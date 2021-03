El Gobierno de Canarias aclara que la nueva Ley de Biodiversidad “no permitirá matar gatos”

El vicepresidente de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, ha negado que los gatos vayan a ser catalogados como especie de caza en la futura Ley de Biodiversidad, porque en estos momentos lo que se está tramitando es un documento compartido con 700 colectivos del sector con el objetivo de debatir diferentes aspectos para consensuar un proyecto de ley. “El documento no dice que se puedan matar gatos, expone una modificación del artículo 4 de la Ley de Caza de 1990, en la que se establece qué animales son cinegéticos”, explica Pérez. Y con estos animales se propone que todo aquel que no esté identificado con chip o propietario, y se encuentre en un espacio en el que esté permitida la caza, “podrá ser eliminado”, pero esto no implica que se pueda extrapolar a los que viven en una colonia en suelo urbano.

De esta manera, Pérez replica al senador de Compromís Carles Mulet y miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), quien formuló al Gobierno central preguntas por escrito a raíz de una denuncia de asociaciones animalistas de Canarias. Los colectivos aseguraban que en en el anteproyecto de Ley de Biodiversidad se incluye a los gatos como especie cinegética y exigiría a los ayuntamientos que erradicaran las colonias felinas urbanas. “No es cierto que sea un proyecto de ley”, señala el vicepresidente de Lucha contra el Cambio Climático, quien añade que aún “está muy lejos de ser elevada a Consejo de Gobierno como borrador de la futura norma” y el Gobierno central no tiene por qué pronunciarse al respecto.

Y este texto, que ha sido dado a conocer hace más de dos semanas y tiene un periodo de dos meses para ser debatido, es un paso previo para elaborar la futura Ley de Biodiversidad que espera ver la luz dentro de un año aproximadamente. “Es un documento de máximos, muy ambicioso, con 200 artículos y cada uno susceptible de ser modificado o eliminado porque no hay nada cerrado”, añade Pérez. El objetivo que perseguía la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático al optar por esta vía es “generar controversia” para fomentar la discusión en torno a la biodiversidad y los recursos naturales de Canarias entre los sectores involucrados. “Somos un punto caliente de biodiversidad europea y uno de los más importantes del mundo. Y por lo tanto debemos dar solución a problemas graves”, explica.

El vicepresidente de Lucha Contra el Cambio Climático remarca que desarrollaron “un proceso distinto para hacer la nueva ley”, que finalizará en mayo. “A partir de ahí elaboraremos un documento que tendrá que ser elevado a Consejo de Gobierno para su aprobación como proyecto de ley. Luego pasará a información pública. En base a ello, se volverá a llevar a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias para remitirlo a Consejo de Gobierno y, una vez aprobado, empezar su tramitación parlamentaria”, relata.

En este sentido, Pérez remarca que se debe buscar el consenso entre todas las partes ante las consecuencias que trae consigo el cambio climático, “que va a transformar a las Islas en las próximas décadas”; también sobre las especies exóticas invasoras, “como la culebra real o el rabo de gato, que están afectando gravemente a las especies autóctonas” y ante los animales asilvestrados, “especialmente herbívoros, que hacen un daño muy importante a la flora y fauna, pero también animales domésticos que están fuera del mundo rural, como cabras o aves que hacen daño a otros animales, a los que desplazan de su entorno natural”.

Además, Pérez considera probable que la regulación sobre los animales asilvestrados sea trabajada en la Ley de Bienestar Animal que está llevando a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por lo que “dejará de estar en la modificación la Ley de caza, que prevé la Ley de Biodiversidad de Canarias”.