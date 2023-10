La película canaria 'Benito Pérez Buñuel', seleccionada en el Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay

La película documental canaria Benito Pérez Buñuel ha sido seleccionada a competición oficial internacional en el 17 Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay, Atlantidoc 2023, que tendrá lugar entre el 16 y 28 de octubre próximos en Montevideo y otras ciudades del sur del país sudamericano. Según su director, Ricardo Casas, Atlantidoc es un festival “con el objetivo de abrir un espacio para el documental de calidad.” Al festival llegaron este año más de 600 documentales de 43 países de todo el mundo y se han seleccionado 70, de los cuales sólo 12 están en el concurso oficial. Atlantidoc cuenta con 14 salas en todo el país y con los dos canales de televisión pública de Uruguay. Entre otras instituciones, está financiado por el Ministerio de Cultura, la Intendencia Municipal de Canelones, Organización de Estados Iberoamericanos y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay.

La productora de la película, Marta de Santa Ana Pulido, se ha declarado “muy feliz por estas proyecciones internacionales de la cinta, en este caso la primera en el continente americano. Benito Pérez Buñuel ha tenido que superar muchísimas dificultades en la producción, entre ellas, una pandemia global, además de rodarse en cinco localizaciones de tres países (España, México y Estados Unidos) y dos continentes. La competencia internacional es, además, muy dura. Estar entre los 12 seleccionados de 600 documentales de más de 40 países es un orgullo”.

Benito Pérez Buñuel, que reivindica para el público actual las figuras del escritor Benito Pérez Galdós y el cineasta Luis Buñuel a través de una narración que hibrida el documental clásico con el cine de animación, la auto ficción y el falso documental, se distribuyó en salas comerciales de 17 ciudades españolas en marzo de 2023 de la mano de Karma Films. Es la primera película documental producida en Gran Canaria que lo consigue. La película cuenta con apoyos financieros de Acción Cultural Española, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, ayuntamientos de Madrid y Calanda, Diputación de Teruel y Fundación Mapfre. Participan Radio Televisión Española, Telemadrid y Televisión Canaria, que la emitió el pasado 2 de junio coincidiendo con la celebración del Día de Canarias. También ha tenido pases especiales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo pasado, con motivo del 180 aniversario del nacimiento de Galdós, así como en centros de enseñanza de Madrid y Canarias, a petición de los profesores.

Proyección en Ucrania

Benito Pérez Buñuel se proyectó en Ucrania el pasado viernes, 29 de septiembre, en el Palacio de las Artes de Leópolis. Fue en el marco del XI Congreso Internacional de Hispanistas de Ucrania. Es la primera película española que se proyecta en un evento especial en Ucrania desde el principio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, con presencia de los responsables de la película, la productora Marta de Santa Ana Pulido, y el director, Luis Roca.

Leópolis es la ciudad más antigua de Ucrania, en el oeste del país. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se desplaza con frecuencia a la ciudad para recibir mandatarios internacionales. En los primeros meses de la invasión, el Palacio de las Artes de Leópolis donde se proyectó el filme fue el cuartel general de la ayuda humanitaria ucraniana.

Leópolis ha sido bombardeada al menos en tres ocasiones desde el mes de julio, con víctimas civiles. Por ello, la proyección, prevista en la principal sala de proyecciones del Palacio, se trasladó al refugio antiaéreo ubicado en el sótano del mismo edificio. Durante la proyección del filme se produjo una alarma aérea que motivó que algunos asistentes abandonaran precipitadamente la sala.

Que la productora Marta de Santa Ana Pulido y el director Luis Roca se desplazaran a Ucrania es un gesto que ha sido muy valorado por la Asociación de Hispanistas de Ucrania por su valentía. En sus propias palabras, les da fuerza para seguir resistiendo la agresión rusa. La proyección de la película provocó una atmósfera muy emotiva en el recinto entre el público y los cineastas y fue recibida con aplausos y muchos halagos. Los cineastas canarios fueron obsequiados con presentes conmemorativos del país en agradecimiento por su compromiso.

Tras el pase se inició un turno de palabras donde participaron los cineastas canarios y el presidente de la asociación, Oleksandr Pronkevich. Este calificó la película de “obra de arte”. Destacó la hondura y actualidad de su mensaje, así como la riqueza de los múltiples elementos que la componen. Pronkevich expresó que la película “aporta un nuevo conocimiento hasta ahora no revelado de Galdós y Buñuel. Espero que sea un nuevo impulso para reiniciar el interés en los creadores más grandes de España, dos genios que han cambiado el lenguaje artístico de la cultura hispana y universal. Ellos nos mandan sus mensajes diciendo que la valentía del pensamiento vencerá a la oscuridad. La película tiene un gran potencial para ser difundida en foros de todo el mundo”, finalizó.

La productora Marta de Santa Ana afirmó en su intervención que nunca dudó del desplazamiento a Ucrania, a pesar de las múltiples advertencias que recibía. Un viaje de 26 horas ininterrumpidas desde Canarias con escalas en Madrid, Ámsterdam y Cracovia, para cruzar desde ahí en autobús la frontera ucraniana. “La satisfacción de haber podido ayudar en mi modesta medida al pueblo ucraniano en su lucha diaria contra la muerte es muy grande. Los testimonios que he oído estos días de personas amables y generosas que han vivido situaciones terribles no se me borrarán de la memoria”.

Para el director Luis Roca, que la primera proyección internacional abierta a público de Benito Pérez Buñuel, después de su paso en noviembre de 2022 por el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), sea en un refugio antiaéreo del Palacio de las Artes de la ciudad de un país en guerra “no es casual. Benito Pérez Buñuel es una película de resistencia, que se ha hecho superando enormes dificultades, además desde una isla que apenas produce cine que llega a las salas comerciales. La película condensa y actualiza el ideario transformador del mundo en un lugar mejor promovido por dos de los más grandes creadores españoles. La película está en Ucrania porque se sumaron los impulsos de personas que la defienden como propia”.

La proyección en Ucrania ha sido posible por la sesión especial de Benito Pérez Buñuel celebrado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo pasado, con motivo del 180 aniversario del nacimiento de Galdós. Allí acudió una profesora ucraniana de la ciudad de Odesa, Tetyana Kolbayenkova, que la recomendó a la Asociación de Hispanistas de Ucrania. Roca finalizó sus palabras declarándose convencido de que si la sociedad civil europea, especialmente el mundo de la cultura, se movilizara de forma más activa y permanente contra la agresión rusa, la guerra acabaría más rápidamente.

Proyecciones en septiembre

En septiembre pasado, Benito Pérez Buñuel se ha proyectado, en Canarias, en el Real Club Náutico de Gran Canaria y en Los Llanos de Aridane, en el marco del Festival Hispanoamericano de Escritores. Fue la primera proyección al aire libre de la película, en la Plaza de España de la localidad. Asistieron, además del director y la productora, el primer presidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, que pone la voz a Benito Pérez Galdós en el documental, y Yolanda Arencibia, experta en Galdós, entrevistada en la película.

En Gran Canaria, la película será proyectada en Santa Brígida el próximo sábado 7 de noviembre a las 19.00 horas, en el Centro Cultural de la Villa como conmemoración del 180 aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.