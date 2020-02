'Hierro' regresa con una temporada más emocional y compleja

El fenómeno de Hierro, una de las cinco series más vistas de Movistar+, regresa a la más occidental y meridional de las Islas Canarias con una segunda temporada que promete mantener sus rasgos de identidad y “respetar” al espectador al que le gustó la primera trama a través de una historia “compleja”, “honesta” y llena de “sentimientos y personajes nuevos y vivos”.



Los hermanos Jorge y Pepe Coira, director y guionista respectivamente, así lo indicaban en una entrevista a Efe tras el estreno de Hierro, en donde han sido presentadas las novedades de esta temporada, que contará con seis nuevos episodios de 50 minutos cada uno.



Ambos creativos coinciden en que no les interesa que la serie se convierta en una “simple trama de intriga, más o menos ingeniosa”, en donde la dificultad reside en identificar al asesino sino que tratan de desarrollar los vínculos entre los distintos personajes para evitar que se conviertan en “marionetas al servicio de la trama”.



“Con una segunda temporada corres el riesgo de que se convierta en la repetición de una fórmula, así que nuestra máxima preocupación era encontrar una historia que pudiera mantener ese aire de verdad de la primera temporada”, abunda el guionista gallego.



En esta segunda temporada, la acción se iniciará dos meses después del cierre del asesinato de Fran y girará en torno a dos tramas principales: la criminal y de narcotráfico de Antonio Díaz, personaje al que da vida Darío Grandinetti; y un nuevo caso judicial, relacionado con la custodia de varias menores, de la jueza Montes (Candela Peña).



La serie comenzó a rodarse el pasado 17 de febrero y se prolongará hasta mediados de mayo. “Serán 12 o 13 semanas de rodaje”, explica Jorge Coira, que asegura, además, que ya han cogido el ritmo y que están “con la máquina a pleno funcionamiento”.



La serie volverá recorrer algunos de los “mágicos” paisajes y calles de El Hierro, “por lo que el espectador tendrá la sensación de volver a casa”, asegura el director, pero también descubrirá lugares nuevos de la isla, “que es muy fructífera y tiene muchas zonas”, añade.



Además de nuevos paisajes, la segunda temporada también traerá nuevos personajes, como el actor hispano-sueco Matías Varela, conocido por su papel en "Narcos", y la actriz canaria Aroha Hafez. “Son personajes que ya estaban en la isla, pero a los que no habíamos mirado”, detalla Pepe Coira.



Hafez, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, abandonó su tierra hace 18 años por la falta de oportunidades y reconoce, posteriormente, que es la primera vez que trabaja en Canarias, "lo que hace la experiencia aún más especial", indica a Efe.



La actriz, afincada en Bogotá desde hace varios años, afirma que acabó formando parte de "Hierro" por “casualidades de la vida”, y defiende, contra viento y marea, el talento de los artistas canarios.



“En Canarias, lo mires por donde lo mires, hay muchísimo talento, lo que pasa es que muchos nos tuvimos que ir”, denuncia Hafez. La grancanaria asegura, de hecho, que la mayoría de los actores canarios son “errantes”, aunque también confía en que nuevas plataformas, como Netflix, HBO o Movistar, brinden nuevas puertas a los canarios, “que tienen mucho que contar”.



A este respecto, los hermanos Coira señalan que aunque el franquismo impuso como norma común el doblaje, la gente ya está cada vez más dispuesta a escuchar nuevos acentos. “Esta serie hace unos años habría sido completamente impensable”, recalcan, “y es como negarse una riqueza que había y con la que mola mucho jugar”.



En relación a si habrá una tercera temporada, Jorge Coira asegura que su mente está cien por cien centrada en terminar la segunda temporada pero "si la acabamos y funciona, seguramente nos plantearemos una tercera temporada”, agrega.



Aún no hay fecha de estreno para la segunda temporada, aunque se espera que tenga lugar entre finales de 2020 y principios de 2021. “Y aquí las segundas partes sí serán buenas”, bromea Aroha Hafez.



Jorge Coira, sin embargo, se muestra convencido de que habrá gente que termine “decepcionada” con la segunda temporada, pues como los espectadores han tenido tiempo de imaginar su temporada ideal, “la va a comparar con su propia idea”, explica.



No obstante, el director no se considera responsable de cómo el público vaya a recibir la serie. “No podemos cargarnos esa responsabilidad encima, porque no está bajo nuestro control”, remarca.



El presidente canario Ángel Víctor Torres, que también acudió al acto de presentación, recalcó, en declaraciones a Efe, la “magnífica oportunidad” y el “honor” que supone para El Hierro y para Canarias “poder mostrar nuestra realidad al mundo”.



Para Torres, "Hierro" ha conseguido trasladar y transmitir la “serenidad” de la isla canaria y la “belleza” de sus paisajes, por lo que confiesa estar “deseando” conocer y “devorar” los nuevos capítulos.