunidad o referencia indispensable para cualquier investigación futura.