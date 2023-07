Bobby Rush, una leyenda en el Maspalomas Soul Festival

Bobby Rush, considerado una de las leyendas del blues, llega al Maspalomas Costa Canaria Soul Festival con la fuerza suficiente para demostrar al público por qué ha merecido ser ganador de dos premios Grammy (2017 y 2021) y cuál es la aportación de su género musical al soul. Rush actuará en el programa del sábado y lo hará acompañado para la ocasión de la cantante de Mississippi Mizz Lowe sobre un escenario que ya conoce, puesto que fue uno de los artistas que participó en la edición de 2016.

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se celebra en la playa de San Agustín (Gran Canaria) del viernes, día 14, al domingo, día 16 de julio, tendrá como la banda residente a la formación The Bo-Keys, con base en la ciudad americana de Memphis. Un año más, el festival se hace gracias a la aportación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de su Concejalía de Cultura.

Bobby Rush, que ha forjado su carrera en el circuito americano del chitlin', en el que todas las noches se celebraban desenfrenadas fiestas, publicó en 2021 su último trabajo discográfico, Rawer than Raw, con el que ganó el Grammy al mejor disco de blues tradicional. Con más de 80 años, su nivel de energía sobre los escenarios desmiente el calendario en cada una de sus actuaciones. El circuito chitlin’ recorre salas y teatros considerados verdaderos templos de la música afroamericana, como el Apollo de Harlem, el Regal de Chicago, el Howard de Washington D.C., el Uptown de Filadelfia, o el Fox de Detroit, lugares en los que se curtieron artistas de la talla de Duke Ellington, James Brown, BB King, Jimi Hendrix, Nina Simone, Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding o The Jackson 5.

“Estoy sentado en la cima del blues. Soy un bluesman que está sentado en la cima de su carrera, orgulloso de lo que hago y orgulloso de quién soy y agradecido de que la gente me acepte por lo que soy y por quién soy”, dice Rush, quien añade “estoy contento con lo que hago y sigo entusiasmado con lo que hago. Y creo que tenemos buenas canciones”.

A lo largo de su extensa carrera artística, su reputación por sus espectaculares actuaciones en directo ha crecido exponencialmente a medida que realizaba un mínimo de 200 actuaciones al año en el circuito chitlin', etapa en la que grabó una serie de álbumes memorables. Su reconocimiento general comenzó cuando obtuvo su primera nominación a los Grammy por su álbum Hoochie Man (2000), seguido de una aparición en la serie documental The Blues (2003) producida por Martin Scorsese, con su propio segmento en el episodio The Road to Memphis (El camino a Memphis). Los mismísimos Rolling Stones señalaron su álbum Rush Hour (1979, Philadelphia International) como uno de los mejores discos de blues de los años setenta.

Hasta la fecha, Rush ha ganado 12 Blues Music Awards y ha tenido 48 nominaciones a diferentes premios, incluidos los prestigiosos B.B. King Entertainer of the Year Award y Album of the Year, y ha participado en algunos de los mayores festivales de música de todo el mundo, entre los que destacan Chaifetz Arena, Byron Bay Bluesfest, Porretta Soul Festival, Fuji Rock Festival, Bonaroo y New Orleans Jazz & Heritage Festival, entre otros, además de ser el primer bluesman que actuó en la Gran Muralla China, atrayendo a un público de más de 40.000 personas, y ahora llega al Maspalomas Costa Canaria Soul Festival para exponer su talento y su veteranía.