La música africana, gran protagonista del WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria

WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria cierra su cartel de artistas con la incorporación de dos nuevas propuestas musicales que enriquecen aún más su apuesta por la multiculturalidad y que está protagonizado por proyectos musicales con fuertes raíces africanas. Kaleo Sansaa (Alemania) y Kyekyeku & Super Opong Stars (Ghana) (este gracias a la colaboración con Casa África) se unen a un cartel liderado por Seun Kuti & Egypt 80 (Nigeria), Vieux Farka Touré (Mali), Ibibio Sound Machine (Reino Unido-Ghana), Taxi Kebab (Francia-Marruecos), JP Bimeni & The Black Belts (Burundi), Tamikrest (Mali), Adê (Cabo Verde), YĪN YĪN (Países Bajos), San Salvador (Francia), Baiuca (España), Beat Bronco Organ Trio (España), Gnoss (Escocia), Ebi Soda (Reino Unido), The Staples Jr. Singers (Estados Unidos), Los Hermanos Cubero (España), Moonlight Benjamin (Haití-Francia), Al-Qasar (Francia-Estados Unidos) y las bandas canarias Los Gofiones, Víctor Lemes, Miguel Cedrés, Ant Cosmos, Baldosa, Woodhands y Juana La Cubana.

Womad colabora un año más con el programa 'Cada Lata Cuenta' para impulsar el reciclaje

El evento se celebrará este año sin ningún tipo de restricción, entre el 10 y el 13 de noviembre, en el entorno del Parque Santa Catalina. El escenario principal se localizará este año en la Plaza de Canarias, sobre el intercambiador de guaguas. El segundo escenario se instalará en la zona bulevar, en la trasera del Espacio Miller, que también acogerá este año parte de la programación musical. WOMAD volverá a contar con el mercado global, los puestos de restauración y de artesanos locales, las carpas de la FEDAC y también de las ONGs que conforman el paisaje habitual.

Este año, la actividad trascenderá a los escenarios del entorno de Santa Catalina. Desde el lunes 7 de octubre, la programación del festival se desplegará por diferentes centros culturales de la capital grancanaria. La Casa de Colón, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el Castillo de Mata y el Museo Elder acogerán conciertos, charlas, debates y ciclos de cine, actividades en las que también colaborará un año más Casa África. Talleres infantiles y de adultos, el encuentro literario ‘Mundo de Palabras’ y el tradicional Ciclo de Cine Casa África completarán un programa que culminará los días 10, 11, 12 y 13 con los conciertos en Santa Catalina. Una vez más, WOMAD se hace posible gracias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias; y volverá a estar dirigido y producido por WOMAD, DD&Company Producciones y Promoción Las Palmas de Gran Canaria.

Nuevas incorporaciones

Kaleo Sansaa ofrece un sonido que parece salir del corazón del sol: genuino, honesto y meditativo. La artista describe el sol como su mayor inspiración y también le rinde homenaje en su nombre, Sansaa: San (sol en alemán) y Saa (tiempo en swahili). Tras el lanzamiento de sus dos Eps Purple Moon y Paradise not Lost, Sanssa lanzó su álbum debut Solarbased Kwing en 2021. Las 11 canciones hablan de la autonomía, de la curación de los traumas y de la responsabilidad de enfrentarse a la propia vida con amor propio y plenitud radicales.

La música de Kyekyeku & Super Opong Stars explora el folk palmwine de su país, el highlife y las modernas fusiones afro. Su nuevo álbum, Funky Pangolin, ofrece highlife con una bendición de funk. El álbum de ocho canciones, entre otras cosas, explora las estrechas conexiones existentes desde hace tiempo entre el funk y la música popular africana desde los años 70.

Con estas nuevas aportaciones, WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria conforma un cartel que vuelve a ser según comentan, un ambicioso cruce de caminos estilístico con una importante presencia de artistas africanos, entre los que sobresalen los representantes de dos de las sagas más relevantes de la música de raíz, Seun Kuti & Egypt 80 y Vieux Farka Touré.

Los seguidores del festival podrán encontrar otro tipo de géneros musicales, unos apelando al folclore en su estado más puro como San Salvador, Gnoss, Los Gofiones o The Staples Jr. Singers; y otros fusionando lo primitivo con las nuevas tendencias y la electrónica, creando sonidos más contemporáneos, como Baiuca, Ibibio Sound Machine, YĪN YĪN, Taxi Kebab o Al-Qasar.

Dania Dévora, directora del festival, se muestra “muy orgullosa” del cartel que este año “volverá a defender la multiculturalidad como objetivo del proyecto”. A su juicio, se ha conformado un programa “muy rico en matices, con grandísimos proyectos que están entre los más demandados en el ámbito de las músicas del mundo”, pero también apostando nuevamente “por otras bandas que han ido consolidando sus proyectos y creciendo poco a poco, así como otras que están empezando a despuntar y que forman parte de esa parte digamos que más pedagógica de WOMAD, la de descubrir nuevos valores, nuevos talentos, nuevos sonidos”.

Cartel Completo

Seun Kuti nació a principios de 1983 y mostró interés por la música de su padre desde los cinco años. A los nueve empezó a abrir los espectáculos de Fela, cantando un grupo selecto de canciones con Egypt 80 antes de que su padre subiera al escenario. Como saxofonista y percusionista en plena fase de desarrollo, entró en las filas de la banda de manera oficial antes de cumplir los 12 años. Fela falleció en 1997 y Seun, en cumplimiento de los deseos de su padre, asumió el manto como líder de Egypt 80, banda que ha dirigido desde entonces.

Cuando Vieux Farka Touré (Niafunké, Malí, 1981) era adolescente declaró que también quería ser músico. Su padre lo desaprobó debido a las presiones que había sufrido sen esta profesión. Más bien quería que Vieux se convirtiera en soldado. Pero con la ayuda de un amigo de la familia, el maestro de kora Toumani Diabaté, Vieux acabó convenciendo a su padre para que le diera su bendición para ser músico poco antes de que Ali falleciera. Vieux llegará a WOMAD tras publicar el pasado 23 de septiembre Ali, un álbum de estudio en colaboración con el trío texano Khruangbin, compuesto por versiones de canciones de Ali Farka Touré.

Liderado por la cantante Eno Williams, Ibibio Sound Machine es un choque de elementos africanos y electrónicos inspirados a partes iguales en la época dorada del funk y la música disco de África Occidental, el post-punk y el electro. Formado por Eno Williams (voz), Alfred Kari Bannerman (guitarra), Anselmo Netto (percusión), Jose Joyette (batería), Derrick McIntyre (bajo), Tony Hayden (trombón, sintetizador), Scott Baylis (trompeta, sintetizador) y Max Grunhard (saxofón, sintetizador), en su último disco -Electricity- cuentan con la producción de Hot Chip, algo que se hace notar desde el principio, pero que no le resta personalidad a este colectivo capaz de combinar con fluidez y naturalidad estilos como el soul, el afrobeat, el funk o el electropop.

Al-Qasar crea la banda sonora de la fusión continental en su debut de larga duración, Who Are We? Lo suyo música para un mundo en transformación, con sus ancestros en lo más profundo del pasado. Arabian fuzz, lo llaman ellos, una visión descaradamente eléctrica y profundamente conectada con sus raíces. “Al-Qasar nació en el barrio de Barbès, en París”, explica el líder de la banda, Thomas Attar Bellier. “He vivido en Los Ángeles, París, Nueva York, Lisboa... Quería poner en marcha un proyecto que estuviera en sintonía con la vida cotidiana de la gente que vive en estas ciudades internacionales, algo diverso, radicalmente colorido, con una visión fresca y contemporánea de cómo son las sociedades de hoy”.

Como muchos grupos de gospel de la época, The Staples Jr. Singers eran una banda familiar: Annie, A.R.C. y Edward Brown, de Aberdeen, Mississippi. Eran apenas unos adolescentes cuando empezaron, en 1971 y se forjaron una reputación actuando en concursos de talentos escolares y en patios delanteros cerca de su ciudad natal, a orillas del río Tombigbee, hasta que empezaron a hacer giras con grupos regionales en el circuito de góspel. Cada fin de semana, se subían a la furgoneta familiar y viajaban por el cinturón bíblico, actuando a veces hasta en tres ocasiones en un solo día. Cuarenta años, tres generaciones e innumerables actuaciones después, los miembros originales de los Staples Jr. Singers siguen en el circuito, actuando casi todos los fines de semana con sus familias.

En la encrucijada de influencias que vienen de todas partes, Taxi Kebab es la colisión entre sintetizadores, cajas de ritmos, guitarras moduladas y buzuq amplificado. Leïla Jiqqir y Romain Henry son los responsables de este proyecto de electrónica, de este dúo franco-marroquí que se acerca a veces a las influencias del krautrock, la psique o el techno, siempre bajo el acecho del espectro de las raíces norteafricanas. Su música es un paseo nocturno, a través de caminos y paisajes hacia un sonido áspero, psíquico, desorientado y “desoriental”, argumentan.

La hermosa, antigua y un tanto anquilosada ciudad de Maastricht acoge a YĪN YĪN, una banda compuesta por “gente de la vida nocturna”. Antes de que se formara el grupo, ninguno se había labrado una carrera convencional. Las cosas empezaron a moverse de verdad cuando sus fundadores, Yves Lennertz y Kees Berkers, decidieron grabar una cinta de casete con referencias a la música del sur y el sudeste asiático. Allí instalaron un par de micrófonos y grabaron varias canciones en tres días con algunos amigos músicos. En 2022, la banda tuvo un cambio importante en la formación cuando el cofundador Lennertz dejó la banda y fue sustituido por el guitarrista Erik Bandt. Con la nueva energía, la banda conquistó los escenarios de todo el continente. Remy Scheren (bajo) y Robbert Verwijlen (teclados) completan el grupo.

Moonlight Benjamin interpreta una música potente y original que mezcla melodías de vudú caribeño y un blues rock de los años 70 inspirado en Dr. John, The Black Keys o The White Stripes. El encuentro entre la voz potente y rebelde de Moonlight y la tensión de las guitarras saturadas, convierte el trance vudú en un estilo nuevo y explosivo. Después del álbum Siltane publicado en 2018, la cantante y verdadera sacerdotisa del vudú continuó su viaje por el blues rock caribeño con el lanzamiento de otro álbum, Simido, en 2020.

Los Hermanos Cubero es el nombre artístico con el que se conoce a los músicos y hermanos originarios de La Alcarria, Quique y Roberto Cubero. Nacidos en Guadalajara, desarrollan un estilo basado en la música tradicional castellana con influencias de Americana. Comenzaron su actividad en 2010. Su estilo es eminentemente acústico y aunque está muy enraizado en la música tradicional, el eclecticismo es una constante en toda su obra, caracterizada por respetar ritmos, estructura y métricas tradicionales (seguidillas, paloteos, ruedas, fandangos, jotas) pero dotando de una dimensión contemporánea tanto a los textos como a las armonías. Además de componer piezas originales, también incorporan piezas tradicionales a su repertorio.

Baiuca es el proyecto revelación de la folktrónica no sólo en España, sino en el mundo. Su mezcla de ritmos tradicionales gallegos y electrónica contemporánea, creando una especie de found footage en el que resignifica los códigos de la música tradicional gallega a través de una mirada absolutamente actual pero también futurista, le ha llevado a dar casi 90 conciertos en poco más de un año. Ha pasado por buena parte de los festivales españoles más importantes.

El sonido de Beat Bronco tiene la mezcla perfecta de Jazz, Soul y R'n'B con esos grooves de la vieja escuela y melodías de guitarra y órgano deliciosamente conmovedoras. Después de publicar en 2020 Road Trip (Rocafort Records, Suiza) y de varios singles -Easy Baby (2019), Missoula-Nairobi 2019-, la banda graba para el sello de Denver (USA), Color Red.

Anti-tradicionalistas acérrimos, Ebi Soda se nutre de esta idea de contradicción, pareciendo más inspirados por el ambiente de una rave que por los sonidos que se escuchan en Birdland. Su única deuda con el jazz típico es intentar innovar y experimentar en cada oportunidad. Doblemente nominados al 'Scots Trad Award', Gnoss se han ganado una gran cantidad de seguidores a través de su visión de futuro de la música tradicional y la calidez única de sus espectáculos en directo. Esto ha quedado demostrado recientemente con sus dos apariciones consecutivas con entradas agotadas en el mundialmente famoso festival 'Celtic Connections' de Glasgow, primero como anfitriones de 'Orkney Folk: The Gathering' en 2019, y luego por su debut como cabeza de cartel al año siguiente.

El cantante de soul de origen burundés JP Bimeni, un refugiado real que ha escapado de la muerte más de una vez, desprende sin embargo optimismo en su segundo álbum, Give Me Hope. Bimeni consigue canalizar el groove de su héroe Otis Redding mientras medita sobre temas serios. Give Me Hope oscila entre la Motown clásica de los años 60 y el soul, la psicodelia y el afrofunk inspirados en la Stax. Bimeni tiene una voz brillante que llega al alma, su profunda conciencia y vulnerabilidad en plena exhibición sin perder la sensibilidad pop.

La polifonía occitana es el punto de partida de San Salvador, colectivo francés de seis voces y percusión embarcados en la búsqueda del folklore universal, arraigado en las profundas tradiciones de trovadores de la región que circulan entre culturas y géneros musicales. Sus composiciones usan el occitano como instrumento rítmico, combinando poesía con armonías vocales hipnóticas en cascada sobre patrones cambiantes de percusión convincente. Su directo se resume en seis voces, dos toms, doce manos y una pandereta.

Tamikrest es unión, conexión en la lengua tamasheq. Dado que los cinco miembros del grupo proceden de diferentes regiones del mundo, es una palabra ideal para describir la banda. Su música es un homenaje a la identidad tuareg, aderezada con influencias del rock moderno. Las letras hablan del anhelo interminable de un mundo libre. A través del mensaje de sus canciones, Tamikrest quiere hacer accesibles la poesía y la cultura tamasheq a los habitantes de un mundo más grande que la inmensidad del desierto sahariano.

Los Gofiones volverán a subirse a un escenario del festival. Los seguidores más veteranos de WOMAD aún recuerdan su participación en la primera jornada de la primera edición, celebrada un 26 de noviembre de 1993 en la que interpretaron el tema Borracho hasta el amanecer, con Los Coquillos, en un año también importante para la formación grancanaria, ya que cumplía entonces sus primeros 25 años de existencia. Fue un momento que ha quedado grabado en la memoria de los que aquella noche se concentraban en la playa de Las Canteras. Con más de medio siglo de existencia, la trayectoria de Los Gofiones está marcada por el propósito con el que se fundara la agrupación: el comprometido trabajo en investigación, rescate, creación y difusión de la música popular de Canarias, tanto de raíz tradicional como popular, así como de las músicas de otras comunidades con las que los canarios han tenido alguna relación a lo largo de la historia.

Miguel Cedrés es el guitarra de Los Coquillos, banda que también en este año celebra 30 años de vida. Su periodo de actividad más prolífico y exitoso se dio entre 1990 y 2000. Cuando ni ellos mismo lo esperaban, lograron colocar una vieja canción, Borracho hasta el amanecer, en los primeros puestos de las listas de media América Latina. Dejaron tres discos de estudio (El crimen perfecto, Ángel Guardián y Héroe Antiguo) y un buen puñado de himnos que se siguen cantando -Báñate en Las Canteras, La Prisión Provincial o La Cabra de la legión-. Una década después de grabar primer disco y con la ayuda de El Quebradero (Alby Ramírez y Sergio Miró) que ejercen de productores arreglistas y músicos, graba en los Pin up Recordings (La Atalaya de Sta Brígida) su segundo disco largo Verano mortal, recientemente publicado.

La Mitad es el nuevo proyecto del cantautor canario Víctor Lemes, surgido a raíz de llevar, matemáticamente, la mitad de su vida dedicado a la música. Consta de un concierto donde interpreta desde sus canciones más sonadas, hasta las últimas compuestas en el último año. Una miscelánea donde ninguna canción se parece a la anterior ya que juega con ritmos totalmente diferentes entre ellas, siempre con el nexo en común de la ironía, el humor, la reflexión y los juegos de palabras que suelen acompañar sus letras. Para este proyecto cuenta con tres músicos más sobre el escenario (bajo, batería y percusión, tres cubano, guitarra eléctrica, guitarra flamenca, timple) y la guitarra que tocará el propio Lemes. Con este formato tocarán ritmos y estilos como el latin-fussion, ska, son cubano, cumbia, flamenco y hasta trap.

Ant Cosmos es el proyecto de Javier Auserón. Nacido en Gran Canaria y viviendo en Madrid, muestra con su música un espectro sonoro basado en la elegancia y la seducción, bajo una clara línea de pop ecléctico, que fusiona indie, synthpop, house, reggaeton y bedroom pop. En 2022, lanza Dos Gatos con el sello dlava, su primer disco, con canciones como Llámame, Solo o Dos Lágrimas, Dos Peces.

Paula (26, voz y guitarra), Garri (26, bajo y coros), Miguel (23, batería) y Pedro (21, guitarra) forman Baldosa, una banda que surge en 2020 en Tenerife en pleno confinamiento. Actualmente publica bajo el sello de Calaverita Records, del que también participan La Pegatina y Tanxugueiras, entre otros. Movidos por la necesidad de buscar un sonido nostálgico acorde a sus letras, pero que haga también saltar y bailar, el grupo canario propone un estilo fresco y desenfadado sin dejar de lado ideas claramente rock en las que los cambios sorprenden al oído. Baldosa propone ser la voz de una generación con el corazón roto, y ofrecer estribillos pegadizos que te harán llorar y cantar a partes iguales.

Woodhands, un proyecto que arranca en 2008 con la idea de dar rienda suelta a los sonidos más experimentales de club que rondaban por la cabeza de su creador, Carlos, usando sonidos del jazz, soul, funky y el hip-hop. Germen de la escena musical canaria, residente de muchas cabinas y que ha labrado su experiencia en diferentes clubs de las islas, sin límites en los rangos musicales, ha actuado en diferentes salas y festivales españoles (Sonar Festival, Music & Dealers...). Es el fundador y agitador principal de la plataforma Pub Peluka’s, con un inmenso reconocimiento a nivel nacional y con entrevistas y publicaciones para Red Bull o Neonized.

Juana La Cubana es el alias como DJ de Job Ledesma (Santa Cruz de Tenerife, 1971), quien lleva más de veinte años como periodista musical especializado en la escena canaria. Como DJ está en activo desde el año 1993 y tras pinchar muchos años bajo su nombre personal, estrena el proyecto Juana la Cubana el 17 de septiembre de 2011 dentro del festival Boreal. Desde entonces ha pinchado en festivales como Ritmos del Mundo, Sonidos Líquidos Sunblast, ARN, Arrecife en Vivo, El Row, CATH, Costa de Músicas, OCA, Plátano Rock, Élite Festival y Magma.