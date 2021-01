El ciclo 'Voces de ellas' llena de talento femenino la sala Miller de Las Palmas de Gran Canaria

La mujer será la protagonista absoluta en la sala Miller los próximos 15 y 16 de enero gracias al ciclo Voces de Ellas, una apuesta de DD&Company Producciones que vio la luz hace doce años en Valladolid y que ahora llega a Las Palmas de Gran Canaria de la mano del área de Cultura del Ayuntamiento de la capital grancanaria.

Voces de Ellas brindará seis citas, tres por día, en las que se pondrá de relieve el talento de destacadas referentes del mundo de la cultura, desde la poetisa Berbel a la intérprete Maria Rodés, un cierre "espectacular" para un programa que, además habrá contado con la música de la madrileña Virginia Rodrigo, la cantante portuguesa Marta Ren y la banda de pop Flor de Canela, así como con una mesa redonda a cargo de la arquitecta Noemí Tejera, informa el Ayuntamiento capitalino.

Las entradas para los diferentes apartados de la cita están a disposición del público, a 8 euros cada localidad, desde el 4 de enero en entrees.es.

Según señala la productora, “Voces de Ellas nace con el fin de fomentar el interés por las músicas y voces femeninas, presentando al público mujeres con una voz única, sin necesidad de anclarse en ningún estilo concreto”. DD&Company Producciones subraya que el proyecto "ofrecerá al público residente una amplia oferta estilística que pone en valor las voces de estas artistas tan especiales y únicas”.

Berbel será la encargada de abrir el ciclo el 15 de enero a las 19:30 horas, con la lectura de una selección de poemas. La poeta, narradora, pintora, ilustradora y fotógrafa española (Cartagena, 26 de marzo de 1950) es todo un ejemplo en activismo y militancia a favor de la mujer. Entre otras muchas empresas, María del Pino Marrero Berbel consiguió levantar su proyecto El club de las poetas muertas, un foro literario que recuperó las voces de 92 escritoras canarias del siglo XV al XX, en el Museo Poeta Domingo Rivero, en 2013.

Poco después, a las 20:15 horas, las tablas de Miller serán ocupadas por la compositora y multiinstrumentista Virginia Rodrigo, que presentará su segundo trabajo, La intrusa, un disco enérgico que juega con la música urbana, electrónica y pop a la hora de trasladar letras cargadas de ironía y poesía. La madrileña, una habitual de festivales y salas emblemáticas de la capital española, ofrecerá un espectáculo en el que, como es habitual en ella, hilará a través de la música monólogos, humor y teatralidad, dejando al descubierto su particular universo narrativo basado en voz, guitarra, percusiones y programaciones, indica el Ayuntamiento.

Marta Ren, la diva del soul en Portugal, cerrará la primera noche del ciclo a partir de las 21:30 horas. Ren es una de las voces destacadas de la escena lusa desde los años 90, primero como componente de la banda funk The Bombazines, después, como integrante del grupo de versiones de clásicos del soul y el funk, The Funkalicious, y por último, en solitario, a través de una carrera que se nutre del auténtico soul de los 60 en donde ha plasmado su huella: una voz cálida y vibrante. Marta Ren despedirá la noche del viernes con temas de su álbum de debut como solista, Stop Look And Listen, "una auténtica referencia en la escena europea".

El sábado 16 de enero, a partir de las 19:30 horas, Miller despedirá Voces de Ellas con un programa que incluye una mesa redonda que ofrecerá la arquitecta Noemí Tejera. Con su propuesta La ciudad de los cuidados llegará la oportunidad de reflexionar sobre la regeneración urbana desde un punto de vista integrador, "santo y seña de esta profesional con marcado compromiso por la democratización del espacio público y el cuidado del entorno, así como por el impulso a nuevos modelos de ciudad, vistos desde una perspectiva de género", añade el Consistorio. La acompañarán en este debate las también arquitectas Flora Pescador, Eva Llorca y Tamara Febles.

La música volverá a sonar en la sala del parque Santa Catalina a las 20:20 horas, con el concierto de Flor de Canela, una banda que suma la solvencia de cuatro compositoras e instrumentistas: Marta Bautista (bajo eléctrico, contrabajo y coros), Paula Vegas (piano, sintetizador y coros), Xerach Peñate (batería, percusión y coros) y Núria Balaguer (voz). Juntas han presentado un primer disco con producción de Juanma Latorre (compositor y guitarrista de Vetusta Morla) y se encuentran actualmente en el desarrollo de su segundo EP.

El cierre del ciclo, el 16 de enero a las 21:45 horas, correrá a cargo de Maria Rodés y su álbum Lilith, inspirado en el mundo de las brujas, en las leyendas y las connotaciones que lo acompañan.

Rodés llega a Las Palmas de Gran Canaria con un delicado proyecto que rinde homenaje a la mujer libre y sin prejuicios.