'Cosmoislas' trae las imágenes más impresionantes del cielo de Canarias captadas por el astrofotógrafo Daniel López

La Vía Láctea sobre el Teide en Tenerife, el Roque Nublo en Gran Canaria y Tindaya en Fuerteventura. Son una muestra de las imágenes captadas por el astrofotógrafo Daniel López para Cosmoislas, una muestra de la impresionante transparencia del cielo nocturno en Canarias.



Cosmoislas es la exposición que ha inaugurado Daniel López con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias en su espacio de Garachico (Tenerife), donde estará durante un año antes de instalarse en otras islas, explica en una entrevista a EFE el astrofotógrafo, cuyas fotografías del cielo nocturno canario han sido seleccionadas en varias ocasiones como imagen del día por la Nasa.



Daniel López señala que Cosmoislas recoge paisajes del cielo nocturno de todas las islas del archipiélago en un proyecto que le llevó casi un año, y en el que además se percibe cómo cambia el firmamento a lo largo de las estaciones, desde "la muy potente" Vía Láctea del verano hasta la luz zodiacal del invierno y sus constelaciones específicas, como Orión y Andrómeda.



"El problema de este tipo de imágenes es que se debe planificar muy bien y en ocasiones lleva una semana de trabajo en una isla para poder captar fotografías sin calima o nubes, por ejemplo me llevó un mes captar la Vía Láctea sobre las sabinas en El Hierro", detalla.



De hecho las fotografías en La Gomera fueron las que más esfuerzo le supusieron ya que hubo días de calima seguidos de viento y nubes.



En Cosmoislas hay varias imágenes de cada isla del archipiélago, por ejemplo las salinas de Fuencaliente en La Palma, la presa de las Niñas y las cumbres en Gran Canaria, los molinos en Fuerteventura, el volcán Pico Partío en Lanzarote y el roque Bonanza en El Hierro.



Canarias se encuentra entre los mejores sitios del mundo por la calidad de sus cielos como prueba la instalación de observatorios astronómicos en las islas, junto a Chile y Hawai, con la diferencia de que el archipiélago canario muestra además variedad de paisajes en cada territorio.



La particularidad de Cosmoislas es que no consiste simplemente en una instalación de fotos sobre una pared, pues las imágenes se muestran en paneles retroiluminados, lo que dota "de una viveza especial, de una luz propia" a la majestuosidad de la Vía Láctea o el efecto de las estrellas girando alrededor de la Polar.



Además a través de varios módulos interactivos, el visitante podrá comprender aspectos como el movimiento aparente del cielo y el efecto de la rotación terrestre en la visión de las estrellas, así como conseguirá adentrarse gráficamente en el tamaño del Sol al experimentar con la distancia hacia otras estrellas o cómo el efecto de la contaminación lumínica de las calles afectan a la contemplación del cielo nocturno.



Para todo ello basta una cámara de fotos, un trípode y 30 segundos de exposición, resume Daniel López, quien lleva diez años como astrofotógrafo profesional y que se interesó por la astronomía desde los 8 años.



Y aunque en Canarias hay "prácticamente todo tipo" de escenarios para la fotografía del cielo nocturno, hay que desplazarse para contemplar otro tipo de fenómenos, como las auroras boreales y los eclipses totales de Sol.



Pero además "mi asignatura pendiente", relata Daniel López, es de tener un proyecto de astrofotografía en el hemisferio sur y poder captar la nube de Magallanes y la Cruz del Señor de la que, apunta como curiosidad, una de sus estrellas es visible en una determinada época del año desde la zona de Guajara en el Teide.



No obstante, subraya el astrofotógrafo, la calidad del cielo nocturno en Canarias es única por la presencia de los vientos alisios, que suavizan las turbulencias y contribuyen a aumentar la resolución de imágenes en los telescopios.