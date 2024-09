Keane y Mika tocarán en Canarias en un concierto por los DDHH y el colectivo LGTBI

La banda británica Keane y el cantante británico-libanés Mika actuarán en Canarias en dos recitales, en Santa Cruz de Tenerife el 6 de diciembre y en Las Palmas de Gran Canaria el 7, con motivo del Culture & Business Pride, un evento que culmina con los conciertos por los Derechos Humanos donde actuarán el grupo y el artista.

En un comunicado de los organizadores se detalla que esas citas serán “exclusivas en España”, y que hay más artistas por confirmar su participación en el festival, que tendrá lugar en el palmetum de Santa Cruz de Tenerife y en la plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria.

Todo ello como parte del festival internacional Culture & Business Pride, enfocado en la visibilidad y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, que por primera vez en su historia se desarrollará en dos islas de manera simultánea, del 3 al 7 de diciembre de 2024.

“El concierto por los Derechos Humanos, uno de los eventos más esperados del festival, contará con la participación de dos grandes figuras de la música internacional. La formación británica Keane y el multifacético artista libanés Mika encabezan el cartel de actuaciones de esta edición”, señala la nota.

De Keane se destaca que fueron ganadores del Brit Award en 2008 y sus temas Somewhere Only We Know y Everybody's Changing, mientras que de Mika se subraya su “carismática presencia escénica y su trayectoria multifacética, llegará a Canarias para presentar su último trabajo discográfico, Que ta tête fleurisse toujours (2023)”.

Las entradas para ambas citas están a la venta a través de las plataformas Tomatickets y Última Entrada.