La España de Amadou Tijane acaba séptima en París

La selección española de baloncesto en silla de ruedas finalizó este viernes su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024. El equipo nacional cierra la cita en séptima posición, luego de haberse impuesto a Francia por 72-57.

Formando para de la selección en este evento tenemos al grancanario Amadou Tijane Diallo, que en en los Juegos de Río había logrado la medalla de plata.

El equipo nacional finalizó segundo de la fase de grupos, solo superado por Estados Unidos y por delante de Holanda y Australia. En el duelo de cuartos de final, Alemania se hacía con el triunfo por 47-57, llevando a España a luchar por los puestos del quinto al octavo.

