El afreobeat de Seun Kuti & Egypt 80 lidera la segunda jornada de conciertos del WOMAD Gran Canaria

WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria abre de nuevo sus puertas a los ritmos que en su día popularizó Fela Kuti y que convirtió en género para siempre, el afrobeat. Y lo hace con la propuesta de su hijo menor, Seun Kuti, quien además de seguir la estela que marcó su progenitor, se hizo con las riendas de su banda, Egypt 80, para perpetuar su legado y hacerlo crecer y evolucionar. Este viernes 11 de noviembre será uno de los principales atractivos de la segunda jornada de conciertos en el Parque Santa Catalina, que también contará con las actuaciones del burundés JP Bimeni & The Black Belts; los neerlandeses YĪN YĪN; los alcarreños Los Hermanos Cubero; los franceses Al-Qasar; la haitiana Moonlight Benjamin; la zambiana con residencia en Colonia Kaleo Sansaa; los británicos Ebi Soda; y los grancanarios Ant Cosmos.

La música africana, gran protagonista del WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria

Seun Kuti nació a principios de 1983 y ya mostró interés por la música de su padre desde los cinco años. A los nueve empezó a abrir los espectáculos de Fela, cantando un grupo selecto de canciones con Egypt 80 antes de que su padre subiera al escenario. Como saxofonista y percusionista en plena fase de desarrollo, entró en las filas de la banda de manera oficial antes de cumplir los 12 años. Fela falleció en 1997, y Seun, en cumplimiento de los deseos de su padre, asumió el manto como líder de Egypt 80, banda que ha dirigido desde entonces.

La hermosa, antigua y un tanto anquilosada ciudad de Maastricht acoge a YĪN YĪN, una banda compuesta por “gente de la vida nocturna”. Antes de que se formara el grupo, ninguno se había labrado una carrera convencional. Las cosas empezaron a moverse de verdad cuando sus fundadores, Yves Lennertz y Kees Berkers, decidieron grabar una cinta de casete con referencias a la música del sur y el sudeste asiático. Allí instalaron un par de micrófonos y grabaron varias canciones en tres días con algunos amigos músicos. En 2022, la banda tuvo un cambio importante en la formación cuando el cofundador Lennertz dejó la banda y fue sustituido por el guitarrista Erik Bandt. Con la nueva energía, la banda conquistó los escenarios de todo el continente. Remy Scheren (bajo) y Robbert Verwijlen (teclados) completan el grupo.

El cantante de soul de origen burundés JP Bimeni, un refugiado real que ha escapado de la muerte más de una vez, desprende sin embargo optimismo en su segundo álbum, Give Me Hope. Bimeni consigue canalizar el groove de su héroe Otis Redding mientras medita sobre temas serios. Give Me Hope oscila entre la Motown clásica de los años 60 y el soul, la psicodelia y el afrofunk inspirados en la Stax. Bimeni tiene una voz brillante que llega al alma, su profunda conciencia y vulnerabilidad en plena exhibición sin perder la sensibilidad pop.

Moonlight Benjamin interpreta una música potente y original que mezcla melodías de vudú caribeño y un blues rock de los años 70 inspirado en Dr. John, The Black Keys o The White Stripes. El encuentro entre la voz potente y rebelde de Moonlight y la tensión de las guitarras saturadas, convierte el trance vudú en un estilo nuevo y explosivo. Después del álbum Siltane publicado en 2018, la cantante y verdadera sacerdotisa del vudú continuó su viaje por el blues rock caribeño con el lanzamiento de otro álbum, Simido, en 2020.

Los Hermanos Cubero es el nombre artístico con el que se conoce a los músicos y hermanos originarios de La Alcarria, Quique y Roberto Cubero. Nacidos en Guadalajara, desarrollan un estilo basado en la música tradicional castellana con influencias de Americana. Comenzaron su actividad en 2010. Su estilo es eminentemente acústico y aunque está muy enraizado en la música tradicional, el eclecticismo es una constante en toda su obra, caracterizada por respetar ritmos, estructura y métricas tradicionales (seguidillas, paloteos, ruedas, fandangos, jotas) pero dotando de una dimensión contemporánea tanto a los textos como a las armonías. Además de componer piezas originales, también incorporan piezas tradicionales a su repertorio.

Al-Qasar crea la banda sonora de la fusión continental en su debut de larga duración, Who Are We? Lo suyo, música para un mundo en transformación, con sus ancestros en lo más profundo del pasado. Arabian fuzz, lo llaman ellos, una visión descaradamente eléctrica y profundamente conectada con sus raíces. “Al-Qasar nació en el barrio de Barbès, en París”, explica el líder de la banda, Thomas Attar Bellier. “He vivido en Los Ángeles, París, Nueva York, Lisboa... Quería poner en marcha un proyecto que estuviera en sintonía con la vida cotidiana de la gente que vive en estas ciudades internacionales, algo diverso, radicalmente colorido, con una visión fresca y contemporánea de cómo son las sociedades de hoy”.

Anti-tradicionalistas acérrimos, Ebi Soda se nutre de esta idea de contradicción, pareciendo más inspirados por el ambiente de una rave que por los sonidos que se escuchan en Birdland. Su única deuda con el jazz típico es intentar innovar y experimentar en cada oportunidad.

Ant Cosmos es el proyecto de Javier Auserón. Nacido en Gran Canaria y viviendo en Madrid, muestra con su música un espectro sonoro basado en la elegancia y la seducción, bajo una clara línea de pop ecléctico, que fusiona indie, synthpop, house, reggaeton y bedroom pop. En 2022, lanza Dos Gatos con el sello dlava, su primer disco, con canciones como Llámame, Solo o Dos Lágrimas, Dos Peces.

MUNDO DE PALABRAS

El viernes 11 a las 19.30 horas Mundo de Palabras recibirá a Robert Navarro, músico y compositor, un francés nacido en Orán que vive en España desde hace 20 años. Su vida siempre ha tenido un fuerte vínculo con la música, de hecho, en la década de los 60 se compró una guitarra y empezó a tocar y cantar con distintos grupos de rock y rythm and blues por los escenarios de toda Francia. En los años 90, descubrió la informática musical y cómo controlar sintetizadores a través de una guitarra MIDI. Su experiencia en el mundo musical se fue ampliando mediante trabajos como el de compositor musical para documentales de televisión como la cadena ARTE.

En 2019 presentó su proyecto 10.000 kilómetros en el CAAM, en el contexto del WOMAD, una popuesta sobre los poemas de Jack Beng-Thi, un carismático artista multidisciplinar de la isla de La Reunión. Este año llega al festival con ‘Gloria Amor Humor’, estrenado en Mundo de Palabras del WOMAD Festival de Cáceres de este año, proyecto en el que lleva trabajando desde hace tres años, con poemas de Gloria Fuertes, a la que conoció gracias a un amigo y de la que se fue enamorando poco a poco, sobre todo tras encontrar muchas similitudes entre sus versos y los de su poeta favorito, Jacques Prévert: compromiso, humildad, palabras sencillas, juegos de palabras, ritmo, espíritu combativo, misma generación, postismo y, sobre todo, mucho amor y mucho humor.

Comenzó jugando con cierto número de poemas que pudieran abarcar varios temas y momentos, intentando recorrer de algún modo toda su producción. Finalmente, ha quedado una suculenta selección de 20 poemas cortos, distintos, alegres, tristes, siempre inteligentes y emocionantes que dejan constancia de su profunda humanidad. Su objetivo principal es dar prioridad a las palabras, y que la composición musical sirva para vestirlas de sonidos, ritmos y silencios. Así concibe sus intervenciones en los poemas, de manera que se pueda escuchar y entender mejor su contenido, dejando respirar al texto para que el público pueda asimilarlo de la mejor forma posible, poniendo la música al servicio del poema. Esencialmente, son músicas realizadas a partir de elementos electrónicos y guitarra MIDI que envuelven, subrayan y matizan las palabras. El concierto se finaliza en compañía de la voz de Lidia Gil, su cómplice musical, con una pequeña selección de poemas de Ryszard Kapuściński, Jacques Prévert, Pedro Salinas, Ángel González, Gabriel Celaya, y en preestreno, un extracto de un nuevo proyecto sobre poetas canarios contemporáneos como María Padrón, Cecilia Domínguez, Pedro García Cabrera, Agustín Millares Sall y Tomas Morales.

MUSEO ELDER

El Museo Elder (Parque Santa Catalina) programará una serie de actividades mañana viernes bajo el nombre Circo del Mundo, con un espectáculo circense (18.00 horas), y un recorrido guiado de 45 minutos de duración por el Mural Pioneros de la Ciencia, de la mano del promotor y primer director del Museo Elder, Jacinto Quevedo, a través de la obra que reúne a los protagonistas de la original, y amplía el tributo hasta 140 personalidades del mundo de la ciencia. Esta acción se celebrará mañana a las 19.00 horas.

Un año más, gracias a la colaboración con Casa África, se celebrará en el Museo Elder la 8ª Muestra de Cine Casa África, que se inaugura mañana a las 18.00 horas con la cinta The Rumba Kings (Los reyes de la rumba, 2020). La película celebra la épica historia de la República Democrática del Congo, una nación africana que luchó contra la opresión colonial, encontró la libertad y forjó una nueva identidad a través de la música. En la década de 1950, cuando la República Democrática del Congo era una colonia belga, una generación de músicos congoleños fusionó los ritmos tradicionales africanos con la música afrocubana para crear el electrizante ritmo de la rumba congoleña. Un ritmo que llevaría al Congo hasta su independencia y conquistaría todo el continente africano con su contagioso ritmo, sus cautivadores toques de guitarra y sus suaves voces. Está dirigida por Alain Brain (VO francés).

TALLERES ADULTOS E INFANTILES

Los talleres para adultos, de percusión y danza, serán impartidos por Serena Ramzy y Chas Whitaker (viernes y sábado, a las 17.30 y 19.30) en el Espacio Miller. Ramzy nació en Brasil y creció con un amor por la danza tanto tradicional brasileña como egipcia. Ha desarrollado su propio estilo inspirado principalmente en las bailarinas de las épocas doradas de la danza egipcia, como Samia Gamal, combinado con su propia herencia dando un toque exótico brasileño con algunos pasos y movimientos de cadera que recuerdan a la samba. Ramzy ofrecerá dos talleres, uno de expresión rítmica, consistente en bailar con ritmos de Egipto y Brasil; aprender cómo se relacionan y armonizan; y los movimientos fluidos de la danza del vientre con la extravagancia de Brasil. Y otro titulado Flamenco Arab Vibes, una divertida y emocionante fusión de la danza del vientre, el flamenco y los movimientos latinos acompañados de una hermosa música que fusiona los mismos elementos. La suavidad de la danza del vientre, la pasión del flamenco y el swing del latin, todo en uno.

Chas lleva 30 años aprendiendo, actuando y enseñando percusión de Oriente Medio y del Norte de África. Le acompañará su compañera Maren Lueg, que toca instrumentos de viento tradicionales árabes y turcos. Juntos han viajado y estudiado en Turquía, Egipto y Marruecos como el Dúo Mazaj, interpretando canciones tradicionales. También acompañarán a Serena Ramzy durante sus talleres de danza. El taller consistirá en una introducción en los ritmos del norte de África y Oriente Medio, aprender varios ritmos comunes utilizando la percusión corporal y tocar junto a las canciones tradicionales interpretadas en directo por el Dúo Mazaj. Cada taller se centrará en una serie de ritmos y canciones diferentes, sacados de su amplio repertorio. Puede traer su propio tambor o simplemente aplaudir y utilizar el cuerpo para experimentar los ritmos por uno mismo.

Los talleres infantiles se realizarán en la Nave Miller (viernes a las 16.00 y sábado a las 11.00 y a las 16.00 horas). La inscripción es gratuita y se realizará en el mismo espacio. Moonmilk Arts es un colectivo de artistas multidisciplinares de Gales dirigido por Nathan Sheen, un experimentado artista visual y tutor. Combinan sus talentos para impartir emocionantes talleres creativos para los desfiles del festival, incluyendo gigantes, disfraces de carnaval, pintura de caras y mucho más. Moonmilk Arts dirigirá talleres para transformar a los niños en “Guardianes del Mar”: crearán un equipo de guerreros para ayudar a limpiar los mares y proteger la vida marina. Harán trajes, fajas y banderas de Guardianes, con tocados de peces y tiburones. Los Guardianes marcharán detrás de una criatura marina gigante y mágica hecha por todos.

Inspirall es una red artística comunitaria de artistas de Eastbourne que lleva 30 años colaborando con un amplio abanico de organizaciones y grupos, en escuelas, museos, urbanizaciones, con adultos y niños, en festivales, en desfiles, creando actuaciones, muestras, exposiciones y actividades de inmersión. Su filosofía es simplemente crear un entorno estimulante y accesible en el que todo el mundo pueda divertirse haciendo cosas, con la seguridad de que están en un lugar seguro.

Snapped Arts CIC fue creado hace un año por Sarah Dean en respuesta al éxito de varias exposiciones y talleres que reunieron a artistas que exploraban la salud mental a través de su práctica artística. Snapped Arts es un grupo de apoyo entre iguales que crea obras y oportunidades para artistas con problemas de salud mental.

El popular pasacalle con el que se cierran las actividades del festival se celebrará el domingo 13 a partir de las 13.00 horas, Los interesados en participar tendrán que estar en la Nave Miller una hora antes. El recorrido partirá de Miller y tomará dirección hacia el escenario principal, luego regresará hacia la parte trasera del Boulevard y Plaza de Canarias y terminará de nuevo en el Edificio Miller.