Alexis Ravelo: “El capitalismo vende que por tus propios medios puedes sobresalir, y para sobresalir en un barrio tienes que ser excelente”

“El capitalismo te intenta vender que aquí por tus propios medios puedes sobresalir, y no es cierto, para sobresalir en un barrio tienes que ser excelente, si no, te va a costar mucho porque no partes de la misma casilla de salida”, defendió Alexis Ravelo en una reciente entrevista en Informe Trópico, donde ahondó en cómo marcó en su vida y en su literatura el hecho de haber nacido en un barrio. En sus libros se podía leer las calles de nuestro archipiélago. Se imaginaba y se introducía en la casa de cada uno de sus personajes, algo que condiciona la vida de cada persona. Su infancia en el barrio de Escaleritas, del que presume, le dio todo un bagaje para la construcción de cada una de sus historias de ficción.

La cultura y la política lloran la muerte de Alexis Ravelo: "Su pronta marcha deja huérfanas a las letras canarias"

“Si no hubiera tenido libros alrededor no sé qué habría sido de mí”, decía Alexis Ravelo. Defendía que las personas nacidas en los barrios periféricos del centro de la ciudad tienen los pies sobre la tierra porque no han nacido sobre algodones y apuntaba que para sobresalir en un barrio hay que ser excelente, esforzarse mucho más. “Yo no pude acabar mi carrera, porque de entrada yo no estaba destinado a acabar una carrera”, contó en la entrevista.

Ravelo nació en 1971 y creció en los bloques del Patronato Francisco Franco, en una zona humilde de Escaleritas donde los residentes pasaban sus días viendo las carreras de galgos que se celebraban en el antiguo canódromo, donde se podía apostar por esas carreras. “Igual que hoy proliferan las casas de apuestas, aquí el entretenimiento del pobre o la ludopatía del pobre era los galgos”. “A mí me parece muy bonito que este sitio ahora se haya convertido en un parque donde la gente puede socializar y mucho más hermoso que el edificio donde antes se iba a beber hoy en día sea una biblioteca y un centro social donde la gente puede reunirse e ir a clubes de lectura”, remarcó en la entrevista.

“Todos los barrios son distintos, pero tienen esa circunstancia de que las personas que viven en ellos no van a tener las mismas oportunidades”, subrayó Ravelo en esa entrevista, donde recordó que se estigmatiza a los barrios, donde si “conseguir dinero lo llevas mal y encima no tienes posibilidades de cultivarte, no tienes una biblioteca, un parque donde hablar con los demás o donde la comunidad pueda hacer cosas”... es un caldo de cultivo para que se produzca esa brecha. No obstante, reivindicaba que en estas zonas también ocurrían cosas buenas. “Si a un barrio le das la oportunidad de que la gente se una, haga cosas y participe , todo eso va a cambiar”, afirmó.

Un escritor reconocido

Ravelo era una de las figuras más destacadas de la novela negra española. En 2013 fue galardonado con el XVII Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe por su obra La última tumba. En 2014 recibió el prestigioso Premio Hammett a la mejor novela por La estrategia del pequinés; en 2015 ganó el Premio Valencia Negra de 2015 por Las flores no sangran, y en 2021 obtuvo el Premio Novela Café de Gijón 2021 por Los nombres prestados.