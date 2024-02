El fotoperiodista ucraniano Evgeniy Maloletka, ganador del World Press Photo 2023, acerca la guerra de Ucrania a Canarias

El fotoperiodista ucraniano Evgeniy Maloletka captó con su cámara el 12 de enero de 2023 la reacción al sonido de una explosión de Nina Klinkova, un momento y mirada inmortalizados que desde este viernes, 23 de febrero, forman parte de una muestra fotográfica de la guerra de Ucrania, bajo el título Crónica Visual de la Infamia, que exhibe la Biblioteca Insular de Gran Canaria y que podrá visitarse todos los días hasta el próximo 22 de marzo.

La exposición, cuyo título está inspirado en el celebrado libro del escritor argentino Jorge Luis Borges, la conforman 40 fotografías correspondientes a el trabajo de los últimos dos años de Maloletka, aunque su cobertura comienza en 2013, diez años durante los que ha cubierto este enfrentamiento desde sus inicios, desde las manifestaciones del EuroMaidán, la guerra del Dombás y la invasión de Crimea hasta el actual conflicto armado resultado de la invasión comenzada el 24 de febrero de 2022.

“Con cercanía y empatía”, en palabras del comisario de la exposición, el fotógrafo canario Leandro Betancor, Maloletka acerca con esta exposición pionera en España a la invasión rusa del país europeo, coincidiendo con el segundo aniversario del conflicto y mostrando la cotidianidad de la guerra a través de 40 instantes.

Para Betancor, ni los vivos ni los muertos pierden su dignidad cuando se acerca a fotografiarlos Maloletka, que ha sido premio Pulitzer, Word Press Photo y Visa d'or News 2023.

“Se ha llevado todos los premios de fotografía de este año, no solo por ser un constructor de imágenes, sino por también trasladar una emoción que, al fin y al cabo, es lo que todos los hacedores de imágenes queremos hacer”, ha añadido durante una rueda de prensa este viernes.

Para la consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, “reflejan el dolor y el sufrimiento de un pueblo que podría ser cualquier otro y que tenemos al lado, en Europa. Ponen en evidencia el papel de los medios de comunicación y su manera de ofrecer cobertura a lo que ocurre en el mundo”.

La muestra de este fotógrafo, cuyas fotos se han exhibido en 70 ciudades de 30 países diferentes. “La biblioteca es un templo de silencio absoluto y estas fotos huelen a pólvora, huelen a muerte, pero respiran un silencio sepulcral”, ha dicho Betancor al indicar que espera “que la gente mire las fotos y no mire para otro lado”.

Vadym Syroyezko, representante y coordinador de Casa Ucrania en Canarias ha declarado que “esta exposición es muy importante porque en ella se puede ver cómo está Ucrania y sus personas”, de las cuales en torno a 1.000 se encuentran refugiadas en Gran Canaria y unas 4.000 en Tenerife.

Syroyezko ha indicado también que para ellos este fotógrafo es un héroe, que estuvo perseguido por las fuerzas rusas porque a través de sus fotografías estaba mostrando al mundo lo que estaba pasando durante la ocupación.

Becantor ha declarado que espera que el impacto en quienes visiten la exposición no sea efímero y que con ella se busca apelar a la “memoria colectiva porque más allá del aniversario, por desgracia esto va a seguir sucediendo”.

“Yo le preguntaba en una entrevista que le hice a Evgeniy que cuál sería el final de esta guerra -cuenta el comisario de la exposición, y me contestaba lo que mucha gente de Ucrania contesta: tenemos que ganarla sí o sí, pero no sé cuándo será porque las noticias que nos están llegando no nos dan esperanzas de que así sea”, indicó Betancor

Asimismo, el público podrá contemplar en la Biblioteca Insular algunas piezas documentales del propio Maloletka y una pequeña entrevista con él, que además puede sumar este año un prestigioso reconocimiento más a su trabajo, pues participa en el documental 20 días en Mariupol, nominado al Oscar y el Bafta a Mejor Película Documental del Año y que hace escasos días recibió el Premio del Sindicato de Directores al Mejor Documental. Esta exposición se completa con algunas de sus piezas audiovisuales, “procurando así al visitante un mejor acercamiento a su mirada”.