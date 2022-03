La escritora Yolanda Arencibia: “Se dice mucho sobre Galdós pero se lee muy poco de él” para comprender “su grandeza”

La filóloga y escritora española Yolanda Arencibia, ganadora del Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2020 por su obra Galdós. Una biografía, ha lamentado este viernes que “se diga mucho” sobre el escritor Benito Pérez Galdós “pero se lee muy poco” para comprender su “grandeza”.

En una entrevista, Yolanda Arencibia Santana (Las Palmas, 1939), considerada la mayor experta contemporánea en la obra de Benito Pérez Galdós (1843-1920), ha asegurado: “A veces se discuten cosas sin haber leído a Galdós porque todos los escritores tienen sus adeptos y sus detractores pero estoy convencida que todo el mundo que empieza a leerlo se lo pasa bien”.

Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Galdosistas y exprofesora de la Universidad de La Laguna, la canaria, que se define como “galdosiana de nacimiento”, ha reflexionado que en la obra de Galdós “encuentran mucha sabiduría, es un clásico que cada vez que lo lees hallas algo nuevo y en sus textos nos ayuda a vivir, a pasarlo bien y a pensar, lo cual es un placer”.

A la hora de buscar una explicación al desconocimiento de algunos sobre las obras de Benito Pérez Galdós ha comentado que “hubo un momento en la literatura española, sobre todo en la mitad del siglo XX, que se vio a Galdós como algo de lo que se querían alejar para marcar diferencias y eso dio lugar a que gente, sin leerlo demasiado, fueran muy críticos con él”.

Sin embargo, el estudio realizado por la filóloga concluye en la “capacidad de Galdós para hacer una obra novelística de primera fila que no tiene nada que envidiar a los europeos de su tiempo y, además, darnos lecciones pero soterradas con obras como la novela 'Misercordia' donde sacó a flote lo mal atendidas que están las clases pobres”.

A pesar de todo, Yolanda Arencibia ha opinado que la obra de Galdós “ha sido muy leída y publicada en los últimos tiempos y esta última generación está leyendo mucho a Galdós ya que antes no era demasiado bien visto y en la universidad casi fue relegado de los planes de estudio porque de alguna forma era un maldito pero las generaciones de hoy están mejores puestos. Galdós es un clásico que está ahí y seguirá”.

“Fue un gran patriota, un gran defensor de España, tenía una gran devoción por las culturas distintas a la católica y es un referente indudable”, ha opinado.

La canaria recomienda, entre otras cosas la lectura de “Los Episodios nacionales”, una colección de cuarenta y seis novelas históricas escritas por Pérez Galdós entre 1872 y 1912. “La historia de España está ahí contada de la manera más amena, real y históricamente posible dentro de una novela, es decir, te enteras de la historia del país pasándolo bien mientras lees”, ha dicho.

Ganar el Premio Comillas con la biografía del escritor canario supuso “una gran alegría porque nunca pensé que me lo concederían pero un amigo me animó y para mí fue una gozada porque el premio me ha dado un espaldarazo enorme”.

Ha destacado que la biografía premiada de Galdós la escribió “con todo rigor, conocimiento y con toda la intención de hacer de Galdós un autor conocido, escribirla para la gente que quiere conocerlo y ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida”.

Yolanda Arencibia se encuentra por primera vez en Ceuta para participar en un “Club de Lectura”, donde se analizará la obra “Misericordia” y para pronunciar una conferencia sobre “La mujer en la vida y en la obra galdosiana”.

“Estoy encantada y sorprendida porque conocía poco del gran movimiento cultural que hay en Ceuta y lo que se preocupan las instituciones y los bibliotecarios”, ha resaltado.

En estas charlas “me dedico a predicar Galdós, es decir, voy donde me invitan a hablar, he recopilado muchísimo sobre toda su obra, me encanta porque hablar de Galdós es un placer y la experiencia me hace hacerlo ameno. Estoy segura que Galdós siempre fue optimista y utópico y ahora apelo a ello”, ha añadido.