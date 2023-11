Christian Santana recorre sus lugares ‘fetiche’ de la capital grancanaria con su libro ‘Muerte en Vegueta’

La obra Muerte en Vegueta (Cosecha negra Ediciones, 2023), es la primera incursión del escritor Christian Santana Hernández en los escenarios canarios, dentro del género criminal, por el que siente especial predilección. Esta historia tiene tres protagonistas: un asesino despiadado, un policía de la vieja escuela y el barrio de Vegueta. Las adoquinadas calles del casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria se convierten en el escenario de una oleada de crímenes con una gran carga simbólica y literaria. El volumen se presenta el próximo día 23 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Casa-Museo Pérez Galdós. La entrada es libre y gratuita, hasta completar aforo.

“El barrio capitalino es el lugar en el que viví durante un tiempo y forma parte de mi vida actual porque me gusta caminar por sus calles. Por eso no es casualidad que la primera de mis obras que tiene lugar en Canarias sea en Vegueta”. Así explica el novelista, experto en la figura de Shakespeare y especializado en el género criminal la elección del escenario de su nueva novela.

Para la elección de los escenarios mezcla su fascinación por el pasado de la capital grancanaria con el fetichismo personal de algunas localizaciones. “Vegueta es pura magia. Caminar por sus calles es como viajar al pasado, y eso se respira. Con cada paso nuestras huellas se mezclan con siglos y siglos de una sociedad alimentada por su condición de entrada y acceso a distintos continentes. Tenemos una posición envidiable y eso ha marcado incluso nuestra forma de ser. Podría haber usado muchos más lugares, pero opté por aquellos que son especialmente representativos (Plaza de Santa Ana, la fuente de Espíritu Santo, la Plaza de Santo Domingo…) Pongo el caramelo en la boca, y, después, que cada uno cierre los ojos y se deje llevar”, invita sugerente Christian Santana.

Sobre el autor

El doctor y escritor Christian Santana Hernández, nació el 8 de julio de 1975 en Telde (Gran Canaria). Doctorado en Filología Inglesa por la Universidad de La Laguna, está especializado en literatura inglesa y en William Shakespeare. Estudiante de universidades como Oxford University, King´s College de Londres y Birbeck College (University of London), su trayectoria académica es reflejo de una vida que ha transcurrido entre Reino Unido y Canarias.

Forma parte de la European Shakespeare Research Association y ha sido miembro del Institut of English Studies (University of London), de Friends of Shakespeare´s Globe, de la International Shakespeare Association, y de Shakespeare Birthplace Trust. No en vano, participa continuamente en congresos internacionales e imparte conferencias sobre literatura y, en concreto, sobre la producción de William Shakespeare.

Su primera experiencia editorial tuvo lugar en 2010 con la primera edición de ‘Shakespeare: un mundo de amor y de locura’, una obra que se emplea en numerosas universidades y que es referente habitual en investigaciones especializadas, razón por la que se tuvo que reeditar en 2016. A ello hay que unir su tesis doctoral sobre la literatura inglesa del XVI, y la participación como conferenciante en distintos congresos y seminarios literarios, además de sus sucesivas publicaciones.

Su incursión en la narrativa se produjo en 2014 con ‘La ratonera de Van Gogh’, a la que siguieron ‘Artistas del odio’ (2015) y ‘Desmontando a Provotz’ (2016). Son tres novelas que forman parte de la trilogía ‘Trazos del destino’ y que obtuvo una importante aceptación del público y de la crítica literaria. Tras esto, en 2018, se publicó ‘Pacheco’, considerada como una de las diez obras de la literatura canaria de ese año, no en vano, en la actualidad, se trabaja en un proyecto cinematográfico para llevarla a la gran pantalla. Luego, a finales de 2020, salió a la luz ‘La partida’, que cosechó muy buenas críticas y que sigue siendo especialmente demandada. Y, ahora, en 2023, se publica ‘Muerte en Vegueta’, su primera obra que tiene como escenario Las Palmas de Gran Canaria.