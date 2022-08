Mónica Naranjo cancela el inicio de su gira por problemas de salud, entre ellos un concierto en Fuerteventura

Mónica Naranjo ha anunciado que cancela el inicio de su gira Mimétika en España debido a unos problemas de salud en su sistema digestivo que le han obligado a tomar esta decisión, tal y como ha anunciado la propia artista en su cuenta de Twitter.

Así pues, se cancelan los conciertos de Málaga (1/10), Madrid (23/10) y Sevilla (28/10) y el de Fuerteventura (Islas Canarias, 12/11), ya que ha afirmado que la gira arrancará el 2 de diciembre en Chile. La artista, en el comunicado, ha tranquilizado a sus fans y ha asegurado que “no es nada especialmente grave” pero que le han aconsejado dos meses de recuperación.

“A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller”, ha lamentado.

La artista ha reconocido que lleva tiempo con problemas en su sistema digestivo, una situación que “amenazaba incluso con afectar a la voz”.

“Aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me han obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere)”, ha precisado.