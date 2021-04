David Padrón: “Sería un error pensar que la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible solo depende de este Gobierno”

David Padrón, en la actualidad director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Canarias, es doctor en Economía y profesor en la Universidad de La Laguna (en excedencia forzosa por el desempeño de ese puesto). Desde que tomó posesión en el Ejecutivo autonómico, su principal esfuerzo se centra en la implantación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS), adaptación en las Islas de la Agenda 2030 propuesta por Naciones Unidas (ONU). Esta iniciativa global plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con los que se propone, entre otros valores, la erradicación de la pobreza y el hambre, promover un trabajo decente, reducir las desigualdades y luchar contra el cambio climático.

¿Cuándo se aprobará por el Gobierno la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible?

No me atrevo a dar una fecha precisa más allá de lo adelantado al respecto por el presidente de Canarias en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Hace meses que teníamos intención de aprobarla, pero en este último año se han ralentizado los trabajos a causa de la COVID-19. En mi cabeza está, dentro del segundo trimestre de este año, el periodo de mayo a junio. Está bastante avanzada, pero debemos reforzar principalmente dos cosas. Una es la cuestión participativa, sobre todo trabajando cercanamente con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la Federación de Cabildos (Fecai) y también consolidando encuentros con la juventud canaria y el sector empresarial local. El segundo asunto es la validación de las aportaciones de la ciudadanía con las distintas consejerías. Esos son los dos hitos más importantes.

¿Cuáles son los principales objetivos que, por ahora, se han marcado en dicho documento?

En el propio Pacto de Gobierno, hay una declaración de intenciones muy clara: hacer transitar el modelo de desarrollo de Canarias hacia otro que esté más alineado con los principios de la sostenibilidad y la resiliencia. El gran objetivo general es que Canarias se convierta en referente de un buen gobierno, el que trabaja para las generaciones presentes y futuras de la sociedad isleña y en el que la sostenibilidad social, económica y medioambiental se convierta en su razón de ser. A partir de ahí, hay que establecer una serie de objetivos específicos en los que cada consejería verá cómo contribuir desde su ámbito de competencia. Pero, ojo, no solo hemos de impulsar el desarrollo sostenible desde las instituciones públicas. Sería un error pensar que la Agenda Canaria depende solo del Gobierno autonómico. No es una agenda política; es la agenda de la sociedad canaria. Por ello, es importante el proceso participativo. Todos tenemos que contribuir para tratar de recorrer ese camino, el que nos lleve a un modelo de desarrollo sostenible.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a la definición de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible?

La irrupción de la crisis sanitaria y sus consecuentes efectos económicos y sociales han trastocado el cronograma inicial de este proyecto. El lado positivo, si se puede sacar uno a la actual crisis, es que ha dejado al descubierto que nuestro modelo de desarrollo no era resiliente ni sostenible. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona, una sociedad, una economía, un ecosistema, para asumir un determinado impacto externo negativo y, tras desaparecer esa perturbación, volver a la situación inicial e incluso de forma más fortalecida. La COVID-19 se ha encargado de demostrar que esa hoja de ruta es más válida hoy que antes. Teníamos el espíritu, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, pero ahora nos llega la inyección económica: los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE). Estos nos darán el músculo necesario para acelerar ese proceso de transformación. Nos va a venir muy bien para tratar de acelerar aquellos grandes proyectos tractores que no solo permitirán reactivar la actividad económica, sino transitar hacia ese modelo al que aspiramos en Canarias.

Los 17 ODS de la ONU se publicaron en 2015. ¿Considera que, en el transcurso de estos seis años, la sociedad ha adquirido más mentalidad y mejor visión de lo que implica el desarrollo sostenible?

Diría que todavía hoy existe un enorme desconocimiento sobre lo que representa la Agenda 2030. Es verdad que, en los últimos meses y con las prescripciones internacionales, europeas y nacionales, todo se está poniendo sobre la mesa y ahora empieza a sonar más. Pero hace falta más pedagogía, comunicación y sensibilización, y no hablo solo de la ciudadanía, sino incluso del propio Gobierno de Canarias. Aún no queda muy claro el concepto de desarrollo sostenible. Por ejemplo, solo nos fijamos en una de sus tres dimensiones, la sostenibilidad ambiental, pero no en la económica y la social. De lo que se trata es de impulsar todas esas sostenibilidades de manera simultánea y equilibrada. Ya no vale pensar únicamente en la competencia de cada consejería. Ahora hay que concebir que las decisiones de cada una tienen impacto sobre las dimensiones de las otras.

¿Se llevará a cabo un plan de educación y divulgación para que las futuras generaciones sean más conscientes y actúen según los valores sostenibles?

Una de las previsiones de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible es desarrollar un plan de comunicación y sensibilización. La intención es llegar al mayor número de personas y agentes para concienciar sobre la importancia de todo esto. En paralelo a ese plan, tiene que existir otro de formación y capacitación. De muy poco va a servir que sensibilicemos si no damos las herramientas para atacar el problema porque, entonces, no se sabrá cómo actuar. Ya lo estamos poniendo en marcha. Dentro del Gobierno estamos lanzando, junto a cabildos y ayuntamientos, un programa de capacitación institucional. En el sector empresarial, se han fomentado proyectos para impulsar gabinetes de asesoramiento en materia de ODS. Todavía nos queda mucho camino por andar.

Con la crisis sanitaria y sus efectos tan amplios, muchas empresas se están centrando en recuperarse económicamente. ¿Cree que esto puede suponer que no destinen recursos a enfocar sus actividades desde la sostenibilidad?

La situación financiera en la que se encuentran muchas empresas no es buena. Sin embargo, no pensemos que hay que acometerlo todo en 2021. Hablamos de un proyecto que se extiende, como mínimo, de aquí a 2030. Es verdad que hay algunos aspectos que conviene ir tomándolos en serio cuanto antes, como el cambio climático, del que estamos viviendo consecuencias cada vez peores. El saneamiento financiero es una urgencia a corto plazo; no obstante, está surgiendo un nuevo escenario, como ocurre en el sector turístico. Es necesario tomarnos muy en serio la sostenibilidad ambiental porque, aunque suponga costes de transición, también tiene beneficios y ofrece nuevas oportunidades de negocio, nuevos nichos de actividad. Esto situará a las empresas en un escenario más competitivo. Lo que hay que hacer es acompañar a las organizaciones en ese proceso para evitar que terminen saliendo del mercado.

El turismo frecuente en las Islas quizá se aleje hoy un poco de lo considerado sostenible. ¿Se plantea un cambio de enfoque en el turismo clásico de Canarias?

No hay que demonizar innecesariamente a determinados segmentos del mercado. El turismo de sol y playa es, al menos como lo planteamos en el pasado, incompatible con la sostenibilidad ambiental. No obstante, la pregunta creo que debe ser: ¿la culpa es de lo que hacemos (“el qué”) o de cómo lo hacemos (“el cómo”)? Creo que tenemos que cuestionarnos las dos cosas, pero cómo se ha desarrollado el turismo es muy importante. Debemos plantear esa actividad sobre unas bases más respetuosas con el medio ambiente y la cohesión social, y no quedarnos solo con el de sol y playa y el sector de alojamiento, sino desarrollar más otros como el cultural, rural..., para lograr que más actividades dentro de las Islas se beneficien de la visita de los turistas. Ser un destino turístico no depende solo del número de visitantes y de los alojamientos, sino también de cómo y por dónde se mueve el turista, qué come y cómo y dónde gasta su dinero. La crisis nos ofrece otra lección, que es la de no volver a jugárnoslo todo al turismo, pues ya hemos visto que es muy peligroso. Hay que tratar de explotar al máximo los potenciales que tenemos fuera de ese sector y prestarles más atención.

Respecto a los objetivos de la ONU, uno pretende el fin de la pobreza y otro la existencia de empleo decente. ¿Cómo se trata de conseguir esto en el Archipiélago, con la situación sanitaria en la que nos encontramos?

Si hubiese una receta clara para resolverlo, ya se habría aplicado. Una de las principales fuerzas que explica la cada vez mayor tasa de pobreza y fractura social es la precariedad laboral. Esta tiene muchas caras, como la salarial, que, afortunadamente, poco a poco se ha ido corrigiendo gracias al aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), aunque aún falta camino por recorrer. Pero también está la parcialidad [contratos a tiempo parcial] no deseada o el abuso en la utilización de los contratos temporales, empleados en no pocas ocasiones para cubrir puestos estructurales, lo que penaliza nuestra productividad. Hay que procurar mejorar todos esos estándares de forma equilibrada, sin poner en riesgo el motor económico. Volvemos al qué y al cómo. Si mejoro mi estrategia y planteo producir un servicio de calidad, debo tener personal más cualificado y, por lo tanto, subir los precios y retribuir mejor. Por el contrario, si mantengo un producto estandarizado, atraeré a un cliente con poder adquisitivo determinado y, según esta dinámica, se van a pagar los salarios.

¿Cómo se plantea fomentar la creación de empleo verde?

El Gobierno ya aprobó el año pasado un Plan de Empleo Verde. En un sentido amplio, no es solo crear trabajo en sectores que habitualmente asociamos a actividades verdes: energías renovables, reciclado, forestación… Cuando hablamos de empleo verde, también nos referimos a la ecologización del trabajo, indiferentemente del sector. Una empresa de una industria extractiva que está haciendo un impacto más fuerte sobre el territorio puede tratar de minimizar los daños al medio ambiente a través de, por ejemplo, estrategias de economía circular o con la apuesta por la innovación. Es cambiar el cómo: apostar por empleo verde y, dentro de él, por ecologizar. De esta manera, generamos nuevas oportunidades de trabajo y negocio. Pero lo que no vale es precarizarlo nuevamente. Esto sí sería un error.